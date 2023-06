Blick auf die nächste Fußball EM 2024: Spielorte, Qualifikation, Favoriten & Turnierablauf

Als der seit 2016 als Präsident der UEFA fungierende Slowene Alexander Ceferin am 27. September 2018 um exakt 15:21 Uhr den Umschlag aufriss und laut „Germany“ vorlas, kannte die Freude bei der deutschen Delegation um DFB-Präsident Reinhard Grindel, Philipp Lahm und Celia Sasic kein Halten mehr. Deutschland hatte sich mit 12:4 Stimmen gegen den einzigen Mitbewerber, die Türkei, durchgesetzt. Die Türken scheiterten somit zum vierten Mal nacheinander mit ihrer Bewerbung.

In Deutschland ist hingegen die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 riesig. Zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 2006 findet in Deutschland wieder eines der wichtigsten Turniere im Fußball statt. Die Bedeutung des Turniers für Deutschland könnte größer nicht sein. Es bietet dem Deutschen Fußball Bund (DFB) die große Chance zur Versöhnung mit den Fans sowie eine Gelegenheit, ein Fußballfest auszurichten, von dem in Europa noch lange die Rede sein wird. Fakt ist allerdings auch, dass auf Nationaltrainer Flick sowie den Chef der deutschen Turnierorganisation, Philipp Lahm, noch reichlich Arbeit wartet.

Kommen wir nun zur Sache und werfen einen Blick auf Favoriten, Außenseiter und natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Denn das Turnier verspricht wieder spannende Spiele, überraschende Ergebnisse und vielleicht auch das ein oder andere Fußballmärchen. Dieser Artikel wurde von der Redaktion von Slotozilla, der Website der besten Casinos in Deutschland, erstellt.

So bereiten sich DFB und Deutschland auf die Fußball EM 2024 vor

Einer der Hauptgründe, die laut UEFA für die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland sprechen, wäre die sehr gute, bereits im Land vorhandene Infrastruktur. Im Originalton gab die UEFA an: „Mit Blick auf die Ausrichtung sind spezielle Verkehrsinfrastrukturprojekte weder geplant noch nötig“. In die gleiche Richtung ging bereits der Ton der UEFA-Prüfer, als diese im Rahmen des Vergabeprozesses die 10 von Deutschland vorgeschlagenen Stadien begutachteten, denn diese haben allesamt „ein gutes Niveau“ und daher seien nur Feinjustierungen nötig.

Europameisterschaft 2024 in Deutschland – In diesen 10 Stadien wird gespielt

Im Rahmen des Bewerbungsprozesses um die Fußball-EM 2024 hatte man sich in Deutschland bereits recht früh auf 10 Spielorte festgelegt. Interessant ist dabei, dass es keine Stehplätze geben wird. Diese Regelung trifft deutsche Stadien besonders hart, da es hierzulande im Gegensatz zu etwa englischen Stadien noch reine Stehplatztribünen gibt. Diese Stehplätze in Sitzplätze umzubauen, bedeutet vor allem für Stadien wie in Dortmund, Gelsenkirchen oder Frankfurt am Main einen zum Teil großen Verlust an verfügbaren Stadionkapazitäten. Gespielt wird während der Europameisterschaft in folgenden Arenen:

Spielort Stadion Neuer Name Kapazität Dortmund Signal Iduna Park BVB Stadion Dortmund 66.000 6 – davon 4 Gruppenspiele, 1 Achtelfinalspiel sowie 1 Halbfinalspiel München Allianz Arena Munich Football Arena 67.000 6 – davon 4 Gruppenspiele (einschließlich des Eröffnungsspiels EM 2024), 1 Achtelfinalspiel sowie 1 Halbfinalspiel Berlin Olympiastadion Olympiastadion Berlin 70.000 6 – davon 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinalspiel, 1 Halbfinalspiel sowie das Finale Gelsenkirchen Veltins-Arena Arena AufSchalke 50.000 4 – davon 3 Gruppenspiele sowie ein Achtelfinalspiel Stuttgart Mercedes-Benz Arena Stuttgart Arena 54.000 5 – davon 4 Gruppenspiele sowie 1 Viertelfinalspiel Hamburg Volksparkstadion Volksparkstadion Hamburg 50.000 5 – davon 4 Gruppenspiele sowie 1 Viertelfinalspiel Düsseldorf Merkur Spiel-Arena Düsseldorf Arena 47.000 5 – davon 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinalspiel sowie 1 Viertelfinalspiel Frankfurt am Main Deutsche Bank Park Frankfurt Arena 48.000 5 – davon 4 Gruppenspiele sowie 1 Achtelfinalspiel Köln RheinEnergieStadion Cologne Stadium 47.000 5 – davon 4 Gruppenspiele sowie 1 Achtelfinalspiel Leipzig Red Bull Arena Leipzig Stadium 42.000 4 – davon 3 Gruppenspiele sowie 1 Achtelfinalspiel

Der finanzielle Aspekt des Turniers: Feste Kosten stehen geplanten Einnahmen gegenüber

Eine Großveranstaltung wie eine Fußball-Europameisterschaft ist natürlich auch mit finanziellen Aspekten verbunden. Für den Ausrichter geht es hierbei um Kosten für Modernisierungsmaßnahmen, Stadionum- oder ausbau sowie Infrastrukturprojekte. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen durch Tourismus usw. gegenüber. Für den Veranstalter (die UEFA) sieht es ähnlich aus. Hier stehen aus TV-Übertragungsrechten, Logonutzungsverträgen und Sponsorengeldern stammende Einnahmen Ausgaben wie etwa Steuerabgaben gegenüber. Für die EM haben DFB und UEFA gemeinsam eine GmbH gegründet, an welcher der DFB rund 5% hält. Der Geschäftsführer dieser GmbH wird von der UEFA gestellt.

Die finanzielle Bedeutung des Turniers für Deutschland und den DFB

In Deutschland ist man optimistisch, ähnliche Zahlen wie bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 erreichen zu können. Allein der DFB konnte damals auf einen Nettogewinn von über 50 Millionen Euro verweisen. Fest zugesagt hat die UEFA dem DFB bereits eine Prämie in Höhe von 15 Millionen Euro. Der Staat durfte sich zudem ebenfalls über ein sattes Mehr von rund 90 Millionen Euro an Steuereinnahmen freuen. Die WM 2006 ließ die deutsche Wirtschaft zudem um ca. 0,3% wachsen. Aber auch die deutschen Händler hoffen auf ähnliche Zahlen wie 2006, als man sich über Mehreinnahmen von rund 2 Milliarden Euro freuen konnte.

Auf der Ausgabenseite stehen etwa rund 8 Milliarden Euro, die der Bund für Infrastrukturprojekte wie 270 brandneue Autobahnkilometer verplant hat. Die Kosten für Stadionumbauarbeiten halten sich hingegen im Rahmen. In Berlin rechnet man etwa mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro. Insgesamt werden für sämtliche Umbaumaßnahmen an allen 10 Stadien Kosten von rund 300 Millionen Euro veranschlagt.

Die finanzielle Bedeutung dieser EM für die UEFA

Es ist vorgesehen, dass die EM-GmbH sämtliche 10 EM-Stadien für die Dauer des Turniers anmietet. Dadurch darf sich die UEFA auf das größte Stück des Kuchens vom Ticketverkauf freuen. In den 51 zu spielenden Partien stehen insgesamt 2,8 Millionen Tickets zum Verkauf. Nimmt man einmal das in Frankreich veranstaltete Turnier als Maßstab, dürfte es bei der UEFA Vorfreude pur geben. Sollte der Ticketverkauf EM 2024 zusammen mit den TV-Übertragungsrechten ähnlich erfolgreich verlaufen, dann wird das Turnier der UEFA mindestens 830 Millionen Euro in die Kassen spülen, die bereits in Frankreich erzielt wurden. Den Gewinn könnte hingegen etwas schmälern, dass die Bundesregierung diesmal anders als zur WM 2006 keine Steuergeschenke verteilen wird.

EM 2024 – Qualifikation und Turnierablauf

Der Fahrplan der EM 2024 in Deutschland ist selbstverständlich bereits bis ins kleinste Detail durchgeplant. Von den 55 Mitgliedsländern der UEFA spielen 53 um die Qualifikation zur Fußball EM 2024. Russland wurde aufgrund seines Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Turnier ausgeschlossen und Deutschland ist als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert. Daraus ergibt sich ein Gruppenmodus von 10 Qualifikationsgruppen.

Von den 10 Gruppen sind 7 mit 5 Mannschaften und 3 mit 6 Mannschaften besetzt. Alle Teams spielen in einem Hin- sowie in einem Rückspiel um die begehrten Tickets nach Deutschland. Direkt qualifizieren sich alle 10 Gruppensieger sowie alle 10 Gruppenzweiten. Nach dieser Qualifikationsrunde stehen 21 von 24 Mannschaften fest. Die verbleibenden 3 Startplätze werden über Gruppen der Nations League vergeben. Die verbleibenden 3 Tickets gehen dabei an die drei Gruppensieger.

So sieht der Turnierablauf der Fussball EM 2024 aus

Die spannendste Frage dürfte aus deutscher Sicht vermutlich lauten: Wann spielt Deutschland? Traditionell bestreitet das Team von Bundestrainer Flick natürlich als Gastgeber das Eröffnungsspiel. Dieses findet am 14. Juni 2024 um 21:00 Uhr in München statt. Deutschland ist nebenbei bemerkt als Gastgeber automatisch in der Gruppe A gesetzt. Nachdem wir nun die wichtigste Frage geklärt hätten, kommen wir jetzt zum Turnierablauf. Da alle 24 teilnehmenden Mannschaften erst Ende November feststehen werden, wird die Gruppenauslosung auch erst im Dezember vorgenommen. Als Auslosungsort hat man sich für die Hamburger Elbphilharmonie entschieden.

Vorrunde vom Freitag, 14. Juni 2024, 21:00 Uhr (Eröffnungsspiel) bis zum Mittwoch, 26. Juni 2024

Achtelfinale vom Samstag, 29. Juni 2024 bis zum Dienstag, 02. Juli 2024

Viertelfinale vom Freitag, 05. Juli 2024 bis zum Samstag, 06. Juli 2024

Halbfinale am Dienstag, 09. Juli 2024 sowie am Mittwoch, 10. Juli 2024

Finale am Sonntag, 19. Juli 2024 um 21:00 Uhr

Wer sind die Favoriten, wer die Außenseiter und wie steht es um die DFB-Elf?

Wenn am 14. Juni 2024 der Anpfiff erfolgt, werden Millionen Menschen die Europameisterschaft im TV verfolgen. Die Favoritenfrage werden sich vermutlich Journalisten, Experten und Fußballfans weltweit bereits im Vorfeld sowie während des Turniers stellen. Es sollte hierbei jedoch nicht vergessen werden, dass im Fußball Überraschungen de facto vorprogrammiert sind. Davon können zahlreiche große Fußballnationen ein Lied singen.

Bestes Beispiel hierfür ist etwa Italien. Italien konnte sich nämlich weder für die WM 2018 noch 2022 qualifizieren, jedoch die vergangene Europameisterschaft gewinnen. Aber auch Deutschland hat es in der Vergangenheit bitter erwischt. Gewann man 2014 noch die Weltmeisterschaft, schied man 2018 sowie 2022 sang und klanglos bereits in der Vorrunde aus. Einige Turnierfavoriten nehmen wir jetzt einschließlich ihrer Chancen etwas genauer unter die Lupe.

Land Kommentar zur Mannschaft Frankreich Das Team Frankreichs gehört zweifellos zu den besten Mannschaften weltweit. Bei der EM 2016 im eigenen Land musste man sich erst im Finale Turniersieger Portugal geschlagen geben. Das französische Team ist mit absoluten Topstars wie Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Benjamin Pavard oder Adrien Rabiot gespickt. England Die englische Mannschaft befindet sich seit der WM 2018 auf einem absoluten Höhenflug. Bei dem Turnier 2018 stand man im Halbfinale und 2022 immerhin im Viertelfinale. Bei der vergangenen EM erreichte England sogar das Finale. Zu den besten Spielern Englands gehören Jude Bellingham, Harry Kane, Harry Maguire sowie Bukayo Saka. Deutschland Die deutsche Mannschaft ist beim Turnier im eigenen Land auf Wiedergutmachung aus. Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 enttäuschte man auf ganzer Linie. Auch bei der letzten EM war bereits im Achtelfinale gegen England Schluss. Hoffnung machen jedoch junge Spieler wie Kai Havertz, Florian Wirtz oder Nico Schlotterbeck. Dazu kommen einige gestandene Profis, zu denen etwa Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Leon Goretzka oder Timo Werner gehören. Spanien Auch Spanien darf bei einer Aufzählung von Favoritenteams nicht fehlen. Die Jahre der spanischen Dominanz sind jedoch vorbei. Bei der WM 2018 und 2022 musste man zum Beispiel bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Beim Europameisterschaftsturnier 2021 spielten die Spanier jedoch wieder im Halbfinale. Im spanischen Kader stehen Topspieler wie Keeper Kepa, Rodrigo, Alvaro Moratta und Dani Olmo. Italien Italien geht als Titelverteidiger ins Rennen und dürfte daher mit breiter Brust in Deutschland auftreten. Zu den besten Spielern im italienischen Kader gehören unter anderem Gianluigi Donnarumma, der zum besten Spieler der vergangenen EM gewählt wurde, Marco Verratti, Giovanni di Lorenzo sowie Mateo Retegui. Portugal Auch Portugal muss man immer auf dem Zettel haben. Bei der EM 2016 gewann Portugal schließlich sein erstes großes Turnier überhaupt. Neben Superstar Cristiano Ronaldo stehen mit Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix und Raphael Guerrero schließlich zahlreiche erfahrene Profis im Kader.

Nachdem wir uns die Turnierfavoriten etwas näher angesehen haben, wird es Zeit, uns den Außenseitern zu widmen. Bei der Fussball EM 2024 könnte es schließlich auch eine Überraschung geben. Folgenden Mannschaften ist eine derartige Überraschung durchaus zuzutrauen:

Land Kommentar zur Mannschaft Kroatien Kroatien gilt bereits seit Jahren als Geheimfavorit bei so ziemlich jedem Turnier. Dass das Team durchaus mit den besten der Welt mithalten kann, konnte es durch den Finaleinzug beim WM-Turnier 2018 sowie mit dem Erreichen des 3. Platzes 2022 in Katar eindrucksvoll unter Beweis stellen. Angeführt wird das Team von Kapitän Luka Modric, dem Spieler wie Ivan Perisic, Josko Gvardiol, Andrej Kramaric oder Josip Stanisic zur Seite stehen. Niederlande Auch unsere niederländischen Nachbarn sollte man bei Turnieren im Auge haben. Die Elftal sehnt sich nach dem ganz großen Wurf und dieser könnte dank Spielern wie Memphis Depay, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum oder Matthijs de Ligt vielleicht sogar in Deutschland gelingen. Belgien Belgien war beim WM-Turnier 2018, als man Dritter wurde, ganz nah dran. Bei der letzten EM musste man sich erst im Viertelfinale dem späteren Sieger Italien geschlagen geben. Angeführt werden die roten Teufel neuerdings vom deutschen Trainer Domenico Tedesco und dem stehen Weltstars wie Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Amadou Onana oder Thibaut Courtois zur Verfügung.

Worauf sich die Fans bei der Europameisterschaft freuen dürfen

Unterdessen laufen die Planungen in Deutschland natürlich bereits auf Hochtouren. Turnierdirektor Philipp Lahm kündigte an, dass man bereits 17 Großveranstaltungen in 10 deutschen Städten vorbereitet hat und weitere hinzukommen sollen. Zu diesen 17 Großevents gehören etwa Public Viewings, Fanmeilen und Fan Villages. In Berlin haben sich einige Veranstalter beispielsweise etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Dort soll das Brandenburger Tor in ein riesiges Fußballtor verwandelt werden, ein riesiger Bildschirm inklusive. Aber auch in Frankfurt am Main ist eine sehr große Fan Zone am nördlichen Mainufer mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30.000 Fußballfans in Planung. Vonseiten des DFB erhofft man sich zudem, die 16.000 Volunteer-Stellen schnellstmöglich zu füllen.

UEFA Euro 2024 Tickets – Das muss man als Fußballfan wissen

Eine der spannendsten Fragen lautet für viele Fußballfans bereits jetzt: Wie und wo kann man Tickets kaufen? Wer sich sein Ticket EM 2024 sichern möchte, kann dies ab dem 03. Oktober 2023 tun. Fans sollten jedoch beachten, dass Tickets ausschließlich über die offiziellen Verkaufsstellen der UEFA vertrieben werden. Dies wird zudem nur per Online-Ticketverkauf auf www.EURO2024.com geschehen. Auf der gleichen Webseite werden außerdem zu gegebener Zeit von der UEFA weitere Informationen zu Ticket-Reservierungen und Vorverkaufsphasen veröffentlicht.

VIP-Tickets und Hospitality Pakete kann man hingegen bereits deutlich früher erwerben. Dafür muss man jedoch tief in die Tasche greifen, denn Preise und Kategorien der VIP Tickets aller 6 Spiele im Olympiastadion Berlin geben beispielsweise vor, dass dafür ein Gesamtbetrag von 19.967 Euro fällig wird.

Die vergangene EM als Beispiel für Preisunterschiede zwischen den Kategorien

Die in ganz Europa und mit einem Jahr Verspätung ausgetragene EM 2020 kann als Orientierung für die Kartenpreise bei der EURO 2024 dienen. Je nach Kategorien und Platzierungen im Stadion sowie Spielrunde und Austragungsort variierten diese mitunter deutlich. Hinzu kommt, dass es besondere Ticketregelungen etwa bei Tickets für Fans mit Behinderung geben könnte. Bei der EM 2020 gingen rund 50% aller Tickets in den Vorverkauf. Es wird erwartet, dass dies auch bei den UEFA EURO 2024 Tickets der Fall sein wird.

So gestalteten sich die Ticketpreise bei der EM 2020 und daher könnten auch die Kartenpreise EURO 2024 (in Euro) entsprechend aussehen

Runde Kategorie 1 (Mittlere Ränge) Kategorie 2 (Eckplätze) Kategorie 3 (Hinter den Toren) Eröffnungsspiel 225 146 75 Gruppenspiele 185 (125) 125 (75) 50 (30) Achtelfinalspiele 185 (125) 125 (75) 50 (30) Viertelfinalspiele 225 (125) 145 (75) 75 (30) Halbfinalspiele 595 345 295 Finale 945 595 295

Alle Preisangaben in Klammern beziehen sich auf in Budapest, Baku und Bukarest ausgetragene Spiele.

Wo wird die Europameisterschaft im TV übertragen?

Was die TV-Übertragung der EM angeht, können deutsche Fußballfans aufatmen. Zwar hat sich die Telekom als einziger Bieter die TV-Rechte für alle 51 Spiele gesichert, diese werden jedoch auch im Free-TV zu sehen sein. Gemäß des Rundfunkstaatsvertrages müssen sämtliche Spiele des deutschen Teams, das Eröffnungsspiel sowie beide Halbfinalspiele und das Finale für jeden frei empfänglich zu sehen sein. Durch eine Sublizenzvereinbarung kam es jedoch zu der Konstellation, dass ARD und ZDF 34 von 51 Spielen und RTL 17 Spiele im Free-TV übertragen werden. Ein kostenpflichtiges Magenta-TV-Abo ist aufgrund dieser Sublizenzregelung daher nicht nötig.

Der Einfluss der Fußball-Europameisterschaft 2024 auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft

Bereits lange Zeit bevor das Eröffnungsspiel EM 2024 angepfiffen wird, macht sich in der deutschen Wirtschaft eine positive Stimmung breit. Nachdem sich die deutsche Konjunktur in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie sowie der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen merklich abgekühlt hat, erwarten Experten ab 2024 wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung in der Bundesrepublik. Dafür ist auch die EM 2024 in Deutschland verantwortlich. Dabei sind jedoch nicht nur etwaige direkte Investitionen in Infrastruktur und Stadien sowie Zahlungen von Sponsoren und der UEFA ausschlaggebend.

Auch der Imagegewinn sowie die weltweite Aufmerksamkeit, die ein solches Turnier mit sich bringt, hat einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft im Land. Besonders positiv ist die Stimmung etwa bei den (Einzel-) Händlern. So zeigte sich der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes, Stefan Genth, bereits 2018 optimistisch. Er erwarte, dass die rund 2 Milliarden Euro Umsatz, die während der WM 2006 erzielt wurden, erneut erreicht würden. Nicht zu unterschätzen sei ihm zufolge auch der Einfluss auf die allgemeine Verbraucherstimmung in Deutschland. Dies werde besonders deutlich, wenn das DFB-Team im Turnier weit komme. In diesem Fall würden Einnahmen durch Merchandising-Verkäufen von Trikots, Schals etc. deutlich anziehen.

Auch in gesellschaftlicher Hinsicht dient die WM 2006 als Vorbild. Damals wurde in Deutschland ein Turnier unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ veranstaltet. Statt der Welt ist es diesmal der europäische Kontinent. Deutschland hat während der Fußball-Europameisterschaft 2024 erneut die Chance, seinen Gästen die deutsche Kultur und Gastfreundschaft näherzubringen. Vor allem organisatorisch und was die Sicherheit angeht, können sich die Deutschen von ihrer Schokoladenseite zeigen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind in der deutschen Gesellschaft fest verankert

Dass sich hierzulande der Wind in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren deutlich gedreht hat, ist dem DFB natürlich ebenfalls nicht verborgen geblieben. In der deutschen Gesellschaft nehmen diese Themen Schlüsselrollen ein und deshalb hat der DFB ein eigenes Nachhaltigkeitskonzept für die Europameisterschaft entwickelt. DFB-Mediendirektor Steffen Simon unterstreicht diese Ansicht wie folgt: „Wir sind als Schnittstelle zu den Menschen wichtig. Und wenn wir die jetzt wichtigen Botschaften aufnehmen und zu unseren Fans und denjenigen tragen, die sich für den Fußball interessieren, dann gehört das auch unbedingt zu unseren Aufgaben.“

Vor allem was die Reisen der Fans zu den Spielorten angeht, hat sich das Veranstaltungskomitee einiges einfallen lassen. Es ist etwa geplant, dass das Stadionticket auch für den öffentlichen Nahverkehr gilt. Zusätzlich soll ein Interrail-Ticket die Fans dazu ermuntern, auf die Bahn umzusteigen. Der Spielplan wurde ebenfalls mit Bedacht erstellt, denn die Gruppenspiele aller am Turnier teilnehmenden Mannschaften sind so angesetzt, dass die Anfahrtszeit zu den Spielorten nicht mehr als 5 Stunden beträgt.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 kann für den ganzen Kontinent zu einem vollen Erfolg werden

Die Erwartungen an das Organisationskomitee um Philipp Lahm könnten kaum größer sein. Nicht weniger als eine Wiederholung der perfekt organisierten WM 2006 wird von der UEFA, den Fans sowie den Mannschaften erwartet. Dass Deutschland und der DFB diese Erwartungen erfüllen können, wurde bereits bei der WM nachgewiesen. Diese EM soll jedoch auch die Stimmung im Land auf das damalige Niveau heben.

Vor allem in wirtschaftlicher sowie gesellschaftlicher Hinsicht herrscht bereits eine große Vorfreude auf das Turnier. Ob dies gelingen kann, hängt jedoch nicht zuletzt vom Auftreten und Abschneiden des DFB-Teams ab. Ein ähnliches Fiasko wie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften wird die Stimmung hierzulande vermutlich schnell einbrechen lassen. Am Ende steht und fällt daher alles mit dem sportlichen Erfolg. Das Turnier bietet dem Team von Bundestrainer Flick daher auch die riesige Chance, die vergangenen Misserfolge vergessen zu machen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Ab wann beginnen die K.O.-Spiele bei der EM 2024 in Deutschland?

Die ersten Achtelfinalpaarungen sind für Samstag, den 29. Juni 2024 angesetzt. Diese ersten beiden Achtelfinalspiele werden in Berlin sowie in Dortmund ausgetragen. Bis zum Dienstag, den 02. Juli, werden bei der EM täglich zwei Achtelfinalspiele gespielt. Die Viertelfinalspiele sind für Freitag, den 5. Juli 2024 und Samstag, den 6. Juli 2024 angesetzt. Anschließend folgen beide Halbfinalspiele am 9. sowie am 10. Juli 2024 sowie das Finale am 14. Juli 2024.

Für welche Spielorte können UEFA EURO 2024 Tickets erworben werden?

Tickets können für alle 10 Austragungsorte gekauft werden. Wenn die Organisation des Ticketverkaufs ähnlich wie bei der vergangenen EM erfolgt, dann werden ca. 50% aller verfügbaren Tickets im Vorverkauf angeboten. Zudem weist die UEFA darauf hin, dass Karten nur auf der offiziellen Webseite der UEFA erworben werden können. Sonstige Quellen sind nicht berechtigt, EM-Tickets anzubieten.

Wird es bei der Europameisterschaft wieder ein Spiel um Platz 3 geben?

Nein, ein Spiel um Platz 3 gibt es heute nur noch bei Weltmeisterschaften. Die UEFA hat bereits 1984 das Spiel um Platz 3 abgeschafft und es gab seitdem keinerlei Überlegungen, das „kleine Finale“ wieder einzuführen. Eine UEFA-Sprecherin begründete diese Entscheidung 2016 damit, dass diese Begegnung schlicht und einfach nicht attraktiv genug sei.

Mit wie vielen Mannschaften wird die EM 2024 gespielt?

Die Fussball EM 2024 in Deutschland wird mit 24 Mannschaften gespielt. Einzig Ausrichter Deutschland ist von Anfang an für das Turnier qualifiziert. Alle anderen 53 der 55 zur UEFA gehörenden Nationen müssen sich zunächst über die EM-Qualifikationsrunden ihr Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland sichern.

Ab wann beginnt der Ticketverkauf EM 2024?

Die UEFA hat sich für den Verkaufsstart der Tickets ein ganz besonderes Datum ausgesucht. Anders als bei früheren Turnieren, bei denen Tickets bereits rund ein Jahr vor dem Endrundenturnier erworben werden konnten, müssen sich die Fans bei der EM 2024 noch etwas länger gedulden. Karten können nämlich erst ab dem 3. Oktober 2023, dem Tag der Deutschen Einheit, auf der offiziellen Webseite der UEFA gekauft werden.