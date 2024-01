Die Zukunft der deutschen Frauen-Nationalmannschaft steht im Zeichen großer Ambitionen unter der Führung von Interimstrainer Horst Hrubesch. Nationaltorhüterin Merle Frohms äußert sich optimistisch über die bevorstehenden Herausforderungen und Ziele, insbesondere die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Hrubesch, bekannt für seinen authentischen und herzlichen Führungsstil, führt die Mannschaft in eine entscheidende Phase, während die Suche nach einer dauerhaften Nachfolgelösung weitergeht. Bei der Quali für die Sommerspiele, dem Final Four der Nations League, trifft die DFB-Auswahl am 23. Februar zunächst auf Frankreich

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft setzt unter der Leitung von Horst Hrubesch auf ehrgeizige Ziele. Die zentrale Aufgabe ist die erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele. Hrubesch, der das Amt von Martina Voss-Tecklenburg übernahm, bringt einen unverwechselbaren Stil ein, der die Mannschaft prägt.

Wir haben noch große Pläne mit Horst (…) Wir haben ein klares Ziel: die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer. Und diese Reise würde Horst ja noch mitmachen. Das hat er gesagt. Nationaltorhüterin Merle Frohms

Spielerische Entwicklung und Herausforderungen

Die Nationaltorhüterin Merle Frohms betont die Bedeutung von Hrubeschs Führungsqualitäten und den positiven Einfluss auf das Team. Trotz des Übergangs in der Trainerposition bleibt der Anspruch der Mannschaft hoch, unterstützt durch einen talentierten Kader. Die Entwicklung im Frauenfußball stellt jedoch neue Herausforderungen dar, insbesondere die wachsende Konkurrenz auf internationaler Ebene.

Zukünftige Führung und Strategien

Während die Mannschaft auf Erfolg ausgerichtet ist, läuft die Suche nach einem dauerhaften Trainer weiter. Frohms skizziert das Anforderungsprofil für Hrubeschs Nachfolge, das eine Kombination aus Engagement, Entwicklungsbereitschaft und intensivem Austausch mit dem Team umfasst. Die zukünftige Führung soll die Mannschaft weiter voranbringen und an die Spitze des internationalen Frauenfußballs führen.

FAQ’s

Wie sieht Hrubeschs Plan aus, um das Team für die Olympischen Spiele zu qualifizieren?

Hrubesch konzentriert sich darauf, die Stärken des Teams zu nutzen und eine Strategie zu entwickeln, die sowohl auf technische Finesse als auch auf taktische Disziplin setzt. Seine Erfahrung und Führungsstärke sind entscheidend, um das Team in einer kurzen Zeit optimal auf die Qualifikationsspiele vorzubereiten.

Was macht Hrubesch so besonders als Trainer?

Seine authentische und herzliche Art wird von den Spielerinnen sehr geschätzt. Er versteht es, eine positive Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig diszipliniert und zielorientiert zu arbeiten. Seine klare Kommunikation und sein Verständnis für die Dynamik im Team machen ihn zu einem besonderen Trainer. „“Horst ist einfach Horst. Den muss man erlebt haben. Er ist super authentisch, hat eine offene und herzliche Art. Manchmal ist er auch schroff, aber damit müssen wir umgehen können. Er will nur das Beste für uns – und den maximalen Erfolg.“

Wie sehen die Perspektiven für die Nachfolge von Hrubesch aus?

Das Profil für die Nachfolge umfasst Engagement, Bereitschaft zur Weiterentwicklung und einen intensiven Austausch mit dem Team. Die neue Führungskraft soll den eingeschlagenen Weg fortsetzen und das Team auf ein höheres Niveau bringen. Die Suche nach dem idealen Kandidaten ist im Gange, wobei ein starker Fokus auf der Passung von Persönlichkeit und Philosophie liegt.