Fußball heute WM Spiele live am 24.11. – WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Im vierten und damit letzten Spiel heute bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist endlich der große Favorit an der Reihe. Uns beschert also der Fußball heute unter anderem den ersten Auftritt der Selecao. Brasilien startet die Jagd nach dem sechsten Stern am Abend gegen Serbien. Es ist zugleich die letzte Partie am ersten WM 2022 Spieltag in der Gruppenphase.

Doch halten die Kicker um Superstar Neymar diesem Druck auch Stand? Dem Erzrivalen Argentinien ist dies nicht gelungen. Lionel Messi und seine Mitstreiter waren an der ersten großen Überraschung bei dieser Fußball WM 2022 beteiligt und unterlagen Saudi-Arabien mit 1:2.

Fußball heute WM Spiele live am 24.11. Die Schweiz startet in der Gruppe G gegen Kamerun um 11 Uhr ins Turnier

Die Schweiz startet in der Gruppe G gegen Kamerun um 11 Uhr ins Turnier Um 14 Uhr findet das erste Spiel der Gruppe H Uruguay gegen Südkorea statt

Um 14 Uhr findet das erste Spiel der Gruppe H Uruguay gegen Südkorea statt Portugal misst sich anschließend um 17 Uhr mit Ghanas Fußball Nationalmannschaft

Portugal misst sich anschließend um 17 Uhr mit Ghanas Fußball Nationalmannschaft Favorit Brasilien bestreitet um 20 Uhr gegen Serbien das letzte Match am ersten Spieltag

Favorit Brasilien bestreitet um 20 Uhr gegen Serbien das letzte Match am ersten Spieltag Schweiz gegen Kamerun läuft nur exklusiv bei Magenta TV

Gesucht wird im Fußball heute also auch die Nationalmannschaft, die ähnlich wie die Saudis vielleicht für einen weiteren Überraschungscoup sorgen könnte. Wenngleich wir zugeben müssen: Die Gruppen G und H sind sehr ausgeglichen besetzt. Dort ist einiges möglich. Den Auftakt macht bei der Fußball WM 2022 heute um 11 Uhr die Partie Schweiz gegen Kamerun, in der die Eidgenossen favorisiert werden.

Danach begegnen sich um 14 Uhr Uruguay und Südkorea in der Gruppe H, in der es anschließend ab 17 Uhr direkt mit einem weiteren Superstar weitergeht. Cristiano Ronaldo und Portugal sind dann zum ersten Mal gegen Ghana im Einsatz – und zudem gefordert. Blendet CR7 das ganze Theater um seine Person bei Manchester United während der Weltmeisterschaft in Katar aus? Das wird sich am späten Nachmittag heute zeigen.

Schweiz gegen Kamerun heute live – Trifft Choupo-Moting gegen die Nati?

Ausschließlich Magenta TV überträgt Schweiz gegen Kamerun als erste WM Partie des Tages heute live. Die Eidgenossen gehen als Favorit in diese Partie, sollten allerdings auch gewarnt sein. Denn sie haben ihr Testspiel gegen Ghana mit 0:2 verloren. Also gegen einen ähnlich starken Gegner wie Kamerun es sein wird.

Bei den Unbezähmbaren Löwen hoffen sie unterdessen auf Tore eines Stürmers, der sonst das Trikot vom FC Bayern München trägt. Eric-Maxim Choupo-Moting rief bei den Bayern in den vergangenen Wochen bärenstarke Leistungen ab, garniert mit vielen Toren. Gut möglich, dass er den Eidgenossen weh tut.

Uruguay gegen Südkorea heute live – Wer gewinnt?

Mit einem 1:0 erst gegen Kamerun, dann gegen Island holte sich die südkoreanische Fußball Nationalmannschaft ein wenig mehr Selbstvertrauen für diese schwere Gruppe H bei der Fußball WM 2022 in Katar. Zumal die Quali nicht restlos überzeugend lief. In der finalen Gruppenphase mussten die Asiaten dem Iran den Vortritt lassen.

Gegen genau diesen Iran verlor Uruguays Fußball Nationalmannschaft ein Vorbereitungsspiel mit 0:1. Heute ab 14 Uhr allerdings stehen die Zeichen auf Sieg. In acht Länderspielen setzte sich Uruguay schon sechs Mal gegen Südkorea durch. Unter anderem auch zwei Mal bei einer WM Endrunde mit 1:0 (1990) und mit 2:1 (2010).

Portugal gegen Ghana heute live – Wie gut ist CR7 drauf?

Hat bei Portugal gegen Ghana heute die Stunde der Revanche geschlagen? 2014 jedenfalls erzielte Cristiano Ronaldo bei der Fußball WM in Brasilien das alles entscheidende 2:1 in der Gruppenphase gegen Ghana. Acht Jahre später kämpft CR7 noch immer um einen letzten Traum: den Gewinn der Weltmeisterschaft.

In sehr guter Frühform befinden sich die Portugiesen jedenfalls schon. In einem Testspiel besiegten sie Nigeria sehr deutlich wie souverän mit 4:0. Ghana unterdessen sorgte mit einem 2:0 gegen die Schweiz für Aufsehen.

Brasilien gegen Serbien heute live – Wer gewinnt?

2018 bei der WM in Russland hatte Brasilien die Nase mit 2:0 vorne. Wiederholt die Selecao diesen Trumpf und startet bei der Fußball WM heute in der Gruppe G mit den ersten Dreier?

Die Serben sollten nicht unterschätzt werden. Sie schüttelten in der WM Quali in Europa sogar Portugal ab und wurden Gruppensieger. Darüber hinaus gab sich die serbische Fußball Nationalmannschaft gegen den Bahrain keinerlei Blöße und gewann den einzigen Test für der WM 2022 in Katar mit 5:1 deutlich.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Die Fußball WM 2022 live im Free TV gibt es nicht für alle Begegnungen zu sehen. 16 WM Spiele zeigt Magenta TV exklusiv. Dazu zählt auch die Partie Schweiz gegen Kamerun heute Vormittag ab 11 Uhr. Kommentiert wird das Match von Marco Hagemann. Anett Sattler ist zusammen mit Sascha Bandermann den ganzen Tag über bei Magenta TV die Moderatorin. Das Duo erhält Unterstützung von Tabea Kemme und Fredi Bobic.

Die restlichen drei Begegnungen ab 14 Uhr überträgt dann auch das ZDF von der Fußball WM 2022 heute live im TV und als Stream in der Online Mediathek. Uruguay gegen Südkorea wird kommentiert von Martin Schneider, Portugal gegen Ghana von Oliver Schmidt und das Topspiel Brasilien gegen Serbien von Bela Rethy.