Losfeen der WM Gruppenauslosung zur Endrunde 2022 – Wer zieht die Lose aus den Töpfen?

Am Freitag, den 1. April, werden die FIFA World Cup-Champions Cafu (Brasilien) und Lothar Matthäus (Deutschland) zusammen mit sechs weiteren Assistenten an der endgültigen WM Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 teilnehmen. Moderiert wird die Auslosung von Carli Lloyd, Jermaine Jenas und Samantha Johnson.

Zu den Assistenten gehören auch Adel Ahmed MalAllah (Katar), Ali Daei (IR Iran), Bora Milutinović (Serbien/Mexiko), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algerien) und Tim Cahill (Australien). Die Veranstaltung findet im Doha Exhibition and Convention Center statt und wird um 19:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) eröffnet.

Zwei ehemalige Sieger unter den Assistenten der Endrundenauslosung für Katar 2022

„Ich gewöhne mich langsam daran, aber ich habe immer noch Gänsehaut“, sagte Cafu, der zum dritten Mal an einer Endrundenauslosung teilnimmt, nachdem er 1994, 1998 und 2002 an drei aufeinanderfolgenden Endspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilgenommen und zweimal die Trophäe gewonnen hat. „Es ist ein Zeichen, dass die Weltmeisterschaft immer näher rückt. Es ist fast 20 Jahre her, dass ich der letzte südamerikanische Spieler war, der den Weltpokal gewinnen konnte, und das ist eine Erinnerung, die ich immer in Ehren halten werde. Bei der Weltmeisterschaft zu spielen, wenn das ganze Land zum Stillstand kommt, um das Spiel zu sehen, ist unvergleichlich.

Auch die anderen Assistenten müssen kaum vorgestellt werden. Lothar Matthäus führte Westdeutschland 1990 als Kapitän zum Sieg. Jay-Jay Okocha war ein spielstarker Mittelfeldspieler, der Nigeria 1994 zur ersten Qualifikation für eine FIFA-Weltmeisterschaft verhalf und zwei Jahre später den olympischen Titel gewann, während Tim Cahill 2006 gegen Japan das erste Tor für Australien bei einer FIFA-Weltmeisterschaft erzielte und die Socceroos auch 2010, 2014 und 2018 vertrat. Bora Milutinović ist der einzige Trainer, der bei fünf aufeinanderfolgenden FIFA-Weltmeisterschaften mit verschiedenen Mannschaften antrat: Mexiko (1986), Costa Rica (1990), USA (1994), Nigeria (1998) und China PR (2002).

Losfeen & Auslosungsassistenten

Unter den Auslosungshelfern für die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in der Region befinden sich auch drei bekannte Gesichter aus der Welt des Nahen Ostens. Das Gastgeberland wird durch Adel Ahmed MalAllah vertreten. Der ehemalige Verteidiger vertrat Katar bei der FIFA Junioren-Weltmeisterschaft 1981, bei der das Land die Silbermedaille gewann, und beim Olympischen Fußballturnier der Männer 1984.

„Ich freue mich sehr, in meinem Heimatland als Auslosungsassistent tätig zu sein, und bin stolz auf Katar. Eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in unserer Region ist ein Traum, der für jeden arabischen Fussballer und Fussballfan wahr wird. Diese Generation wird auf dem Spielfeld Geschichte schreiben, und wir können es kaum erwarten, die Welt in wenigen Monaten hier zu begrüßen“, sagte MalAllah.

1982 sorgte Rabah Madjer für eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Turniers, als er beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen die Bundesrepublik Deutschland den Führungstreffer erzielte. Der ehemalige iranische Nationalstürmer Ali Daei war der erfolgreichste Torschütze im internationalen Männerfußball, bis er im September 2021 mit 109 Treffern von Portugals Cristiano Ronaldo überholt wurde.

Die acht Auslosungsassistenten werden von einem Moderatorenteam unterstützt, das aus der zweifachen FIFA Frauen-Weltmeisterin Carli Lloyd, dem Fußball-Experten und ehemaligen englischen Spieler Jermaine Jenas sowie der britisch-jamaikanischen Sportmoderatorin Samantha Johnson besteht.

„Es ist eine große Ehre, die WM-Atmosphäre erneut zu erleben, diesmal als Auslosungsleiterin für das Männerturnier. Als Fan habe ich die Qualifikationsspiele genau verfolgt, und als ehemaliger Spieler kann ich es kaum erwarten, mit solchen Legenden des Fußballs gemeinsam auf der Bühne zu stehen“, sagte Lloyd.