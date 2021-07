ZDF live heute * Die Olympischen Spiele Tokio 2020 live im ZDF * Wo läuft Olympia im TV?

Mit einem Jahr Verspätung werden am 23. Juli 2021 die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio offiziell eröffnet – allen Widrigkeiten zum Trotz. Das ZDF berichtet im Wechsel mit der ARD bis zum 8. August 2021 umfassend von diesem zweiten großen Sportevent des Sommers und bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern wieder Olympia in seiner ganzen Vielfalt. Fußball im TV gibt es bei der ARD und dem ZDF.

Die japanische Hauptstadt ist nach 1964 zum zweiten Mal Gastgeberin der Olympischen Spiele. Das Wettkampfprogramm wurde von zuletzt 28 auf 33 Sportarten erweitert. Neu dabei sind Karate, Skateboard, Baseball/Softball, Sportklettern und Surfen. In insgesamt 339 Wettbewerben werden die Bronze-, Silber- und Goldmedaillen vergeben. Und natürlich auch das Fußballturnier der Männer und Frauen.

Olympia im ZDF – Sendungen, Zeitplan & Moderatoren

Das ZDF steuert seine Olympia-Berichterstattung weitgehend vom Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg aus. Dort befindet sich das NBC (National Broadcast Center) – das gemeinsam von ZDF und ARD genutzt wird und wo alle Fäden zusammenlaufen. Wie bei der Fußball-Europameisterschaft erfolgt die gesamte Sendeabwicklung von dort. Hier befinden sich Regie, Sendetechnik und Arbeitsplätze für Redaktion und Postproduktion. Ein Großteil der Wettbewerbe wird aus dem NBC kommentiert, nur ein kleines ZDF-Team wird in Tokio sein.

Das „Fenster zu Olympia“ für das ZDF liegt allerdings vor Ort in einem Glasstudio an der Tokyo Bay. Auf dieser Präsentationsfläche mit Blick auf die Rainbow Bridge und das Olympische Dorf werden die ZDF-Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im Wechsel durch die Olympia-Tage führen, mit Experten und Expertinnen sprechen und Gäste aus der Welt des Sports begrüßen.

Zeitverschiebung nach Japan: 7 Stunden

Bedingt durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden (12.00 Uhr Deutschland = 19.00 Uhr Japan) überträgt das ZDF an seinen acht Wettkampftagen in der Regel von ca. 23.45/1.00 Uhr nachts bis 17.00 Uhr am Nachmittag. Während der Spiele wird zudem das ZDF-Nachrichtenformat „heute journal“ um einen längeren Olympia-Block erweitert.

Das Olympia Fußballturnier im TV

Fußball wird am 24.Juli (Damen), 28. Juli (Vorrunde: Gruppe D, Deutschland – Elfenbeinküste, Männer), 20.Juli (Viertelfinale: Frauen), 3.August (Halbfinale: Männer und Halbfinale: Mannschaft), 5.August (Spiel um Bronze: Frauen), 7.August (Spiel um Bronze: Männer) im ZDF übertragen. Der Rest sendet die ARD.

Olympia Eröffnungsfeier im ZDF

Die Eröffnungsfeier findet am Freitag, 23. Juli 2021 um 12.10 Uhr statt. Reporter wird der uns bestens bekannte Béla Réthy sein, die Moderation übernehmen Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne.

Wann läuft Olympia im ZDF?

Freitag, 23. Juli 2021:12.10 Uhr bis 17.00 Uhr Samstag, 24. Juli 2021:00.45 Uhr bis 17.00 Uhr Montag, 26. Juli 2021: 23.15 Uhr bis 17.00 Uhr (So auf Mo) Mittwoch, 28. Juli 2021:01.30 Uhr bis 17.00 Uhr Freitag, 30 Juli 2021:01.10 Uhr bis 17.00 Uhr Sonntag, 1. August 2021:01.15 Uhr bis 17.00 Uhr Dienstag, 3. August 2021:01.35 Uhr bis 17.00 Uhr Donnerstag, 5. August 2021:00.45 Uhr bis 17.00 Uhr Samstag, 7.August 2021:23.45 Uhr bis 17.00 Uhr (Fr. auf Sa.)

Quelle: ZDF Presse