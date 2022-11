Fußball WM heute Liveticker * 0:0 Dänemark gegen Tunesien TV-Übertragung: Wer überträgt Dänemark – Tunesien?

Im zweiten WM-Spiel um 14:00 Uhr treffen Dänemark und Tunesien aufeinander. Im Education City Stadium in Al-Rayyan kämpfen beide Mannschaften um die ersten drei Punkte, die eine gute Ausgangsposition für das Weiterkommen bedeuten würden. Die Partie wird live im ZDF übertragen. Nach der letzten WM 2021, als Dänemark es bis ins EM-Halbfinale schafften, sind die Erwartungen in Kopenhagen hoch. Tunesien setzt sich demgegenüber das Ziel, erstmalig die Vorrunde zu überstehen.

Dänemark trifft heute auf Tunesien

Dänemark trifft heute auf Tunesien Der Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Education City Stadium

Der Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Education City Stadium Übertragen wird das Spiel live im ZDF

Dänemark gegen Tunesien: Wer gewinnt das Auftaktspiel?

Das Spiel Dänemark gegen Tunesien ist das erste Aufeinandertreffen in der Historie zwischen den Skandinaviern und den Nordafrikanern bei einer Endrunde einer Weltmeisterschaft. Bislang spielten beide Mannschaften nur in Freundschaftsspielen gegeneinander und auch diese liegen schon einige Jahre zurück: 2002 trafen sie in einem Testspiel aufeinander. Damals gewann Dänemark mit 2:1. Derzeit liegt Dänemark auf Platz zehn der FIFA-Weltrangliste, während sich Tunesien zwanzig Plätze dahinter, auf Platz 30, befindet. Dänemark ist somit auch im Auftaktspiel der große Favorit.

Liveticker Dänemark gegen Tunesien Liveticker Dänemark gegen Tunesien 14 Uhr -Es geht los, wer trägt sich hier als erstes in die Torschützenliste ein? Tunesien in weiß, Dänemark in roten Trikots. 14 Uhr – Im ZDF geht das 1.Spiel des Tages los, Bela Rethy darf moderieren. Die Teams sind draußen, pünktlich geht es raus! Der WM Schiedsrichter ist der Mexikaner César Ramos. 13 Uhr – Die Aufstellungen sind da, so wollen die Teams auflaufen: Dänemark: 1 Schemichel – 6 A. Christensen, 4 Kjaer, 2 Andersen – 13 Kristensen, 8 Delaney, 23 Höjbjerg, 5 Mähle – 10 Eriksen – 11 Skov Olsen, 12 Dolberg. – Trainer: Hjulmand Tunesien: 16 Dahmen – 6 Bronn, 4 Meriah, 3 Talbi – 20 Drager, 14 Laidouni, 17 Skhiri, 24 Abdi – 25 Ben Slimane, 7 Msakni – 9 Jebali. – Trainer: Kadri

Dänemark als Geheimfavorit der WM 2022?

Dänemark hat sich seit der letzten Europameisterschaft 2021 viele Herzen der Fußballfans erspielt und könnte als einer der Geheimfavoriten eingestuft werden.

Um sich in dieser Rolle zu behaupten, wäre ein Sieg gegen Tunesien im Auftaktspiel wichtig. Dänemark gewann vier von fünf Spiele zum WM-Auftakt und ist bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gegen afrikanische Gegner noch ungeschlagen. Dänemark spielte bisher eine tolle WM-Qualifikation und gewann neun Spiele, bei nur einer Niederlage gegen Schottland. Insgesamt kam Dänemark auf 30 Tore in zehn Qualifikationsspielen – eine beeindruckende Offensivkraft, mit der es Tunesien heute zu tun bekommt. Auch in der Nations League konnte sich die Nationalmannschaft von Dänemark erfolgreich durchsetzen und besiegte den amtierenden Weltmeister gleich zweimal. Das Final-Four-Turnier verpasste Dänemark um einen Punkt. Bei der letzten WM in Russland schaffte es Dänemark bis ins Achtelfinale und verloren gegen den späteren Vizeweltmeister Kroatien mit 3:2 im Elfmeterschießen.

Kann Tunesien bei der WM 2022 für Überraschungen sorgen?

Tunesien gilt nach dem amtierenden Weltmeister Frankreich und Dänemark als wahrscheinlicher Gruppendritter. Mit einem Punkt gegen Dänemark könnte sich Tunesien jedoch, in eine gute Ausgangsposition bringen, um das Achtelfinale zu erreichen. Tunesien konnte in den letzten 12 WM-Gruppenspielen nur eines für sich entscheiden. Die tunesische Nationalmannschaft kommt bei insgesamt fünf WM-Teilnahmen auf zwei Siege und konnten bisher noch nie eine Gruppenphase überstehen. Dänemark gilt hier dennoch als klarer Favorit im Spiel gegen Tunesien.

Die möglichen Aufstellungen

Dänemark wird voraussichtlich mit einer 3-4-1-2-Formation beginnen. Dabei wird Dänemark wohl wieder mit hoch positionierten Außenverteidigern spielen, um sich eine Überzahlsituation bei Offensivaktionen zu verschaffen und die gegnerischen Außenverteidiger kontinuierlich zu bespielen.

Schmeichel – Andersen, Christensen, Kjaer – Maehle, Delaney, Höjbjerg, Kristensen – Eriksen, Dolberg, Damsgaard

Tunesien wird vermutlich in einem 4-1-2-3-System auflaufen. Tunesien wartet nach drei Remis und sieben Niederlagen endlich auf den ersten Erfolg gegen ein europäisches Team.

Ben Said – Maaloul, Talbi, Ifa, Dräger – Skhiri, Romdhane, Laidouni – Msakni, Sliti, Khazri

Wer überträgt Dänemark gegen Tunesien live in TV und Stream?

Das Spiel Dänemark – Tunesien wird live im Free-TV von ZDF übertragen. Streamen kann man die Partie bei Magenta TV. Die Vorberichte des Duells beginnen um 13:00 Uhr, angepfiffen wird das Spiel um 14:00 Uhr. Moderiert wird das Spiel von Jochen Breyer und als Experten sind Michael Ballack und Änis Ben-Hatira als Experten zu Gast.