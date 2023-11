Das nächste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft findet am Samstag – den 18. November – gegen die Türkei in Berlin statt. Das Länderspiel wird um 20:45 Uhr auf RTL übertragen, ab 20:15 Uhr geht die TV-Übertragung los. Neu-Bundestrainer Nagelsmann steht vor seiner Heimpremiere im 3. Länderspiel als DFB-Chefcoach. Weiterhin ist das deutsch-türkische Duell ein besonderes Spiel für Nationalspieler wie Gündogan, Özcan und Co. Die DFB-Auswahl muss die Abwehrsorgen in den Griff bekommen, gilt allerdings als großer Favorit für einen Heimsieg am Samstag Abend.

Die deutsche Nationalmannschaft hat nun 3 Länderspiele ohne Niederlage infolge und will den Schwung aus den letzten Partien mitnehmen. In Länderspielen gegen die Türkei ist die DFB-Mannschaft normalerweise gut aufgelegt, sodass es heute wieder auf einen Sieg hinauslaufen könnte, wenn Stars wie Sané, Kimmich und Wirtz ihre Leistung abrufen können. Weiterhin fehlt bei der Türkei mit Kapitän Calhanoglu ein wichtiger Spieler wegen einer Infektion der Atemwege.

Wichtigste Infos zum Deutschland Spiel gegen Türkei:

3. Länderspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann

3. Länderspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann Deutschland gegen Türkei am Sa., 18.11.2023, um 20:45 Uhr

Deutschland gegen Türkei am Sa., 18.11.2023, um 20:45 Uhr Spielort: Olympiastadion (Berlin)

Spielort: Olympiastadion (Berlin) Deutsch-Türkische Spieler: Gündogan, Özcan, Ayhan u.a.

Deutsch-Türkische Spieler: Gündogan, Özcan, Ayhan u.a. Live-Übertragung auf RTL im Live-TV und auf RTL+ im Internet ab 20:15 Uhr

Live-Übertragung auf RTL im Live-TV und auf RTL+ im Internet ab 20:15 Uhr Es wird mit dem neuen EM Spielball Fussballliebe gespielt.

Deutschland EM 2024 Länderspiel – Wo wird Fußball live übertragen?

Das Fußball-Freundschaftsspiel Deutschland gegen Türkei, am 18.11.2023, wird um 20:45 Uhr live auf RTL übertragen. Die RTL-Moderatorin Florian König wird um 20:15 Uhr die Zuschauerrinnen und Zuschauer zu einem besonderen Länderspiel begrüßen. Außerdem ist Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit von der Partie, der seine Einschätzung zum Länderspiel der Nationalmannschaft abgeben wird. Die Kommentatoren des Live-Spiels aus Berlin sind Marco Hagemann und Steffen Freund.

Vorschau Deutschland gegen Türkei

Die Begegnung Deutschland gegen Türkei ist ein wichtiges Testspiel in der Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Die deutsche Nationalmannschaft wird das Spiel nutzen, um sich einzuspielen und die neue Philosophie von Bundestrainer Nagelsmann umzusetzen. Weiterhin können sich einige Spieler wie Tah, Henrich oder Wirtz heute für einen EM-Stammplatz empfehlen. Außerdem ist die Türkei ein interessanter Gegner, nicht nur für DFB-Kapitän Gündogan. Die türkische Nationalmannschaft ist bereits für die EM 2024 qualifiziert und könnte für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Wie sind die Wettquoten bei Deutschland gegen Türkei?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit mit einer Siegquote von 1.41. Weiterhin hat die Türkei eine Siegquote von 6.50. Die Wettquote für ein Remis liegt bei 4.80.

Welchen Gesamtmarktwert haben Deutschland und Türkei?

Beim Gesamtmarktwert führt Deutschland mit 700 Millionen € im Vergleich zu den 187,1 Millionen € von Türkei.

Wo liegen Deutschland und Türkei auf der FIFA-Weltrangliste?

Auf der FIFA-Weltrangliste ist Deutschland auf dem 16. Platz vor der Türkei, die sich auf dem 38. Platz befinden.

Wie ist die Länderspielbilanz von Deutschland gegen Türkei?

Deutschland gegen Türkei wurde 21-mal ausgetragen, wobei Deutschland die bessere Bilanz hat. Das DFB-Team gewann 14 Spiele bei 4 Remis und 3 Niederlagen. Das Torverhältnis beträgt 52:16 Tore. Denkwürdigste Partie war das 3:2 im EM-2008-Halbfinale.

Deutschland gegen Türkei am 18.10.2023: Wer steht in der Startaufstellung?

Bundestrainer Nagelsmann hat einige Optionen in allen Mannschaftsteilen. Tah, Süle und Henrichs könnten heute in der Abwehr eine Chance bekommen. Groß und Goretzka sind Optionen im Mittelfeld. Die Offensivleiter Gnabry oder Brandt könnten heute von der Bank kommen. Weiterhin muss Türkei-Coach Vincenzo Montella auf Calhanoglu und Ünder verzichten.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs – Kimmich, Gündogan – Havertz, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Mögliche Türkei Aufstellung

Cakir – Kadioglu, Kabak, Ayhan, Özkacar – Yüksek, Özcan – Irfan Can, Kutlu, Aktürkoglu – Yilmaz

Deutschland gegen Türkei am 18.11.2023: Wer gewinnt?

Die deutsche Nationalmannschaft hat ein kniffliges Spiel gegen eine türkische Mannschaft, die sicherlich motiviert sein wird. Außerdem könnten die türkischen Fans im Olympiastadion zahlreich vertreten sein und lautstark ihre Mannschaft unterstützen.