Fußball WM heute Sensation: 1:2 Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien

Das erste Vormittagsspiel der WM 2022 ist heute um 11 Uhr Argentinien gegen Saudi-Arabien im Lusail Iconic Stadium. Am Dienstag, den 22. November 2022, startet Top-WM-Favorit Argentinien mit dem mehrfachen Weltfußballer Lionel Messi ins Turnier. Heute ist der 1. Spieltag in WM 2022 Gruppe C mit dem 2. Spiel Mexiko gegen Polen am Nachmittag um 17 Uhr. Das WM 2022 Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien läuft in Deutschland ausschließlich auf Magenta TV. Die Sendung mit Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack beim Telekom-Sender beginnt um 10 Uhr.

Update 13 Uhr – Hier ist die Sensation da! Saudi Arabien gewinnt mit 2:1 gegen Argentinien!

Auftakt in WM 2022 Gruppe C: Argentinien gegen Saudi-Arabien

Auftakt in WM 2022 Gruppe C: Argentinien gegen Saudi-Arabien Argentinier Exequiel Palacios aus der Bundesliga dabei

Argentinier Exequiel Palacios aus der Bundesliga dabei Saudi-Arabien ohne Legionär im Kader

Saudi-Arabien ohne Legionär im Kader FIFA-Weltrangliste: 3. (Argentinien) gegen 51. (Saudi-Arabien)

FIFA-Weltrangliste: 3. (Argentinien) gegen 51. (Saudi-Arabien) Argentinien seit 36 Spielen ungeschlagen

Argentinien seit 36 Spielen ungeschlagen Live-Übertragung des Spiels auf Magenta TV um 11 Uhr

Wer überträgt Argentinien gegen Saudi-Arabien live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien wird in Deutschland exklusiv bei Magenta TV gezeigt. Das Live-Spiel um 11 Uhr wird von Christian Straßburger kommentiert. Außerdem ist Moderator Johannes B. Kerner am Start. Weiterhin ist Weltmeister Michael Ballack als Experte bei Magenta TV dabei. In der Schweiz kommt das Spiel ab 10:30 Uhr bei SRF zwei. Kommentator ist Manuel Köng, Moderator Lukas Studer und Experte Kay Voser. In Österreich läuft das Spiel auf ORF eins ab 9:55 Uhr. Die österreichischen Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Roman Mählich. Die Moderation macht Kristina Inhof.

Liveticker Argentinien gegen Saudi-Arabien Liveticker Argentinien gegen Saudi-Arabien 1:2 1:0 Messi (10., Elfmeter), 1:1 Alsheri (47), 1:2 Aldawsari (52) 13:10 Uhr – Hier ist die Sensation da! Saudi Arabien gewinnt mit 2:1 gegen Argentinien! 12:55 Uhr – Hier steht es weiter 1:2! Saudi Arabien kann Tore erzählen, spielt mit Einsatz und Herz! Das wird eine Sensation, aber noch 8 Minuten zu spielen in der Nachspielzeit! 12:17 Uhr – Was ist denn hier los? Die Albicelesti gar nicht mehr im Spiel, nun liegt man sogar mit 1:2 hinten! Salem Aldawsari mit dem 2:1 Führungstor!

12:10 Uhr – Saleh Alshehri mit dem 1:1! 11:50 Uhr – Halbzeit und Saudi Arabien ist dran! Argentinien hatte eine klasse erste halbe Stunde, erzielt zwei Abseitstore. 11:45 Uhr – 5 Minuten gibts obendrauf! Kapitän der Saudis muss verletzt raus, der beste Mann muss raus. 11:44 Uhr – Die erste Halbzeit ist gleich vorbei, die Abseitsfalle von Saudi Arabien greift perfekt. Das zermürbt die Gauchos etwas, so dass Saudi Arabien besser ins Spiel kommt. Weiter steht es nur 1:0 für Argentinien. 11:28 Uhr – 22.Treffer im 41.Länderspiel von Martinez – das war toll! Nein, Abseitstor, auch dieses Tor zählt nicht! 11:20 Uhr – 22 Minuten gespielt, Messi mit dem 2:0 ? Es wird geprüft, er könnte Zentimeter im Abseits gewesen sein! Und ja, zählt nicht! 11:08 Uhr – ⚽ 1:0 für Argentinien! Klammergriff, Elfmeter für Argentinien nach Video-Entscheid! Messi tritt an und trifft ganz locker links unten, der Torhüter geht rechts. Ein Tor für die WM Torschützenliste ! 11:02 Uhr – Anstoß. Nach 2 Minuten die erste dicke Chance für Messi, der von hinten kommt und den Abschluß sucht! 10:55 Uhr – Die Mannschaften sind draußen, die Nationalhymnen laufen! Die Gauchos schmettern ihre Hymne, die Blicke sind auf Lionel Messi gerichtet! 10:30 Uhr – Wird Messi heute wieder stechen und sich in den WM Torschützenliste eintragen? 10:15 Uhr – WM-Schiedsrichter ist heute Slavko Vincic aus Slowenien. 10:15 Uhr – Die Aufstellungen sind da! So werden sie spielen! Argentinien: 23 E. Martinez – 26 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico – 7 De Paul, 5 Paredes – 11 Di Maria, 10 Messi, 17 Gomez – 22 L. Martinez. – Trainer: Scaloni Saudi-Arabien: 21 Alowais – 12 Saud, 17 Altambakti, 5 Albulayhi, 13 Yasser – 11 Alsheri, 23 Kanno, 8 Almalki, 10 Salem – 7 Salman, 9 Feras. – Trainer: Renard 10 Uhr – Die Übertragung bei MagentaTV mit Johannes B.Kerner und dem Capitano Michael Ballack geht los.

Wer gewinnt bei Argentinien gegen Saudi-Arabien?

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft ist haushoher Favorit gegen Saudi-Arabien mit einer Wettquote von 1,17. Hingegen hat die saudi-arabische Fußball-Nationalmannschaft nur eine Wettquote von 17,00 auf Sieg. Weiterhin liegt Argentinien (3. Platz) weit vor Saudi-Arabien (51. Platz) auf der FIFA-Weltrangliste.

Beim Gesamtmarktwert liegt Argentinien ebenfalls deutlich vorne mit 645,2 zu 25,2 Millionen Euro. Allerdings hat Argentinien in der Länderspiel-Historie gegen Saudi-Arabien nur 2-mal gewonnen. Das erste (1988) und letzte (2012) Aufeinandertreffen endete jeweils unentschieden – in 1988 und 1992 konnte Argentinien gewinnen. Trotzdem ist das argentinische Starensemble heute großer Favorit auf den 3. Sieg.

Wie startet Argentinien in Messis letzte WM?

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft muss heute gegen Saudi-Arabien einen deutlichen Sieg holen, um gut in die WM zu starten. Argentinien wird in Katar wohl die letzte WM mit Megastar Lionel Messi spielen. Der 6-fache FIFA-Weltfußballer steht vor seiner fünften WM und will endlich den Titel. Der argentinische Kader hat mit Spielern wie Lautaro Martínez (Inter), Cristian Romero (Tottenham) und Lisandro Martínez (ManU) einige wertvolle Spieler. Argentinien gewann die Copa 2021, landete allerdings in der WM-Qualifikation hinter Brasilien. Argentinien will den dritten WM-Titel nach 1978 und 1986 und kann heute mit einem hohen Sieg ins Turnier starten.

Zeigt Saudi-Arabien ein besseres Spiel als andere Teams aus Asien?

Die saudi-arabische Fußball-Nationalmannschaft ist wie bei jeder WM-Teilnahme ein absoluter Underdog. Saudi-Arabien kam bei 5 WM-Teilnahmen nur einmal ins Achtelfinale und holte nur 3 Siege in 16 Spielen. Weiterhin spielen alle Spieler im Saudi-Arabien WM Kader in der heimischen Saudi Pro League. Deswegen könnte das Team besonders gut eingespielt sein und damit den Qualitätsunterschied gegenüber Argentinien teilweise aufholen. Allerdings waren die Auftritte der asiatischen Teams in WM Gruppe A und B Katar und Iran alles andere als gut. Möglicherweise zeichnet sich hier ein Trend bei dieser WM im arabischen Raum ab.

Argentinien gegen Saudi-Arabien – Die möglichen Aufstellungen

Die argentinische Nationalmannschaft von Trainer Lionel Scaloni spielt wahrscheinlich in einem 4-3-3. Allerdings hat Argentinien in den Freundschaftsspielen im September und November 2022 in einem 4-4-2 gespielt.

E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – de Paul, Paredes, Mac Allister – di María, Messi, L. Martinez

Die saudi-arabische Nationalmannschaft spielt unter Hervé Renard in einem 4-2-3-1 oder einem 4-3-3. Saudi-Arabien hat eine solide Defensive und in den letzten 8 Spielen unter anderem gegen Ecuador, USA und Kroatien nur 4 Gegentore bekommen.

Al-Owais – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani – Kanno, Al-Malki, Al-Faraj – Al-Buraikan, S. Al-Dawsari, Al-Shehri