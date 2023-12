Deutsche Fußball Frauennationalmannschaft – Blick Richtung Olympia 2024

In der entscheidenden Phase der Nations League sicherte sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft den ersten Tabellenplatz und damit die Teilnahme am Finalturnier. Trotz eines unerwartet schwachen Länderspiels gegen Wales, das mit einem 0:0 endete, profitierte das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch vom gleichzeitigen Misserfolg der dänischen Mannschaft, die gegen Island mit 0:1 unterlag. Mit diesem Ergebnis bleiben die DFB-Frauen im Rennen um einen der begehrten Plätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Im Finale der Nations League, das vom 21. bis 28. Februar stattfindet, wird das deutsche Team, angeführt von Kapitänin Alexandra Popp, um eines der letzten zwei europäischen Tickets für die Sommerspiele kämpfen. Zu den möglichen Gegnern zählen die Weltmeisterinnen aus Spanien sowie das Gastland Frankreich. Hrubesch beabsichtigt, die Mannschaft auch während dieses Turniers zu leiten, was auf eine Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit hindeutet.

Im Spiel gegen Wales zeigte sich ein nervöses deutsches Team, das viele Ballverluste verzeichnete und die offensive Stärke vermissen ließ, welche noch im Hinspiel mit einem klaren 5:1 Sieg über die walisischen Frauen präsent war. Einige neue Spielerinnen, darunter Elisa Senß und Paulina Krumbiegel, erhielten von Anfang an die Chance, sich zu beweisen und den internen Konkurrenzkampf zu beleben.

Stand nach dem 6.Spieltag # Land Sp G U V Tore Diff. Pkt. 1 🇩🇪 Deutschland 6 3 1 1 14:3 11 13 2 🇩🇰 Dänemark 6 4 0 1 10:6 4 12 3 🇮🇸 Island 6 3 0 3 3:7 -4 9 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 6 0 1 5 3:14 -11 0

Die Leistung der deutschen Auswahl erinnerte in der ersten Halbzeit an enttäuschende Auftritte bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Die zweite Hälfte bot trotz der Einwechslungen von Giulia Gwinn und Linda Dallmann weiterhin ein zähes Spiel, trotz einer leichten Steigerung des Drucks. Bei einer besseren Chancenverwertung wären die DFB-Frauen unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels und der damit verbundenen fremden Hilfe Gruppensieger geworden.

Während die Halbfinale-Auslosung noch aussteht, steht fest, dass Frankreich als Gastgeber der Spiele bereits für Olympia qualifiziert ist. Sollten die deutschen Frauen auf Frankreich treffen und verlieren, hätten sie bei einem französischen Einzug ins Finale dennoch die Möglichkeit, als dritte europäische Mannschaft zu den Olympischen Spielen zu gelangen.

Im letzten Spiel der Frauen-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League, das heute um 19.30 Uhr stattfindet und live auf sportschau.de übertragen wird, wird Elisa Senß in Wales ihr Debüt in der Startelf geben. Dies ist ihr zweites Länderspiel. Interimsbundestrainer Horst Hrubesch hat neben Senß auch Paulina Krumbiegel, Jule Brand und Sara Doorsoun für das Spiel nominiert. Sie ersetzen Sara Däbritz, Giulia Gwinn, Sydney Lohmann und die gesperrte Marina Hegering. Für Doorsoun ist es das 50. Länderspiel.

Datum # 1 Ergebnis # 2 22.09. 🇩🇰 DEN 2:0 🇩🇪 DEU 26.09. 🇩🇪 DEU 4:0 🇮🇸 ISL 27.10. 🇩🇪 DEU 5:1 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 WAL 31.10. 🇮🇸 ISL 0:2 🇩🇪 DEU 01.12. 🇩🇪 DEU 3:0 🇩🇰 DEN 05.12. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 WAL 0:0 🇩🇪 DEU