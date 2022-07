Fußball heute 18.7. – Fußball Frauen EM 2022 – Wer spielt im Frauenfußball heute?

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den abschließenden 3.Spieltag der Vorrunde in der EM Gruppe D.Dabei dürfen sich die schon qualifizierten Französinnen gegen Island ausruhen, während Italien und Belgien noch die Chance auf die Teilnahme an der k.oRunde haben. Die Isländerinnen schlugen sich bei den beiden Unentschieden sehr gut, müssen heute aber wohl gewinnen um weiter zu kommen. Frankreich spielt im EM-Viertelfinale am Samstag gegen die Niederlande. Beide Frauenfußballspiele heute werden ab 21 Uhr nicht im Free-TV, sondern nur im ZDF Livestream und auf DAZN gezeigt.

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 18.07.2022 21:00, ZDF-Livestream, DAZN 🇮🇸 Island -:- 🇫🇷 Frankreich 18.07.2022 21:00, ZDF-Livestream, DAZN 🇮🇹 Italien -:- 🇧🇪 Belgien

Liveticker heute Liveticker Frauenfußball heute Um 18 Uhr geht es auf den beiden Plätzen los! Das EM Viertelfinale 2022 der Frauen Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 20.07.2022 21:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England -:- 🇪🇸 Spanien 21.07.2022 21:00 🇩🇪 Deutschland -:- 🇦🇹 Österreich 22.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden -:- Zweiter Gruppe D 23.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich -:- 🇳🇱 Niederlande

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Bei der Frauen-Europameisterschaft spielen heute am 3.Spieltag um 21 Uhr parallel Italien gegen Belgien sowie Island gegen Frankreich. Die Französinnen als Weltranglistennummer 3 haben also nicht enttäuscht und spielen heute gegen Fußballzwerg Island, die noch Hoffnungen haben auf ein Weiterkommen. Zwingend wäre dann ein Unentschieden im 2.Spiel des Tages zwischen den bisher enttäuschenden Italienerinnen und Belgien.

Bei Frankreich richten sich die Augen auf Grace Gevoro, die bisher für drei Treffer sorgte, doch in der Torschützenliste führt die Engländerin Beth Mead mit fünf Treffern. In einem möglichen Halbfinale müsste übrigens Deutschland dann gegen Frankreich am Mittwoch, 27.7. spielen.

Gegner der Französinnen als Tabellenerster sind die Niederlande am Samstag, ebenfalls ein Titelfavorit. Der Gruppenzweite dieser Gruppe spielt gegen die Schweden, die Tabellenerster Gruppe C wurden. Am morgigen Dienstag ist dann der 1.spielfreie Tag.

Am Mittwoch geht es dann mit dem EM-Viertelfinale in die K.o.Runde.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 2 0 0 7:2 +5 6 2 🇮🇸 Island 2 0 2 0 2:2 0 2 3 🇧🇪 Belgien 2 0 1 1 2:3 -1 1 4 🇮🇹 Italien 2 0 1 1 2:6 -4 1

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Am dritten Spieltag der Fußball-EM treffen in EM-Gruppe D Italien auf Belgien sowie Island auf Frankreich. Beide Spiele gibt es ab 21 Uhr im ZDF Livestream. Italien gegen Belgien findet in Manchester statt, Reporter wird Martin Schneider sein. Das 2.Spiel läuft in Rotherham und wird von Claudia Neumann kommentiert.

