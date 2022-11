Fußball WM heute: Deutschland gegen Japan – TV-Übertragung: Wer überträgt Deutschland – Japan?

Dass es bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 heute um die Wurst geht, ist keine Überraschung mehr. Denn die deutsche Nationalmannschaft ist startklar für ihren ersten Einsatz. Deutschland gegen Japan live im Free TV wird in der ARD übertragen. Parallel dazu hält die Deutsche Telekom die Exklusivrechte und zeigte Deutschland gegen Japan im Livestream bei Magenta TV.

Die erste Begegnung aus der WM 2022 Gruppe E wird heute um 14 Uhr im Khalifa International Stadium in al-Rayyan angepfiffen. Drei Stunden später stehen sich die anderen beiden Gruppengegner der deutschen Elf gegenüber: Um 17 Uhr spielt Spanien gegen Costa Rica im Al-Thumama Stadium in Doha.

Deutschland gegen Japan wird heute um 14 Uhr angepfiffen

Deutschland gegen Japan wird heute um 14 Uhr angepfiffen Gespielt wird im Khalifa International Stadium in al-Rayyan (40.000 Plätze)

Gespielt wird im Khalifa International Stadium in al-Rayyan (40.000 Plätze) FIFA Weltrangliste: 11. (Deutschland) – 24. (Japan)

FIFA Weltrangliste: 11. (Deutschland) – 24. (Japan) Deutschland schied 2018 erstmals überhaupt in der Gruppenphase aus

Deutschland schied 2018 erstmals überhaupt in der Gruppenphase aus Japan nimmt zum siebten Mal in Serie an einer WM Endrunde teil

Wartet auf Deutschland die nächste Schmach wie 2018?

Nach einem 0:1 zum Auftakt gegen Mexiko und einem 2:1-Sieg mit Hängen und Würgen gegen Schweden wurde es am 27. Juni 2018 historisch: Nach einer 0:2-Pleite gegen Südkorea schied Deutschlands Fußball Nationalmannschaft zum ersten Mal in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft aus.

Dieses Mal geht es gleich zum Start gegen ein asiatisches Team: Japan ist heute der erste Gegner in der Gruppe E für das DFB Team. Verloren haben die Adlerträge noch nie gegen die Japaner. Im ersten Testspiel gab es einen klaren 3:0-Sieg 2004. Zwei Jahre später trennten sich beide Nationalmannschaften 2:2 unentschieden.

WM 2022 Gruppe E Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇪🇸 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇷 Costa Rica 0 0 0 0 0:0 0 0 🇩🇪 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0 🇯🇵 Japan 0 0 0 0 0:0 0 0

Droht dem DFB Team das nächstes Unentschieden?

Eine echte Vorbereitung auf die WM gab es nicht. Aber zumindest einen Gewinner im einzigen Testspiel gegen den Oman. Denn Niclas Füllkrug von Werder Bremen rechtfertigte seine Nominierung als klassischer Neuner. Er wurde nach der Pause eingewechselt und erzielte bei seinem Debüt im DFB Trikot das einzige Tor beim 1:0-Sieg.

In der WM Qualifikation leistete sich die deutsche Nationalmannschaft nur einen Patzer gegen Nordmazedonien (1:2). Alle anderen neun Partien auf den Weg nach Katar gewann die DFB Auswahl und qualifizierte sich sogar als erstes Team nach dem Gastgeber für die 22. Fußball Weltmeisterschaft. In der UEFA Nations League kam Deutschland allerdings in sechs Partien vier Mal nicht über ein Unentschieden hinaus.

Hat Japan im dritten Spiel gegen Deutschland die Nase vorne?

Japans Nationalmannschaft blickt auf eine WM 2022 Vorbereitung mit Licht und Schatten. Gegen die USA wurde ein erstes Testspiel zwar mit 2:0 gewonnen. Doch schon im zweiten Match kamen die Asiaten dann nicht mehr über ein 0:0 gegen Ecuador hinaus. Die komplette Ernüchterung folgte gegen WM Teilnehmer Kanada. Japan unterlag den Nordamerikanern mit 1:2.

Für die Samurai Blue beginnt mit dem Match gegen Deutschland die siebte Endrunde, an der sie bei einer Fußball WM teilnehmen. Und zwar zum siebten Mal nacheinander. Drei Mal schafften die Japaner dabei den Einzug ins Achtelfinale, schieden aber auch drei Mal in der Vorrunde aus. Gute Nachricht für Deutschland: Dem Gesetz der Serie folgend wäre nun wieder das Aus nach der Gruppenphase an der Reihe.

So will Deutschland gegen Japan spielen: Mögliche Aufstellungen

In dieser Partie wird so manches Wiedersehen gefeiert. Denn gleich sieben Spieler aus der 1. Bundesliga stehen im WM 2022 Aufgebot der Japaner. Noch dazu mit Ao Tanaka ein Kicker vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Deutschland muss auf Leroy Sane wegen Knieprobleme verzichten. Seinen Platz wird wohl in vorderster Front Kai Havertz einnehmen, während Jamal Musiala ins Mittelfeld rückt.

Deutschland: Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Musiala – Havertz – Trainer: Flick.

Japan: Gonda – Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Ito – Endo, Shibasaki – Ito, Kamada, Kubo – Maeda – Trainer: Moriyasu.

Wer überträgt Deutschland gegen Japan live in TV und Stream?

Ihr könnt Deutschland gegen Japan heute live im Free TV in der ARD schauen. Das Erste zeigt alle vier Begegnungen aus der Gruppe E und F am Mittwoch. Die Sendung startet ab 13.10 Uhr, ehe das erste deutsche WM Spiel 2022 in Katar dann um 14 Uhr angepfiffen wird. Tom Bartels wird es kommentieren. Kurzfristig gab es in der ARD aber noch eine Änderung: Denn Moderator Alexander Bommes fällt aus gesundheitlichen Gründen aus. Wer wird von Jessy Wellmer als Moderatorin ersetzt.

Die begrüßt als Experten Almuth Schult, Thomas Hitzelsberger und Sami Khedira. Derweil zeigt auch Magenta TV Deutschland gegen Japan heute live im Stream. Hier kommentiert Wolff Fuss das Match der DFB Auswahl. Moderator Johannes B. Kerner sowie die Experten Michael Ballack und Fredi Bobic begleiten den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft aus dem Studio. Darüber hinaus gibt es einen Taktik Feed mit Benni Zander und Experte Manuel Baum.