Fußball WM heute Liveticker * 4:1 England gegen Iran * TV-Übertragung ** Wer überträgt England – Iran?

Am heutigen Montag, 21. November 2022 gibt es drei WM-Spiele am ersten Tag. Den Auftakt macht die englische Nationalmannschaft um 14:00 Uhr gegen den Iran im Khalifa International Stadium in der WM Gruppe B. England ist hier der klare Favorit beim Spiel gegen den Iran, obwohl sie in der Nations League zuletzt eher durchwachsene Leistungen zeigten.

England gegen Iran um 14:00 Uhr

England gegen Iran um 14:00 Uhr Live-Übertragung im ZDF, Streaming über MagentaTV

Live-Übertragung im ZDF, Streaming über MagentaTV Lange Zeit wurde diskutiert, ob ein Ausschluss des Irans aufgrund der politischen Situation in Frage kommt

Lange Zeit wurde diskutiert, ob ein Ausschluss des Irans aufgrund der politischen Situation in Frage kommt Die Three Lions sind einer der Favoriten auf den WM-Titel: heute wird sich zeigen, ob Gareth Southgate seine Nationalmannschaft passend eingestellt hat

England gegen Iran – setzt sich der Favorit zum Auftakt durch?

In Gruppe B trifft England heute um 14.00 Uhr auf den Iran. Im Mutterland des Fußballs sehnen sich die Fans nach einem Titel für die Nationalmannschaft. Der Druck dürfte auch bei der Katar-WM 2022 nicht gering sein. England agiert aktuell als Vize-Europameister und ist natürlich klarer Favorit. Aber auch der Underdog Iran möchte als Überraschungskandidat die englische Nationalmannschaft im Auftaktspiel bezwingen oder ihr zumindest das Leben schwer machen. Denn bereits ein Unentschieden gegen die englischen Fußballer würde die Ausgangslage besser machen.

Liveticker England - Iran Liveticker England gegen Iran 4:1

1:0 Bellingham (35.), 2:0 Saka (43.), 3:0 Raheem Sterling (45.+1), 4:0 Saka (63.), 4:1 Mehdi Taremi (65.) 15:37 Uhr – Der Iran mit einer tollen Kombination – erster Schuss, erstes WM-Tor! 15:33 Uhr – Saka mit einem tollen Dribbling im Sechzehner, 4:0! 15:30 Uhr – Eine Stunde Spielzeit ist vorbei, die Engländer haben nun einen Gang zurück geschaltet. 15:00 Uhr – Halbzeit! England hat das hier im Griff, da brennt nichts an beim WM-Titelfavorit. 14:55 Uhr – 7 Minuten der 14 Minuten Nachspielzeit laufen! 14:45 Uhr – Doppelpack durch Saka und Sterling! 3:0 14:35 Uhr – Bellingham endlich mit dem 1:0 für England, schönes Tor! 35.Spielminute. 14:30 Uhr -Lattenknaller vom Harry Kane! Nach der langen Verletzungspause kam England nicht mehr ins Spiel. Nun läuft es wieder eher, aber die Iraner stehen sehr Mann-eng und lassen kaum Kombinationen zu. 14:00 Uhr – Das 2.WM-Spiel läuft! Kurz danach gibt es eine längere Verletzungspause, zwei Iraner stoßen im Elfer zusammen. Knapp neun Minuten Unterbrechung. Der iranische Torwart spielt kurz weiter, muss dann aber doch raus. 🔜 Aktuell im November 2022: 🇩🇪 Neues Deutschland Trikot 2022 zur Fußball WM 2022 13:50 Uhr – Die Fußball-Nationalspieler des Irans haben vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen England bei der eigenen Nationalhymne komplett geschwiegen. Damit sendete die Mannschaft angesichts von fast 400 Toten ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker in der Heimat, auf der Tribüne hatten Frauen Tränen in den Augen. Bereits beim WM-Test gegen Nicaragua Anfang November hatten mit Vahid Amiri und Mehdi Torabi nur zwei Spieler mitgesungen, der Rest schwieg. 13:50 Uhr – Das Wetter in Katar: Blauer Himmel, wolkenlos, draußen sind es 30 Grad, im Stadion noch knapp 25 Grad! 13:45 Uhr – Harry Kane will Weltmeister werden! Kann er sich in die Liste der WM-Torschützen 2022 eintragen? 13:30 Uhr – Schiedsrichter ist Raphael Claus aus Brasilien. 13 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Mit Bellingham ist ein uns gut bekannter Bundesliga-Spieler von Borussia Dortmund dabei. Er ist der einzige Nationalspieler, der nicht in der premiere League spielt! England spielt so: England: 1 Pickford – 12 Trippier, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw – 22 Bellingham, 4 Rice – 17 Saka, 19 Mount, 10 Sterling – 9 Kane. – Trainer: Southgate Iran spielt so: Iran: 1 Beiranvand – 2 Moharrami, 15 Rouzbeh, 19 Majid, 5 Mohammadi, 3 Hajisafi – 21 Ahmad, 8 Pouraliganji – 18 Karimi – 7 Jahanbakhsh, 9 Taremi.

WM Spielplan Gruppe B

Hier der Spielplan der WM Gruppe B:

Schafft es England, den hohen Erwartungen bei der Katar-WM gerecht zu werden?

Die Three Lions gehen als Vize-Europameister in das Turnier, hatten jedoch in der jüngsten Vergangenheit bei der Nations League öfter Probleme, ihre fußballerische Leistung abzurufen. Nun lastet enormer Druck auf den Schultern der englischen Nationalspieler – ein souveräner Gruppensieg ist nicht verhandelbar. Bereits im Vorfeld der WM kündigte Trainer Gareth Southgate an, dass man bei der Katar-WM 2022 der eigenen Favoritenrolle gerecht werden wolle.

Kein Ausschluss für Irans Nationalmannschaft: WM-Auftakt gegen England

Während die englische Nationalmannschaft hierzulande allseits bekannt ist, dürfte das iranische Nationalteam eher unbekannter sein. Im Vorfeld machte die iranische Nationalmannschaft eher als Mittelpunkt politischer Diskussionen auf sich aufmerksam. Denn nach den Demonstrationen im Nahen Osten mit einem harten Eingriff der Sicherheitskräfte wurden die Rufe nach einem Ausschluss Irans von der WM 2022 laut. Die FIFA entschied sich dagegen, Iran wird heute gegen die Three Lions den Auftakt in die WM-Gruppe B erleben. Trainer Carlos Queiroz, der in der Vergangenheit bereits die portugiesische Nationalmannschaft trainierte, will bei der WM 2022 das Beste aus den begrenzten Möglichkeiten Irans holen.

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung wird bei der englischen Nationalmannschaft aus den folgenden Akteuren bestehen:

Pickford – Trippier, Maguire, Stones, Shaw – Bellingham, Rice – Sterling, Mount, Saka – Kane.

Eine mögliche Aufstellung der iranischen Nationalmannschaft könnte die Folgende sein:

Abedzadeh – Moharrami, Hosseini, Kanaani, Hajsafi – Ezatolahi – Jahanbakhsh, Ghoddos, Nourollahi, Taremi – Azmoun

Wer überträgt England gegen Iran live in TV und Stream?

Das Spiel England gegen den Iran wird heute, am 21. November 2022, um 14:00 Uhr live im ZDF übertragen. Die Vorberichte beginnen bereits um 13:00 Uhr und werden von Katrin Müller-Hohenstein und Per Mertesacker moderiert. Das Duell wird dann von Oliver Schmidt kommentiert. Fans können alternativ zum Free-TV das spannende Duell auch im kostenlosen ZDF-Livestream oder bei MagentaTV verfolgen.