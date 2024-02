Kadidiatou Diani (40.) und Sakina Karchaoui per Foulelfmeter (45.+4) trafen in Lyon für die Französinnen. Die Vize-Europameisterinnen müssen knapp sieben Monate nach dem WM-Debakel um ihre Chance zur Wiedergutmachung zittern. Daran änderte auch das Tor von Giulia Gwinn per Handelfmeter (82.) nichts. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht mutig genug. Da müssen wir anders auftreten“, sagte Gwinn in der ARD: „Das ist sehr bitter.“ Ähnlich sah es Hrubesch: „Wir haben zu viele Fehler in der ersten Halbzeit gemacht.“ An der Unterstützung durch die Chefetage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mangelte es nicht. Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Andreas Rettig fieberten auf der Tribüne mit. Sportdirektorin Nia Künzer blickte bereits vor der Partie auf die Zeit nach Hrubesch: „Ich bin optimistisch, dass wir jemanden finden, der nicht Horst 2.0 ist – aber trotzdem eine tolle Entwicklung mit der Mannschaft nehmen wird.“