Fußball WM heute: Portugal gegen Ghana – TV-Übertragung: Wer überträgt Portugal – Ghana?

Im zweiten Match der WM 2022 Gruppe H treffen bei der Fußball WM 2022 in Katar heute Portugal und Ghana aufeinander. Ein wirklich spannender Vergleich, zumal Cristiano Ronaldo alles daran setzen wird, seine Portugiesen möglichst weit zu bringen. Da das ZDF Portugal gegen Ghana heute live im Free TV überträgt, können sich alle Fans von der Form von CR7 und Co. selbst überzeugen.

Die Begegnung wird um 17 Uhr angepfiffen und wird parallel auch im Stream der ZDF Online Mediathek übertragen. Außerdem zeigt Magenta TV Portugal gegen Ghana heute live. Gespielt wird im Stadium 974 in Katars Hauptstadt Doha. Dort finden während der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar 40.000 Fans Platz.

Portugal gegen Ghana beginnt heute um 17 Uhr MEZ

Portugal gegen Ghana beginnt heute um 17 Uhr MEZ

Magenta TV überträgt die Partie ebenso im Live Stream

Gespielt wird die Paarung der Gruppe H im Stadium 974 in der Hauptstadt Doha

FIFA Weltrangliste: Portugal (9.) – Ghana (61.)

Macht Cristiano Ronaldo gegen Ghana wieder den Unterschied?

Alles schon mal da gewesen: Bevor Portugal gegen Ghana heute um 17 Uhr in der Gruppe H angepfiffen wird, werfen wir einen kurzen Blick zurück: Denn bei der WM 2014 in Brasilien begegneten sich diese beiden Nationalmannschaften schon einmal in der Gruppenphase.

Damals behielten die Portugiesen zwar mit 2:1 die Oberhand. Doch das war eine enge Kiste. Nach einer guten halben Stunde unterlief John Boye zunächst ein Eigentor, ehe Asamoah Gyan diesen Lapsus in der 57. Minute mit dem Ausgleich korrigierte. Erst zehn Minuten vor dem Abpfiff schoss Cristiano Ronaldo Portugal zum Sieg.

WM 2022 Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇵🇹 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0 🇬🇭 Ghana 0 0 0 0 0:0 0 0 🇺🇾 Uruguay 0 0 0 0 0:0 0 0 🇰🇷 Südkorea 0 0 0 0 0:0 0 0

Ist Bruno Fernandes für Portugal wieder der Schlüssel zum Erfolg?

Auf dem Weg zur FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar musste Portugal mehr zittern als den Südeuropäern lieb gewesen sein dürfte. Weil sie das letzte Spiel in der Quali mit 1:2 gegen Serbien verloren, ging es in den Playoffs weiter. Hier gab es ein 3:1 gegen die Türkei und anschließend ein 2:0 gegen Nordmazedonien.

Im ersten und einzigen Vorbereitungsspiel auf die Fußball WM 2022 zeigte sich Portugal in bester Verfassung. Bruno Fernandes, der auch gegen Nordmazedonien beide Tore erzielt hatte, traf gegen Nigeria doppelt. Beim 4:0-Erfolg für Portugal trugen sich außerdem Goncalo Ramos und Joao Mario in die Torschützenliste ein.

Überraschung oder ein schwarzer WM Spieltag für die Black Stars?

Nicht nur die Portugiesen mussten ein wenig um ihr WM 2022 Ticket bangen. Auch den Black Stars erging es in der Qualifikation kaum anders. Ghanas Fußball Nationalmannschaft erreichte schon in der Gruppenphase nur einen Wimpernschlag vor Südafrika Platz eins. Gegen Nigeria (1:1, 0:0) reichte es nicht zum Sieg, aber wegen des Auswärtstores für Katar.

In einem Testspiel gegen Brasilien blieb das Team von Nationaltrainer Otto Addo mit 0:3 chancenlos. Aufhorchen ließen die Black Stars danach allerdings gegen Nicaragua (1:0) und vor allem mit ihrem Sieg gegen die Schweiz (2:0). Ein Doppelschlag von Salisu (70.) und Semenyo (74.) bescherte den Afrikanern diesen Dreier.

So wollen Portugal gegen Ghana spielen: Mögliche Aufstellungen

Mit Daniel-Kofi Kyereh vom SC Freiburg hat es zumindest ein Spieler in den WM Kader 2022 von Ghana geschafft. Deren zwei sind es auf Seiten der Portugiesen. Nämlich Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund und Andre Silva von RBV Leipzig.

Portugal: Aufstellung folgt

Ghana: Aufstellung folgt

Wer überträgt Portugal gegen Ghana live in TV und Stream?

Fußballfans dürfen sich freuen. Denn das ZDF zeigt Portugal gegen Ghana live im Free TV und ebenso als Internet Stream in der Online Mediathek. Die Übertragung beginnt schon um 16 Uhr, ehe um 17 Uhr die Partie aus der Gruppe H angepfiffen wird. Parallel dazu überträgt auch Magenta TV Portugal gegen Ghana live im Stream.

Kommentiert wird die Begegnung von Oliver Schmidt (ZDF) und Alex Klich (Magenta TV). Im ZDF Sportstudio begleiten Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und ihr Experte Christoph Kramer die Partie. Sascha Bandermann und Fredi Bobic sind bei Magenta TV im Einsatz. Dazu gibt es einen. Taktik Feed mit Jan Platte und Experte Tobias Schweinsteiger.