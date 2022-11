Fußball WM heute * USA gegen Wales – TV-Übertragung: Wer überträgt Senegal gegen Niederlande?

Das späte WM 2022 Spiel heute um 20 Uhr lautet USA gegen Wales. Heute am Montag, den 21. November 2022, spielen USA und Wales am 1. Spieltag in WM 2022 Gruppe B. Spielort von USA gegen Wales ist das Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan. Die walisische Fußball-Nationalmannschaft startet in die zweite WM-Endrunde nach 1958 – hingegen ist die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft bereits zum elften Mal dabei. Das WM 2022 Spiel USA gegen Wales wird live im ZDF übertragen. Die Vorberichte beginnen um 19:25 Uhr im „Sportstudio live – FIFA WM 2022“.

Kann Wales den Premierensieg bei der Fußball-WM 2022 feiern?

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft ist heute wahrscheinlich das schwächere Team im Vergleich mit der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft. Bei den Buchmachern führt die USA mit einer Siegquote von 2.45 vor Wales mit einer 3.20. Außerdem liegt die USA drei Plätze vor Wales auf der FIFA-Weltrangliste. Die USA hat zudem einen höheren Gesamtmarktwert von 277,4 Millionen Euro – im Vergleich hat Wales 160,15 Millionen Euro Gesamtmarktwert. Von 2 Länderspielen gegen Wales gewann USA einmal in 2003 – in 2020 gabs ein 0:0-Unentschieden. USA gegen Wales ist das zweite Spiel am 1. Spieltag in WM 2022 Gruppe B.

WM Spielplan Gruppe B

Hier der Spielplan der WM Gruppe B:

Gelingt das WM-Comeback der USA?

Bei der US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft feiert bei der WM 2022 ein kleines Comeback nach der verpassten WM-Teilnahme 2018. Außerdem wartet man in den USA seit 1930 auf eine Teilnahme am WM-Halbfinale. Nur vier Jahre vor der Heim-WM 2026 hat die USA ein ambitioniertes Team mit vielen talentierten Spielern. Bei den US-Boys spielen einige große Namen wie Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (BVB), Weston McKennie (Juve) oder Sergiño Dest (Milan). Außerdem ist Tyler Adams (Ex-RB Leipzig) der neue Kapitän der Mannschaft. Dem jungen US-Team könnte heute nur die mangelnde Erfahrung zum Problem werden.

Wie gut ist Wales im ersten WM-Spiel seit 1958?

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft startet heute zum zweiten Mal in der Geschichte bei einer Fußball-WM. Bei der ersten Teilnahme in Schweden 1958 spielten die Waliser in der Vorrunde dreimal Remis, sodass es heute um den ersten WM-Sieg geht. Bei Wales sind legendäre Spieler dabei wie Gareth Bale, Aaron Ramsey oder Joe Allen dabei. Außerdem hat Wales starke Spieler auf den Außenbahnen mit Ben Davies und Neco Williams als Außenverteidiger sowie Daniel James und Brennan Johnson, die hinter der Spitze auf den Halbpositionen spielen. Mit starker Teamleistung hat Wales heute eine Chance.

USA gegen Wales – Die möglichen Aufstellungen

Die US-amerikanische Nationalmannschaft spielt unter Gregg Berhalter in einem 4-3-3. Bei USA sind wertvolle Spieler wie Pulisic, Aaronson, McKennie, Musah und Adams am Start. BVB-Spieler Giovanni Reyna kommt von der Bank.

Turner – Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson – T. Adams – McKennie, Musah – Aaronson, Ferreira, Pulisic

Die walisische Nationalmannschaft spielt unter Robert Page mit Dreierkette. Die 3-4-2-1-Taktik mit Bale als einziger Spitze wurde zuletzt in der UEFA Nations League im September gespielt.

Ward – Cabango, Rodon, B. Davies – C. Roberts, Morrell, Ramsey, J. Williams – James, Johnson – Bale

Wer überträgt USA gegen Wales live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel USA gegen Wales kommt live im ZDF. Die Vorberichte beginnen im Sportstudio ab 19:25 Uhr. Kommentatorin beim Anpfiff um 20 Uhr ist Claudia Neumann. Das ZDF überträgt das Spiel ebenfalls im Stream. ZDF-Moderator ist Jochen Breyer mit Experte Christoph Kramer. Außerdem zeigt Magenta TV das WM Spiel USA gegen Wales. Dort wird das Spiel von Jan Platte kommentiert. In der Schweiz kommt das Spiel bei SRF zwei (Kommentator Dani Kern) und in Österreich auf ORF Eins (Kommentator Oliver Polzer).