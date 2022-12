Fußball WM heute: Portugal gegen Südkorea – WM-Übertragung: Wer kommt ins WM Achtelfinale?

Heute, am 02.12.2022 treffen Portugal und Südkorea in der WM 2022 Gruppe H aufeinander. Das Spiel findet um 16:00 Uhr im Education City Stadium statt. Portugal hat sich bereits das Ticket für das Achtelfinale sichern können, während Südkorea noch auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen muss. Ein Sieg gegen die Portugiesen muss her, um überhaupt noch eine Chance auf das Achtelfinale zu haben. Bislang standen sich die beiden Mannschaften erst einmal bei einer WM gegenüber: 2002 gewann Südkorea im eigenen Land überraschend gegen Portugal und wurde damit Zweiter in der Gruppe. Genau so einen Überraschungssieg brauchen die Taegeuk Warriors heute, um erstmalig seit 2010 wieder in eine K.O.-Runde einzuziehen. Wie stehen die Chance der beiden Teams für das heutige Spiel und wer überträgt die Partie?

Wie ist die Ausgangslage beim Spiel Portugal gegen Uruguay?

Mit dem letzten Sieg gegen Uruguay kann die portugiesische Nationalmannschaft ohne Druck in das letzte Gruppenspiel gehen. Portugal wurde der Favoritenrolle in Gruppe G gerecht. Im Auftaktspiel bezwangen sie Ghana mit 3:2, danach gewannen sie 2:0 gegen Uruguay und sind daher schon vor dem Spiel gegen Südkorea verdient im Achtelfinale. Die südkoreanische Nationalmannschaft hat dagegen das Erreichen der K.O.-Runde nicht mehr in der eigenen Hand. Gegen Ghana verloren sie denkbar knapp mit 2:3. Ghana liegt durch den Sieg gegen Südkorea auf Platz 2 in Gruppe G, dahinter liegen die Taegeuk Warriors und Uruguay mit jeweils einem Punkt. Südkorea muss somit gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Ghana nicht gegen Uruguay gewinnt.

WM Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 2 2 0 0 5:2 +3 6 2 🇬🇭 Ghana 2 1 0 1 5:5 0 3 3 🇺🇾 Uruguay 2 0 1 1 0:2 -2 1 4 🇰🇷 Südkorea 2 0 1 1 2:3 -1 1

Kann Portugal die perfekte Gruppenphase spielen?

Portugal konnte sich frühzeitig für das Achtelfinale der WM 2022 in Katar qualifizieren und kann somit relativ entspannt in das Spiel gegen Südkorea gehen. Beide Partien gewann die portugiesische Nationalmannschaft, sodass bereits ein Punkt für den Gruppensieg ausreicht. Zweifelsfrei möchte Portugal den Titel als Gruppenerster behalten, da sie damit Brasilien im Achtelfinale aus dem Weg gehen können. Sowohl beim 3:2-Sieg gegen Ghana als auch beim 2:0-Erfolg gegen Ghana schossen die Portugiesen die Tore in der zweiten Halbzeit. Zwar gehört Portugal nicht zum engsten Favoritenkreis auf den WM-Titel, dennoch konnte man mehr überzeugen als manch ein Favorit. In der gesamten Fußballhistorie ging Portugal in 18 WM-Spielen mit 1:0 in Führung – und verlor keines der Spiele. In 15 der Spiele gingen sie als Sieger vom Platz, drei Partien endeten unentschieden.

Schafft Südkorea das Unmögliche im WM-Spiel gegen Portugal?

Südkorea braucht beim Spiel gegen Portugal dringend einen Sieg, um ins Achtelfinale der WM 2022 einzuziehen. Bestenfalls sollte es ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung sein. Gleichzeitig muss Südkorea auf ein Unentschieden oder einen Sieg Uruguays gegen Ghana hoffen, der jedoch nicht höher ausfällt. Somit ist die Ausgangslage für die Taeguk Warriors nicht gerade ideal, in der eigenen Hand hat man die K.O.-Runde nicht mehr. Beim Spiel gegen Ghana verlor Südkorea mit 2:3 und musste damit die fünfte Niederlage in den letzten sieben WM-Spielen hinnehmen. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang bei der WM 2018 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Davor gab es für Südkorea sieben Niederlagen in 16 WM-Spielen (fünf Siege und 4 Remis). Das Momentum schwächte sich somit in den letzten Jahren ab, bei Fußball-Weltmeisterschaften war die südkoreanische Nationalmannschaft zuletzt wenig erfolgreich.

Die möglichen Aufstellungen

Die 4-3-3-Aufstellung der portugiesischen Nationalmannschaft könnte wie folgt aussehen:

Costa – Guerreiro, Pepe, Dias, Dalot – Vitinha, Carvalho, B. Silva – Leao, A. Silva, Ronaldo

Südkorea wird vermutlich aus einer 4-2-3-1-Formation bestehen:

Kim – Kim, Kim, Kim, Kim – Jung, Hwang – Son, Lee, Lee – Cho

Wer überträgt Portugal gegen Südkorea live in TV und Stream?

Das Spiel zwischen Portugal und Südkorea wird um 16:00 Uhr im Education City Stadium angepfiffen. Fans können die Partie leider nicht im Free-TV schauen, sondern lediglich im Magenta-TV streamen. Denn das deutsche Fernsehen überträgt das Parallelspiel.