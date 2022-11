Fußball heute WM-Spiele ZDF live am 21.11. * WM-Spielplan * Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Am gestrigen Sonntag begann die 22. Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel von Katar gegen Ecuador. Die Gastgeber enttäuschten über weite Strecken und verloren 0:2. Heute, am 21. November, finden gleich drei Fußballspiele bei der WM in Katar statt. England gegen Iran um 14:00 Uhr (WM Gruppe B), Senegal gegen die Niederlande um 17:00 Uhr (Gruppe A) und USA gegen Wales um 20:00 Uhr (Gruppe B). Die Spiele werden allesamt live im TV auf ZDF übertragen.

Beim gestrigen Eröffnungsspiel am 20. November verlor Gastgeber Katar 0:2 gegen Ecuador. Schon in der dritten Spielminute schoss Valencia das vermeintliche Führungstor für Ecuador. Doch der Videoassistent entschied auf Abseits. Fünfzehn Minuten später wurde Valencia von Al Sheeb gefoult, der anschließende Elfmeter brachte das Führungstor.

Fußball heute am Montag, 21.11. – Wer spielt heute?

Heute beginnt der 1. Spieltag der WM 2022

14:00 Uhr England gegen Iran im Liveticker 17:00 Uhr Senegal gegen die Niederlande

17:00 Uhr Senegal gegen die Niederlande 20:00 Uhr USA gegen Wales

20:00 Uhr USA gegen Wales Alle Spiele werden live auf ZDF übertragen oder können bei MagentaTV gestreamt werden

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Alle drei Auftaktspiele werden heute, am 21. November 2022, live auf ZDF gezeigt. Wer die Spiele streamen möchte, kann dies über MagentaTV tun. Im ersten Spiel trifft England um 14:00 Uhr auf den Iran. Anschließend spielt Senegal gegen die Niederlande um 17:00 Uhr. Im letzten Spiel um 20:00 Uhr kämpfen die USA und Wales um den Sieg im Auftaktspiel.

Liveticker England - Iran Liveticker England gegen Iran Update: Zur Halbzeit führt England mit 3:0! Die Tore: 1:0 Bellingham (35.), 2:0 Saka (43.), 3:0 Raheem Sterling (45.+1) 14:00 Uhr – Das 2.WM-Spiel läuft! Kurz danach gibt es eine längere Verletzungspause, zwei Iraner stoßen im Elfer zusammen. Knapp neun Minuten Unterbrechung. Der iranische Torwart spielt kurz weiter, muss dann aber doch raus.

England gegen Iran heute live – Setzt sich der Favorit zum Gruppenauftakt durch?

Im Auftaktspiel geht es für die Engländer um drei Punkte. Alles andere als ein Sieg wäre zum Auftakt wohl enttäuschend. Aber auch der Iran möchte bei der WM 2022 überraschen und setzte sich bei der Qualifikation erfolgreich gegen den Irak und Bahrain durch. England gehört zwar zu den Favoriten bei der Weltmeisterschaft, allerdings konnten die Three Lions dieses Jahr noch kein Spiel gewinnen. Die englische Nationalelf schaffte es bei der WM in Russland 2018 ins Halbfinale und bei der EM 2021 sogar bis ins Finale. Bei großen Turnieren verfügt die englische Nationalmannschaft somit über ein gutes Momentum. Demgegenüber wollen die iranischen Fußballer überraschen und es dem englischen Favoriten möglichst schwer machen. Hier gibt es das Vorschauvideo zum WM-Spiel England gegen Iran heute um 14 Uhr.

England Aufstellung:

England: 1 Pickford – 12 Trippier, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw – 22 Bellingham, 4 Rice – 17 Saka, 19 Mount, 10 Sterling – 9 Kane. – Trainer: Southgate

Senegal gegen die Niederlande: Schwerer Auftaktgegner für Oranje?

In der Gruppe A treffen die vermeintlich stärksten Teams bereits im ersten Spiel aufeinander: Senegal und die Niederlande. Der amtierende Afrika-Meister muss allerdings aufgrund einer Verletzung ohne Superstar Sadio Mané auskommen. Senegal liegt auf der aktuellen FIFA Weltrangliste auf Platz 18, die Niederlande steht im Ranking dagegen ganze zehn Plätze weiter vorne. Favorit ist somit die Niederlande, doch auch in Senegals Nationalmannschaft befindet sich manch ein bekannter Fußballer. Durch den Sieg der Afrikameisterschaft und nur zehn Niederlagen aus 79 Spielen startet Senegal selbstbewusst in das Spiel. Aber auch „Oranje“ hat noch nie ein Auftaktspiel bei einer WM verloren. Hier gibt es das Vorschauvideo zum WM-Spiel Senegal gegen Niederlande heute um 17 Uhr.

USA gegen Wales im Kampf – Wer gewinnt das Duell?

In Gruppe B trifft heute die USA auf Wales. Die USA konnte sich dieses Jahr nach 2014 zum elften Mal für eine WM qualifizieren. Auch die letzten Spiele der Yanks machen nicht unbedingt große Hoffnung für die US-amerikanischen Fußballfans. Aber Wales schlug sich zuletzt nicht wirklich besser und konnte erst in den Playoffs gegen die Ukraine das WM-Ticket lösen. Die walisische Nationalmannschaft verlor die letzten drei Spiele und ist seit fünf Partien sieglos. Für beide Teams ist ein Sieg im Auftaktspiel enorm wichtig. Wer in die K.O.-Runde einziehen möchte, sollte heute gewinnen. Hier gibt es das Vorschauvideo zum WM-Spiel Usa gegen Wales heute um 20 Uhr.