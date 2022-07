Fußball heute 17.7. * Fußball Frauen EM 2022 * Wer spielt im Frauenfußball heute?

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den 3.Spieltag der Vorrunde in der EM Gruppe C. Während die Frauen der Schwedischen Nationalmannschaft sich auf das EM-Viertelfinale schon fast freuen dürfen – sie benötigen ein Unentschieden gegen Portugal – gibt es im 2.Spiel der Gruppe einen Zweikampf zwischen der Schweiz und der Niederlande. In dieser Gruppe kann noch jedes Team weiterkommen, doch Schweden ist mit vier Punkte in der Pole-Position. Beide Spiele werden heute ab 18 Uhr nicht im Free-TV, sondern nur im ZDF Livestream und auf DAZN gezeigt.

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 16.07.2022 21:00, ZDF, DAZN 🇫🇮 Finnland 0:3 🇩🇪 Deutschland 16.07.2022 21:00, ZDF-Livestream, DAZN 🇩🇰 Dänemark 0:1 🇪🇸 Spanien

Liveticker heute Liveticker Frauenfußball heute Ab 18 Uhr geht es hier los.

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Bei der Frauen-Europameisterschaft spielen heute am 3.Spieltag um 18 Uhr parallel Schweiz gegen die Niederlande und Schweden gegen Portugal. Schweden ist nach dem Sieg gegen die Schweiz und dem Unentschieden gegen die Niederlande schon fast im EM-Viertelfinale. Gegen Portugal muss nur ein Unentschieden her. Auf den Plätzen 2 bis 4 ist alles offen – jeweils einen Punkt haben die Teams auf dem Konto.

Gegner ist für den Tabellenzweiten im EM-Viertelfinale am kommenden Mittwoch das Team der Französinnen. Der Gruppensieger spielt gegen den Zweiten der Gruppe D, die erst morgen spielen werden.

Am Mittwoch geht es dann mit dem EM-Viertelfinale in die K.o.Runde.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 3 3 0 0 9:0 +9 9 2 🇪🇸 Spanien 3 2 0 1 5:3 +2 6 3 🇩🇰 Dänemark 3 1 0 2 1:4 -3 4 4 🇫🇮 Finnland 3 0 0 3 1:7 -6 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Am dritten Spieltag der Fußball-EM treffen in EM-Gruppe C die Schweiz auf die Niederlande sowie Schweden und Portugal (in Wigan&Leigh) aufeinander. Dabei werden beide Spiele nur im Livestream auf zdf.de. gezeigt. Auch DAZN zeigt beide Spiel im Internet. Die Übertragung aus Wigan&Leigh im ZDF kommentiert Gari Paubandt, das 2.Spiel der Schweizerinnen gegen die Niederländerinnen wird Oliver Schmidt im Livestream, kommentieren.

