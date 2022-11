Fußball WM heute: Portugal gegen Uruguay – TV-Übertragung: Wer überträgt Portugal – Uruguay?

Heute, am Montag 28.11.2022, spielen die Nationalmannschaften von Portugal und Uruguay bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar. Die Partie beginnt um 20:00 Uhr (ARD live)und wird im Lusail Stadium ausgetragen. Uruguay ist wohl der deutliche Außenseiter der Partie gegen Portugal. Auch der Auftakt in die WM verlief für beide Mannschaften unterschiedlich. Doch diese WM hat uns gezeigt, dass es immer wieder Überraschungen gibt: Japan gewann 2:1 gegen Deutschland, Argentinien verlor 2:1 gegen Saudi-Arabien und Belgien unterlag 0:2 gegen Marokko. Portugal hat im Auftaktspiel gegen Ghana gewonnen, während sich Uruguay unentschieden von Südkorea trennte.

Wer gewinnt heute im Spiel „Portugal gegen Uruguay“?

Beide Mannschaften aus Gruppe H wollen heute den Sieg. Im Auftaktspiel gewann die portugiesische Nationalmannschaft mit 3:2 gegen Ghana und kann schon heute die Qualifikation für das Achtelfinale erreichen. Christiano Ronaldo ist dieses Jahr bei seiner letzten WM dabei und stach bereits zum WM-Auftakt wieder einmal heraus: Der Fußball-Star verwandelte einen Elfmeter und erzielte somit den 1:0 Führungstreffer. Im zweiten Gruppenspiel trifft Portugal auf Uruguay. Obwohl die südamerikanische Nationalelf ein Geheimfavorit mit Weltklassespielern wie Darwin Núñez, Fede Valverde und Luis Suárez ist, erreichte sie im Auftaktspiel gegen Südkorea lediglich ein 0:0. Nun braucht Uruguay dringend Punkte, um noch weiterzukommen.

WM Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 1 1 0 0 3:2 +1 3 2 🇺🇾 Uruguay 1 0 1 0 0:0 0 1 2 🇰🇷 Südkorea 1 0 1 0 0:0 0 1 4 🇬🇭 Ghana 1 0 0 1 2:3 -1 0

Kann sich Portugal bei Uruguay revanchieren?

Für Portugal ist das Spiel gegen Uruguay auch eine Möglichkeit zur Revanche: Bei der letzten WM 2018 in Russland gewann Uruguay gegen die portugiesische Nationalmannschaft im Achtelfinale mit 2:1. Cavani schoss beide Treffer für die Südamerikaner und warf damit den amtierenden Europameister aus der WM. Im Achtelfinale bei der diesjährigen WM müssen sich beide Mannschaften der Gruppe H mit Teams aus Gruppe G messen. Daher ist der Gruppensieg für Portugal heute besonders wichtig. Portugal dürfte selbstbewusst in das Spiel gegen Uruguay gehen, schließlich verloren sie bis auf 2014 in diesem Jahrtausend noch nie ein WM-Gruppenspiel am 2. Spieltag. Die portugiesische Nationalmannschaft ist in guter Form und legte mit einem 3:2-Sieg gegen Ghana einen soliden Auftakt hin.

Uruguay: Können sie Portugal erneut bezwingen?

Uruguay ist das einzige Team der WM, das bislang ohne Gegentor geblieben ist. Nach einer eindrucksvollen WM Qualifikation dürfte jedoch auch noch ordentlich Selbstvertrauen bei Uruguay vorhanden sein. Dennoch war das Auftaktspiel (0:0 gegen Südkorea) für die Südamerikaner sehr enttäuschend. Dass Uruguay zu null spielt, ist keine Seltenheit. Uruguay spielte bisher die sieben letzten WM-Spiele zu null. Bei der letzten WM 2018 in Russland gewann Uruguay am ersten Spieltag mit einem 1:0 gegen Ägypten und am zweiten Spieltag 3:0 gegen Russland. Auch bei den beiden WM-Teilnahmen 2010 und 2014 gewannen die Südamerikaner das 2. Gruppenspiel.

Die möglichen Aufstellungen

Portugal wird voraussichtlich in einer 4-2-2- Formation spielen:

Costa – Guerreiro, Pepe, Dias, Cancelo – Silva, Neves, – Fernandes, Cavalho – Ronaldo, Felix

Danilo Pereiera fehlt aufgrund eines Rippenbruchs.

Die voraussichtliche Aufstellung von Uruguay besteht aus einer 4-1-3-2-Formation:

Rocket- M. Cacares, Godin, Gimenez, Olivera – Bentancur – Fede Valverde, Pellistri, Vecino – Suarez, Darwin

Wer überträgt Portugal gegen Uruguay live in TV und Stream?

Die Partie Portugal gegen Uruguay wird heute Abend um 20:00 Uhr live in der ARD übertragen. Alternativ kann man das Duell zwischen Portugal und Uruguay auch auf Magenta TV streamen. Das Spiel findet heute Abend im Lusail Stadium statt. Die Vorberichte beginnen wie immer bereits um 19:15 Uhr. Tom Bartels wird das Spiel im Stadion kommentieren und als Experten werden Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Almut Schult im Studio zu Gast sein.