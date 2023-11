Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das nächste Länderspiel am Dienstag – den 21. November 2023 – gegen Österreich mit dem deutschen Coach Ralf Rangnick. Die Partie findet in Wien statt und wird um 20:45 Uhr live auf ZDF übertragen. Der Start der Live-Übertragung ist um 20:15 Uhr. Die DFB-Elf musste im letzten Länderspiel eine Niederlage einstecken und muss es heute besser machen. Allerdings ist die österreichische Nationalmannschaft ein noch schwerer Gegner als zuletzt die Türkei, sodass die DFB-Nationalspieler heute vollen Einsatz zeigen müssen.

Der deutsche Bundestrainer Nagelsmann musste im 3. Länderspiel die erste Niederlage einstecken. Der Trainer und die Mannschaft ernteten nach der 2:3-Pleite gegen die Türkei einige Kritik. Unter anderem wären Willen und Überzeugung nicht zu spüren gewesen. Die deutschen Nationalspieler zeigten sich in der Defensive verwundbar und nahmen sich in der Offensive zu viele Auszeiten. Außerdem wurde das Mittelfeld-Duo Kimmich-Gündogan kritisiert, das nicht funktionieren würde. In Nagelsmanns 4. Länderspiel am Dienstag gegen Österreich könnte es wieder besser werden.

Wichtigste Infos zum Deutschland Spiel gegen Österreich:

4. Länderspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann

4. Länderspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann Österreich gegen Deutschland am Di., 21.11.2023, um 20:45 Uhr

Österreich gegen Deutschland am Di., 21.11.2023, um 20:45 Uhr Spielort: Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Spielort: Ernst-Happel-Stadion (Wien) Trainer-Duell Nagelsmann gegen Rangnick

Trainer-Duell Nagelsmann gegen Rangnick Live-Übertragung auf ZDF im Live-TV und im Internet ab 20:15 Uhr

Deutschland EM 2024 Länderspiel – Wo wird Fußball live übertragen?

Das Fußball-Freundschaftsspiel Österreich gegen Deutschland, am 21.11.2023, wird ab 20:15 Uhr live auf ZDF übertragen. Der ZDF-Moderator Jochen Breyer wird die Zuschauerrinnen und Zuschauer und Experte Per Mertesacker begrüßen. Das Live-Spiel aus Wien startet um 20:45 Uhr. Kommentator ist Oliver Schmidt. Im Anschluss kommen Zusammenfassungen weiterer Länderspiele aus der EM-2024-Qualifikation mit Entscheidungsspielen in den Gruppen C, E und H.

Vorschau Österreich gegen Deutschland

Bei der Begegnung Österreich gegen Deutschland geht es für beide Teams um etwas. Während Deutschland nach einer Niederlage nicht in eine „toxische Situation“ kommen darf, wie DFB-Präsident Neuendorf mahnt, will Österreich nach einer starken Quali den nächsten Wachstumsschub. Die ÖFB-Elf hat 19 von 24 Punkten in der EM-Qualifikation geholt und sich in den letzten Monaten enorm entwickelt. Das Testspiel gegen den Nachbarn Deutschland sei ein „interessantes Spiel“, sagt Coach Rangnick, „im Vereinsfußball würde man sagen ein Derby“. Das letzte Länderspiel des Jahres 2023 könnte für beide Teams ein wichtiger Fingerzeig Richtung EM 2024 sein.

Wie sind die Wettquoten bei Österreich gegen Deutschland?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist gegen Österreich mit einer Siegquote von 1.75 favorisiert. Weiterhin hat Österreich eine Siegquote von 3.80. Für ein Remis gibt es eine bei 4.10.

Welchen Gesamtmarktwert haben Österreich und Deutschland?

Beim Gesamtmarktwert führt Deutschland mit 665 Mio. € vor Österreich mit 281,75 Mio. €.

Wo liegen Österreich und Deutschland auf der FIFA-Weltrangliste?

Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Deutschland auf Rang 16 vor Österreich, die auf dem 25. Platz sind.

Wie ist die Länderspielbilanz von Österreich gegen Deutschland?

Deutschland hat 25 von 40 Länderspielen gegen Österreich gewonnen. Österreich gewann insgesamt 9-mal, unter anderem bei der WM 1978, wo Deutschland ausschied, und beim letzten Aufeinandertreffen in 2018. Weiterhin gab es 6 Remis. Das Torverhältnis beträgt 90:57 für Deutschland.

Österreich gegen Deutschland am 21.11.2023: Wer steht in der Startaufstellung?

Die Startaufstellungen fürs deutsch-österreichische Länderspiel können bis kurz vor Spielbeginn geändert werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Bundestrainer Nagelsmann nach dem Rückschlag gegen Türkei einige Änderungen vornehmen könnte. Raum, Süle, Hummels, Gnabry, Müller sind Kandidaten. Außerdem könnte ÖFB-Coach Rangnick den Rekordnationalspieler Arnautovic bringen.

Mögliche Österreich Aufstellung

Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Wober – Sabitzer, Seiwald, Baumgartner – Laimer, Arnautovic, Kainz

Mögliche Deutschland Aufstellung

Trapp – Henrichs, Tah, Rudiger, Raum – Gündogan, Kimmich – Sane, Wirtz, Gnabry – Füllkrug

Österreich gegen Deutschland am 21.11.2023: Wer gewinnt?

Das Derby-Länderspiel können beide Teams gewinnen, wobei Deutschland als Favorit ins Rennen geht. Allerdings hat Österreich sehr gute Chancen – Taktikfuchs Rangnick kennt die gegnerische Mannschaft sehr gut.