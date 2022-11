Fußball heute ZDF WM-Spiele live am 22.11. * WM-Spielplan ** Wer spielt heute in Katar?

Am heutigen Dienstag, 22. November treten gleich acht Nationalmannschaften bei der WM an und starten in die Fußball-WM 2022 – es gibt also vier WM-Spiele, ab 11 Uhr geht es bei MagentaTV exklsuiv los. Nachdem gestern die Gruppen A und B gegeneinander gespielt haben, sind heute die Gruppen C und D an der Reihe. Um 11:00 Uhr spielen Argentinien und Saudi-Arabien aus Gruppe C gegeneinander. Im Anschluss um 14:00 Uhr trifft Dänemark auf Tunesien (WM 2022 Gruppe C). Danach duellieren sich Mexiko und Polen (17:00 Uhr) aus Gruppe C und das letzte Spiel bestreiten Frankreich und Australien aus WM 2022 Gruppe D um 20:00 Uhr. Messis Auftritt wird nur bei MagentaTV (Sofortfreischaltung, 10 EUR pro Monat, jederzeit kündbar) gezeigt, die folgenden drei Spiele werden live und kostenlos im ZDF übertragen.

Update 19:30 Uhr – Liveticker Frankreich gegen Australien

Gestern starteten England gegen Iran 6:2 (Gruppe B), Senegal gegen die Niederlande 0:2 (Gruppe A) und USA gegen Wales 1:1 (Gruppe B) in das Turnier. Die englische Nationalmannschaft schoss im Auftaktspiel gegen den Iran 6 Tore und gewann mit 6:2. Bereits zur Halbzeit führten die Three Lions 3:0. „Oranje“ startete ebenfalls mit einem Sieg in die WM. Die Niederlande gewannen am Montag mit 2:0 gegen Senegal, zeigten jedoch eher eine durchwachsene Leistung. Die Tore fielen erst in den letzten Spielminuten durch einen Kopfballtreffer von Cody Gakpo in der 83. Minute und Davy Klaassen (90.+8.). Die Partie USA gegen Wales blieb bis zur letzten Minute spannend. Beide Mannschaften trennten sich mit einem 1:1. Lange Zeit hatte die US-amerikanische Nationalmannschaft geführt, bis Gareth Bale in der 82. Spielminute mit einem Elfmeter zum 1:1 ausglich.

Argentinien gegen Saudi-Arabien: Wer gewinnt das Duell?

Die argentinische Nationalmannschaft liegt derzeit auf Platz vier der FIFA-Weltrangliste und ist einer der großen Favoriten bei der WM. Argentinien hat mittlerweile seit 36 Spielen nicht mehr verloren. Vor allem Super-Star Messi hofft auf einen WM-Titel bei seiner 5. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Saudi-Arabien nimmt zum sechsten Mal in der Fußball-Geschichte überhaupt an einer WM teil. Seit 1994 schafften sie es nicht mehr, die Vorrunde zu überstehen. Der Nationaltrainer Herve Renard hofft nun, dass der Schlüsselspieler Salman al-Fardsch nach einer Verletzung schnell wieder fit ist und die Mannschaft unterstützen kann.

Die Sensation ist da! Saudi Arabien gewinnt mit 2:1 gegen Argentinien!

Wer holt den Auftaktsieg – Dänemark oder Tunesien?

Die Erwartungen an die Nationalmannschaft von Dänemark sind nach dem EM-Halbfinale 2021 sehr hoch. Zudem durchstand Dänemark die WM-Qualifikation problemlos und gewann bei der Nations-League zweimal gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. In der Nationalmannschaft von Dänemark laufen neben etablierten Akteuren auch junge Talente wie der Eintracht-Frankfurt-Spieler Jesper Lindström auf und sorgen für frischen Wind. Tunesien nimmt zum sechsten Mal an einer WM-Endrunde teil. Das Ziel für die diesjährige WM in Katar ist es, die Vorrunde erstmalig zu überstehen. Der Trainer Jalel Kadri setzt dafür auf Unterstützung durch die arabische Gemeinschaft in Katar. Auch ein deutscher Bundesliga-Spieler ist im Kader von Tunesien: Der Kölner Ellyes Skhiri soll im Mittelfeld der tunesischen Nationalmannschaft spielen.

Update 16 Uhr – Dänemark und Tunesien trennen sich 0:0 im 2.Spiel des Tages.

Mexiko gegen Polen: Wer gewinnt das Auftaktspiel?

Mexiko liegt derzeit auf Platz 13 der FIFA-Weltrangliste. Bei den letzten sieben WM-Teilnahmen schied die mexikanische Nationalmannschaft im Achtelfinale aus. Dieses Jahr nimmt sich El Tri vor, (seit 1986) erstmal wieder bis ins Viertelfinale zu gelangen. Das Auftaktspiel gegen Polen ist nach dem Nationaltrainer Gerardo Martino „entscheidend“. Das Team ist jung, dynamisch und besteht aus vielen Olympia-Bronze-Gewinnern von 2021. Im Auftaktspiel heute treffen die mexikanischen Fußballer auf Polen. Die polnische Nationalmannschaft hat sich das Ziel gesetzt, erstmalig seit 1986 wieder die K.O-Runde zu erreichen. Daher könnte das erste Spiel gegen Mexiko auch für Polen ein wichtiges Schlüsselspiel sein.

Update 19 Uhr – Polen und Mexiko trennen sich 0:0.

Frankreich gegen Australien: Gelingt der erste Schritt auf dem Weg zur Titelverteidigung?

Der amtierende Weltmeister Frankreich trifft heute auf Australien. Die drei vorherigen Weltmeister schieden alle im nächsten Turnier bereits in der Vorrunde aus. Frankreichs Nationalmannschaft ist zudem geschwächt durch zahlreiche Verletzungen von wichtigen Akteuren wie N`Golo Kanté, Paul Pogba, Cristopher Nkunku, Presnal Kimpembe oder Karim Benzema. Zum Glück sind Raphael Varane und Eduardo Camavinga beim Auftaktspiel gegen Australien wieder fit. Australien gehört im Vergleich zu Frankreich zu den Außenseitern des Turniers. Die australische Nationalmannschaft macht ihre fehlende spielerische Qualität jedoch durch hohen Einsatz und enorme Laufbereitschaft wett. Im Mittelfeld spielen unter anderem Jackson Irvine vom St. Pauli und der frühere Bundesliga-Spieler Mathew Leckie.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Das erste Spiel von Argentinien wird nur bei MagentaTV gezeigt, es ist eines der 16 Spiele, die nur bei MagentaTV gezeigt werden. Die drei Spiele darauf werden live im ZDF übertragen. Wer die Partien streamen möchte, kann dies bei Magenta TV tun. Bereits um 10 Uhr kann man die Vorberichte für das erste Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien verfolgen und im Anschluss theoretisch bis in den späten Abend Fußball bei ZDF schauen.

Wer moderiert heute die WM Spiele?

Kommentiert wird das erste Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien von Christian Straßburger. Dänemark gegen Tunesien von Béla Réthy, Mexiko gegen Polen von Claudia Neumann und Frankreich gegen Australien von Oliver Schmidt.