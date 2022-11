Fußball WM heute: Uruguay gegen Südkorea – TV-Übertragung: Wer überträgt Uruguay – Südkorea?

Endlich ist bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar heute auch die letzte von acht Gruppen in der Vorrunde an der Reihe, die WM Gruppe H. Und damit auch der große Favorit. Brasilien bestreitet allerdings erst das Abendspiel in der WM 2022 Gruppe H. Zuvor überträgt das ZDF Uruguay gegen Südkorea heute live im Free TV oder alternativ im Livestream der Online Mediathek.

Darüber hinaus zeigt Magenta TV der Deutschen Telekom Uruguay gegen Südkorea im Livestream, der allerdings kostenpflichtig und nur mit einem Abo zu empfangen ist. Die erste Begegnung aus der Gruppe H wird um 14 Uhr angepfiffen. Schauplatz ist das Education City Stadium in ar-Rayyan mit einer Kapazität von 40.000 Plätzen.

Uruguay gegen Südkorea wird heute um 14 Uhr angepfiffen

Uruguay gegen Südkorea wird heute um 14 Uhr angepfiffen Gespielt wird die Partie der Gruppe H im Education City Stadium in ar-Rayyan

Gespielt wird die Partie der Gruppe H im Education City Stadium in ar-Rayyan Das ZDF zeigt Uruguay gegen Südkorea heute live im Free TV

Das ZDF zeigt Uruguay gegen Südkorea heute live im Free TV Alternativ wird die Begegnung bei Magenta TV im Stream übertragen.

Alternativ wird die Begegnung bei Magenta TV im Stream übertragen. In der FIFA Weltrangliste bedeutet das Spiel 14. (Uruguay) – 28. (Südkorea)

Auftakt für den ersten Weltmeister: Uruguay hat das Achtelfinale im Visier

Uruguay gegen Südkorea nimmt in der Geschichte der Länderspiele keine ganz unbedeutende Reihe ein. Denn beide Fußball Nationalmannschaften begegneten sich schon immerhin acht Mal. Meistens behielten die Südamerikaner dabei die Oberhand. Denn Uruguays Nationalelf besiegte die Südkoreaner schon sechs Mal.

Unter anderem gab es einen 1:0-Erfolg bei der WM 1990 in Italien zu verbuchen. Damals traf man sich ebenfalls in der Gruppenphase. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika war die Paarung Uruguay gegen Südkorea eine aus dem Achtelfinale. Hier setzten sich die Südamerikaner mit 2:1 durch. Nicht nur deswegen ist der erste Fußball Weltmeister von 1930 Favorit.

WM 2022 Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇵🇹 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0 🇬🇭 Ghana 0 0 0 0 0:0 0 0 🇺🇾 Uruguay 0 0 0 0 0:0 0 0 🇰🇷 Südkorea 0 0 0 0 0:0 0 0

Wie weit führt der Weg Uruguay bei der WM 2022?

Mit nur zwei Freundschaftsspielen im September bereitete sich Uruguay nach der WM Quali in Südamerika auf die FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Katar vor. Der erste Test ging mit einer 0:1-Niederlage gegen den WM Teilnehmer Iran daneben. Im zweiten Spiel der WM 2022 Vorbereitung besiegten die Urus eine weitere WM 2022 Mannschaft – nämlich Kanada mit 2:0.

Im Kampf ums WM 2022 Ticket wurde Uruguays Fußball Nationalmannschaft erwartungsgemäß Dritter in der COMNEBOL Qualifikation hinter Brasilien und Argentinien. Ecuador, Peru sowie Kolumbien schüttelte die Mannschaft von Nationaltrainer Diego Alonso erfolgreich ab.

Sind die Tigers Of Asia bereit für den nächsten WM Coup?

Die Erinnerungen sind noch nicht verblasst. Bei der WM 2002 im eigenen Land erreichte Südkoreas Fußball Nationalmannschaft sogar das Halbfinale und wurde am Ende Vierter. Es war der bis dato größte Erfolg der südkoreanischen Kicker bei einer Endrunde einer Fußball Weltmeisterschaft.

Vier Mal nahm Südkorea im Anschluss wieder an dem weltweit größten Turnier teil. Aber nur ein Mal erreichten die Red Devils noch das Achtelfinale. Immerhin verloren die Südkoreaner in der Vorbereitung auf diese Weltmeisterschaft kein Vorbereitungsspiel. Einem 2:2 gegen Costa Rica folgte jeweils ein 1:0-Sieg gegen Kamerun und Mitte November dann auch gegen Island.

So wollen Uruguay gegen Südkorea spielen: Mögliche Aufstellungen

Jong Woo-yeong vom SC Freiburg und Lee Jae-sung vom 1. FSV Mainz 05 haben es aus der deutschen Bundesliga in den WM 2022 Kader Südkoreas geschafft. Uruguay wird von Altmeister und Kapitän Diego Godin vom argentinischen Verein CA Velez Sarsfield aufs Spielfeld geführt.

Uruguay: Aufstellung folgt

Südkorea: Aufstellung folgt

Wer überträgt Uruguay gegen Südkorea live in TV und Stream?

Mit Uruguay gegen Südkorea live im Free TV im ZDF startet der WM Tag Nummer fünf im Zweiten Programm, denn Schweiz gegen Kamerun gibt es zuvor nur auf Magenta TV zu sehen. Das ZDF beginnt seine Übertragung von Uruguay gegen Südkorea live ab 13 Uhr, auch in der Online Mediathek. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Für das ZDF wird Martin Schneider mit Experte Hanno Balitsch kommentieren. Bei Magenta TV sitzt bei Uruguay gegen Südkorea heute live Christina Rann am Mikro. Jochen Breyer und Per Mertesacker begleiten das Spiel der Gruppe H mit Analysen. Bei Magenta TV führen Moderatorin Anett Sattler sowie Expertin Tabea Kemme durchs Programm.