Fußball WM heute: Mexiko gegen Polen – TV-Übertragung: Wer überträgt Mexiko gegen Polen?

Im WM 2022 Spiel Mexiko gegen Polen könnte bereits eine Vorentscheidung um die Achtelfinal-Teilnahme fallen. Heute am Dienstag, den 22. November 2022, treffen um 17 Uhr Mexiko und Polen in Gruppe C aufeinander. Für Mexiko und Polen geht es in Gruppe C mit Argentinien und Saudi-Arabien wahrscheinlich um den zweiten Platz. Die beiden etwa gleich starken Teams spielen heute im Stadium 974 in Doha. Live übertragen wird die Partie beim ZDF, wo um 16:05 Uhr die Vorberichte beginnen. Außerdem ist Magenta TV mit dabei.

Welches Team wird zweiter hinter Argentinien in WM 2022 Gruppe C?

Wahrscheinlich kommt es zum Duell zwischen Mexiko und Polen um den zweiten Platz in WM 2022 Gruppe C. Die mexikanische und die polnische Fußball-Nationalmannschaften sind etwa gleich gut. Allerdings hat Mexiko die besseren Wettquoten. Für einen Mexiko-Sieg gibts eine 2,40 und für einen Polen-Sieg eine 3,20. Weiterhin liegt Mexiko auf der FIFA-Weltrangliste einige Plätze vor Polen. Mexiko ist 13. und Polen ist 26. Beim Gesamtmarktwert liegt allerdings mit 255,6 Millionen Euro vor Mexiko mit 176,1 Millionen Euro. Die Länderspielbilanz ist ausgeglichen mit je 3 Siegen, Polen konnte zuletzt im Jahr 1978 gewinnen.

Wie gut sind die erfahrenen Mexikaner drauf?

Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft gehört bei WMs immer zu den Teams mit guten Außenseiterchancen. Heute bekommen es die defensivstarken Mexikaner direkt mit einem guten Team aus Europa zu tun. Sie können mit einem guten Spiel eine erste Duftmarke setzen. Die mexikanische Nationalmannschaft bei der WM 2022 ist ein erfahrenes Team mit dem zweithöchsten Durchschnittsalter hinter dem Iran. Außerdem spielen viele mexikanische Spieler in der heimischen Liga MX Clausura. Deswegen ist das Team Mexikos nur schwer auszurechnen. Viel kommt auf die Europa-Legionäre Edson Álvarez (Ajax), Hirving Lozano (Neapel) und Raúl Jiménez (Wolverhampton) an.

Macht der Pole Robert Lewandowski endlich sein WM-Tor?

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat mit dem Stürmer Robert Lewandowski einen Weltstar im Kader, der allerdings bei Weltmeisterschaften noch auf den Durchbruch wartet. Polen verpasste die WMs 2010 und 2014 und schied 2018 in der Vorrunde aus. Der ehemalige Mittelstürmer vom FC Bayern Lewandowski blieb in seinen drei WM-Spielen 2018 ohne Torerfolg. Dies soll sich bei der WM in Katar ändern. Polen will endlich mal wieder eine gute WM spielen– die letzte Achtelfinalteilnahme war 1986. Dafür ist Lewandowski auf die Unterstützung seiner Teamkollegen Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski und Arkadiusz Milik angewiesen.

Mexiko gegen Polen – Die möglichen Aufstellungen

Die mexikanische Nationalmannschaft spielt unter Trainer Gerardo Martino in einem 4-3-3. Eine wichtige Rolle hat Edson Álvarez, der zentrale Spieler im Mittelfeld. Die bekanntesten Mexikaner spielen im Angriff.

Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera, Ed. Alvarez, Chavez – Lozano, Jimenez, Vega

Die polnische Nationalmannschaft spielt in 2022 mit Trainer Czeslaw Michniewicz in verschiedenen Systemen. Michniewicz ließ schon Dreierkette und Viererkette spielen, sowie mit einer oder zwei Spitzen. Heute könnte es auf ein 3-5-2 hinauslaufen.

Szczesny – Bednarek, Glik, Kiwior – Cash, Zalewski – Krychowiak, Zielinski, D. Szymanski – Milik, Lewandowski

Wer überträgt Mexiko gegen Polen live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Mexiko gegen Polen kommt ab 17 Uhr live bei ZDF. Die Kommentatorin des Spiels aus dem Stadium 974 in Doha ist Claudia Neumann. Als Moderatorin führt Kathrin Müller-Hohenstein ab 16:05 Uhr durchs Programm. Experte ist Per Mertesacker. Weiterhin kommt das Spiel live bei Magenta TV. Der Kommentator des Spiels ist Alex Klich. Im Taktik-Feed kommentieren Jan Platt und Tobias Schweinsteiger. Die Moderation bei Magenta TV macht Anett Sattler mit Expertin Tabea Kemme. In der Schweiz läuft das Spiel bei SRF zwei, in Österreich bei Servus TV.