Fußball heute ARD WM Spiele live am 6.12. ** WM Spielplan * Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute am Dienstag, den 6. Dezember 2022, werden Marokko gegen Spanien und Portugal gegen Schweiz die letzten 2 Viertelfinalplätze der Fußball-WM 2022 ausspielen. Die spanische und portugiesische Fußball-Nationalmannschaft sind Favoriten und könnten dann im WM-Viertelfinale aufeinandertreffen. Marokko gegen Spanien wird heute um 16 Uhr im Education City Stadium angepfiffen – Portugal gegen Schweiz um 20 Uhr im Finalstadion Lusail Iconic Stadium. Die Live-Übertragung der beiden Achtelfinals in TV und Livestream ist heute bei ARD und Magenta TV.

Heute spielen die beiden Nationalmannschaften von der iberischen Halbinsel Spanien und Portugal um eine Duell im WM-Viertelfinale. Spanien und Portugal sind heute favorisiert gegen die schwächer eingeschätzten Nationalmannschaften von Marokko und Schweiz. Bisher gabs im WM-Achtelfinale nur Favoritensiege, sodass Spanien und Portugal heute mit hoher Wahrscheinlichkeit auch durchgehen könnten. Allerdings könnte Marokko als letztes verbliebenes Team aus dem arabischen Raum heute besonders motiviert sein. Außerdem konnte die Schweiz das letzte Spiel gegen Portugal gewinnen und hat gute Chancen, denn die Nati scheint wie bei der EM 2021 gut drauf zu sein.

Update 15 Uhr – Das erste WM-Achtelfinale heute geht gleich los. Hier zum Liveticker Marokko gegen Spanien inklusive der Aufstellungen

WM Achtelfinale Spielplan 2022

Marokko gegen Spanien heute live – Kann Marokko den ersten Sieg gegen Spanien holen?

Marokko ist gegen Spanien klarer Außenseiter und hat nur geringe Chancen. Bei der WM 2022 war Marokko bisher gut unterwegs mit Siegen gegen Belgien und Kanada sowie einem Remis gegen Kroatien. Hingegen hat Spanien am 1. Spieltag einen sehr hohen Sieg gegen Costa Rica gefeiert, sodass die Niederlage gegen Japan am 3. Spieltag nicht mehr ins Gewicht fiel. Spanien schien gegen Japan am Ende etwas von der Rolle und muss heute gegen die starken Marokkaner erst wieder Fuß fassen. Die beiden Bundesligaspieler sind Spanier Dani Olmo (RB Leipzig) und Marokkaner Noussair Mazraoui (Bayern).

Beim Vergleich der beiden Teams liegt Spanien weit vor Marokko. Beim Gesamtmarktwert führt Spanien mit 877 Millionen Euro zu 241,1 Millionen Euro. Außerdem liegt Spanien auf der FIFA-Weltrangliste vor Marokko – Spanien ist 7. und Marokko ist 22. Die Wettquoten sprechen ebenfalls deutlich für einen Sieg der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Spanien hat eine Quote von 158 auf Sieg und Marokko kommt auf eine 6.50. Spanien konnte bei der WM-Relegation 1962 gegen Marokko zweimal gewinnen (0:1, 3:2). Das letzte Spiel in der WM 2018 Gruppenphase endete 2:2. Marokko ist heute ein Überraschungssieg zuzutrauen.

Portugal gegen Schweiz heute live – Kann die Schweiz wieder groß aufspielen?

Die Schweiz ist gegen Portugal heute nur Außenseiter, könnte allerdings ähnlich wie bei der EM 2021 die Favoriten ärgern. Damals gewann die Schweiz im Achtelfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Die WM-Form der Nati ist gut genug um gegen Portugal den Außenseitersieg zu schaffen. Schweiz gewann mit 7 Bundesliga-Spielern im WM-Kader gegen Kamerun und Serbien, verlor gegen Brasilien und zeigte 3 gute Spiele in der Vorrunde. Hingegen war Portugal bereits nach 2 Siegen gegen Ghana und Uruguay qualifiziert und verlor mit der B-Elf gegen Südkorea. Portugals Bundesliga-Spieler sind Raphaël Guerreiro (BVB) und André Silva (RB Leipzig).

Bei den Wettquoten liegt die portugiesische Nationalmannschaft mit einer 1.90 vor der Schweizer Nationalmannschaft mit einer 4.20. Außerdem liegt Portugal auf der FIFA-Weltrangliste auf dem 9. Platz vor der Schweiz auf dem 15. Platz. Beim Gesamtmarktwert führt Portugal mit 937 Millionen Euro vor der Schweiz mit 281 Millionen Euro. In der Länderspielbilanz führt überraschenderweise die Schweiz mit 11 Siegen, 5 Remis und 9 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 34:34 Toren. Beim letzten Spiel in der Nations-League-Gruppenphase gewann die Schweiz mit 1:0 gegen Portugal, zuvor gabs 3 Siege für Portugal zwischen 2017 und 2022 (9:1 Tore).

Wer überträgt heute Fußball WM live?

Heute, am 6. Dezember 2022, werden zwei WM-Achtelfinals live auf ARD und Magenta TV übertragen. Die Übertragung von Marokko gegen Spanien bei ARD beginnt um 15:10 mit der Moderatorin Jessy Wellmer sowie den Experten Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira und der Expertin Almuth Schult. Außerdem stehen Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger mit Analysen im Stadion bereit. Bei Magenta TV beginnt die Übertragung um 15 Uhr. Außerdem kommt Portugal gegen Schweiz auf ARD ab 18:30 Uhr und auf Magenta TV ab 19:20 Uhr. Dies sind die Kommentatoren: