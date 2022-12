Fußball WM heute ARD: Argentinien gegen Australien – WM-Übertragung * Wer kommt ins WM Achtelfinale?

Wer bei der Fußball WM heute Argentinien gegen Australien live im Free TV sehen will, für den gibt es frohe Kunde. Denn im Gegensatz zum ersten Spiel des Tages überträgt die ARD heute (3. Dezember 2022) zumindest das zweite Achtelfinale der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Angepfiffen wird das Duell Argentinien gegen Australien heute live im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan um 20 Uhr. Früher die ARD einzuschalten, lohnt sicher aber. Bereits ab 18.40 Uhr startet die WM 2022 Übertragung mit den Höhepunkten vom ersten Achtelfinale Niederlande gegen USA.

Argentinien gegen Australien beginnt heute um 20 Uhr MEZ

Argentinien gegen Australien beginnt heute um 20 Uhr MEZ Die ARD überträgt Argentinien gegen Australien heute live im Free TV

Die ARD überträgt Argentinien gegen Australien heute live im Free TV Magenta TV zeigt das zweite Achtelfinale zudem im Livestream

Magenta TV zeigt das zweite Achtelfinale zudem im Livestream Gespielt wird die Partie im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan

Gespielt wird die Partie im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan FIFA Weltrangliste: Argentinien (3.) – Australien (38.)

Erinnerungen an 1988 werden wach: Down Under obenauf?

Von einer Illusion sollten sich alle Fußballfans für das Achtelfinale Argentinien gegen Australien heute besser verabschieden. Denn nach einem Torfestival riecht es nicht gerade. Zwar war die Begegnung beider Nationalmannschaften beim Confederations Cup 2005 in Deutschland beim 4:2 für die Südamerikaner ein echtes Spektakel. Aber das blieb in bisher sieben Duellen eher eine Ausnahme.

Vier Mal fielen maximal zwei Tore. Immerhin: Eine Nullnummer gab es bei dieser Paarung noch nie. Argentinien gewann fünf Mal und hielt sich vier Mal ohne Gegentreffer schadlos. Ebenfalls noch torreich verlief die erste Begegnung zwischen Argentinien gegen Australien. An 1988 werden sich im WM 2022 Achtelfinale heute alle in Down Under erinnern. Damals feierten die Socceroos mit 4:1 ihren einzigen und zudem sehr deutlichen Sieg gegen die Albiceleste.

Auf Betriebstemperatur: Führt Lionel Messi Argentinien ins Viertelfinale?

Mit einem Fehlstart für Argentinien begann die 22. FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Saudi-Arabien überrumpelte die Albiceleste mit einem 2:1-Sieg. Und fortan standen die Mannen um Lionel Messi unter enormen Druck. Was für die Südamerikaner spricht: Sie hielten selbigen bravourös stand. Zunächst korrigierten sie ihren Fauxpas mit einem 2:0-Sieg gegen Mexiko.

Anschließend besiegte die argentinische Fußball Nationalmannschaft auch Polen mit 2:0 – und schmissen Robert Lewandowski und Co. um ein Haar aus dem Turnier. Nur weil Argentinien das dritte Tor verfehlte und Chancenwucher betrieb, spielen die Polen noch mit. Langsam, aber sicher scheinen Messi und seine Mitstreiter aber auf Betriebstemperatur zu kommen.

Immer ein Tor, zwei Mal zu Null: Hält Australiens Serie weiter?

Dass sich Australien bei der WM 2022 in Katar für die K.-o.-Runde qualifiziert hat, wurde in Down Under zu nächtlicher Stunde überschwänglich gefeiert. Kein Wunder, war das in der Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, den in der Qualifikation so starken Dänen sowie mit defensiv gut gestaffelten Tunesiern eine faustdicke Überraschung.

Vor allem aber ist den Socceroos auch gegen die Argentinier eine weitere Sensation zuzutrauen, wenn eine Serie nicht reißt. In allen drei Partien erzielte die australische Fußball Nationalmannschaft immerhin ein Tor. Und in den letzten zwei Matches ließen sie hinten auch nichts anbrennen. Logische Konsequenz: Mit jeweils einem 1:0-Sieg gegen Dänemark und Tunesien löste Australien sein Ticket zur K.-o.-Runde und spielt heute im WM 2022 Achtelfinale.

So wollen Argentinien gegen Australien spielen: Mögliche Aufstellungen

Im finalen Spiel der Gruppe C ging Argentiniens Superstar Lionel Messi nach Toren gegen Saudi-Arabien und Mexiko erstmals leer aus. Hingegen hielt Mathew Ryan vom FC Kopenhagen, zudem Kapitän und Keeper der Socceroos, nun schon zwei Mal nacheinander seinen Kasten sauber. Wer also entscheidet das Duell Messi gegen Ryan dieses Mal?

Argentinien: E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – de Paul, E. Fernandez, Mac Allister – Messi – di Maria, Alvarez.

Australien: Ryan – Degenek, Souttar, Rowles, Behich – Leckie, Mooy, Irvine, Goodwin – Duke, McGree.

Wer überträgt Argentinien gegen Australien live in TV und Stream?

Die ARD überträgt Argentinien gegen Australien heute live im Free TV sowie in der Online Mediathek im Stream. Das zweite Achtelfinale bei der WM 2022 wird außerdem im Livestream bei Magenta TV zu sehen sein. Für die ARD kommentiert Tom Bartels. Bei Magenta TV sitzt Wolff Fuss bei Argentinien gegen Australien live als Kommentator am Mikrofon.

Wer allerdings ohne Magenta TV Abo das erste Achtelfinale Niederlande gegen USA verpasst hat, für den zeigt die ARD alle Highlights schon vor Argentinien gegen Australien. Die Sendung beginnt heute nämlich deutlich vor 20 Uhr; genau genommen bereits um 18.40 Uhr.

Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt dann erneut ihre Expertenrunde um Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Kedira. Außerdem melden sich bei Argentinien gegen Australien heute live aus dem Ahmed bin Ali Stadium Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger.