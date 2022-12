Fußball heute WM Spiele live am 03.12. – WM Spielplan Achtelfinale – Wer kommt ins WM Viertelfinale?

Die Gruppenphase ist beendet. Damit geht es im Fußball heute noch einmal spannender zu. Denn die ersten beiden von insgesamt acht Begegnungen im Achtelfinale stehen bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar heute (3. Dezember 2022) auf dem Programm. Das erste Spiel bestreiten die Niederlande gegen USA um 16 Uhr. Die zweite Begegnung bestreitet Argentinien gegen Australien. Hier ertönt der Anpfiff um 20 Uhr.

Während das erste Achtelfinale bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar zwischen Niederlande – USA live im Stream nur exklusiv bei Magenta TV übertragen wird, dürfen sich danach alle Fans auf das zweite K.-o.-Spiel freuen. Denn die ARD überträgt Argentinien gegen Australien live im Free TV.

Auf dem Papier scheint das erste Match eine klare Sache für Oranje und die Albiceleste zu sein. Doch ist dem wirklich so? Oder gibt es auf dem Weg ins WM 2022 Viertelfinale direkt am ersten Tag der K.-o.-Runde eine Überraschung durch die Soccer Boys oder Socceroos?

Wenn wir zudem einen Blick voraus werfen: Die beiden Sieger dieser Begegnung spielen am kommenden Freitag (9. Dezember 2022) ab 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium das zweite Viertelfinale aus. Hier könnte es also zur Neuauflage des WM Endspiels 1978 Argentinien gegen Niederlande kommen.

Niederlande gegen USA heute live – Fliegt Holland früh nach Hause?

In der Statistik der direkten Duelle führt Holland gegen die Vereinigten Staaten mit 4:1 Siegen. Die Favoritenstellung der Niederlande wird also auch durch Zahlen untermauert. Aber die Ergebnisse fielen immer knapper aus. Die ersten zwei Testspiele gewann Oranje noch mit 2:0. Danach reichte es schon nur noch zu einem knapperen 1:0 sowie zu einem 2:1-Erfolg. Und im bisher letzten Aufeinandertreffen holten die US Boys dann mit 4:3 im Juni 2015 ihren ersten und bislang einzigen Sieg gegen die holländische Elftal.

Dazu kommt: Auch die Vereinigten Staaten haben in der Gruppe B der Vorrunde nicht verloren, spielten wie Holland zudem zwei Mal zu Null. Dass die Niederlande gegen USA heute gewarnt sein sollten, zeigt das 0:0 der Soccer Boys gegen England. Es könnte also durchaus spannend werden heute ab 16 Uhr im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan.

Argentinien gegen Australien heute live – Wer gewinnt?

Spannung wäre im zweiten WM 2022 Achtelfinale Argentinien. Gegen Australien heute ebenfalls keine Überraschung. Im Grunde genommen gestaltet sich die Ausgangslage ganz ähnlich wie bei Niederlande gegen USA. Denn auch diese beiden Nationalmannschaften schafften es in zwei Gruppenspielen, keinen Gegentreffer zu kassieren. Wo die USA England ein 0:0 abtrotzte, besiegten die Socceroos Dänemark mit 1:0.

Das die Mannschaft aus Down Under überhaupt im WM Achtelfinale heute gegen Argentinien spielt, ist bereits eine große Überraschung. Die Albiceleste sollte also gewarnt sein. Zumal sie selbst eine Rolle bei der bis dato wohl größten Sensation spielte. Wir erinnern uns: Lionel Messi und seine Mitstreiter legten im ersten WM Spiel mit einem 1:2 gegen Underdog Saudi-Arabien einen bühnenreifen Fehlstart hin.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Alle 64 Spiele bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft zeigt Magenta TV im Livestream exklusiv. 16 von ihnen wird es nicht im Free TV zu sehen geben. Dazu gehören auch zwei Partien aus dem Achtelfinale. Eine davon wird Niederlande gegen USA heute am Nachmittag (3. Dezember 2022) ab 16 Uhr. Dafür zeigt die ARD am Abend ab 20 Uhr Argentinien gegen Australien live im Free TV.

Die Vorberichte zu der Partie beginnen bereits um 18.40 Uhr. Zudem gibt es eine ausführliche Niederlande – USA Zusammenfassung vom Nachmittag mit allen Highlights vom ersten WM 2022 Achtelfinale. Kommentiert wird Argentinien gegen Australien live am Mikro von Tom Bartels. Esther Sedlaczek und ihr Experte Bastian Schweinsteiger melden sich zudem live aus dem Ahmad bin Ali Stadium in al-Rayyan.

Übrigens: Am Sonntag (4. Dezember 2022) zeigt Magenta TV das vierte Achtelfinale bei der Fußball WM 2022 England gegen Senegal live im Stream exklusiv. Auch England gegen Senegal läuft also nicht in der ARD oder im ZDF. Dafür aber wird das ZDF am Sonntag Frankreich gegen Polen live im Free TV übertragen.

Die zwei Achtelfinale am Montag (5. Dezember 2022) laufen beide ebenfalls im ZDF. Die beiden letzten Begegnungen der ersten K.-o.-Runde überträgt die ARD. Unter anderem läuft also Marokko gegen Spanien live im Free TV.