Das Fußball-Länderspiel Türkei gegen Deutschland wird heute – am Samstag, den 18. November 2023 – live auf RTL übertragen. Das erste Heimspiel des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Berlin beginnt um 20:45 Uhr – RTL ist ab 20:15 Uhr auf Sendung. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat 3 Spiele ohne Niederlage in Serie und kann heute den nächsten Sieg holen. Allerdings ist die türkische Nationalmannschaft nicht zu unterschätzen. Die Türkei ist bereits für die EM 2024 qualifiziert und hat einige Nationalspieler im Aufgebot, die in Deutschland geboren und ausgebildet wurden. Außerdem spielt Deutschland-Kapitän Gündogan erstmals gegen das Heimatland seiner Familie.

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

RTL startet am heutigen Samstag, dem 18.11.2023, um 20:15 Uhr mit den Vorberichten zum Länderspiel Deutschland gegen Türkei. Das Spiel findet im ausverkauften Olympiastadion Berlin statt, wo wahrscheinlich beide Nationalmannschaften mit viel Fan-Support rechnen können. Das 3. Länderspiel von Nagelsmann beginnt um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung des Länderspiels gibt es im TV bei RTL und im Internet bei RTL+. Die RTL-Sendung geht bis 1:00 Uhr. Außerdem gibt es heute Fußball in der EM-2024-Qualifikation.

18.11.2023 bei RTL im TV ab 20:15 Uhr

18.11.2023 bei RTL im TV ab 20:15 Uhr RTL+ im Internet live

RTL+ im Internet live Kommentatoren: Marco Hagemann und Experte Steffen Freund

Kommentatoren: Marco Hagemann und Experte Steffen Freund Moderation: Florian König und Experte Lothar Matthäus

Wo kommt Deutschland gegen Türkei live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Türkei wird am 18.11.2023 bei RTL im TV und RTL+ im Internet live übertragen. Das Testspiel Deutschland gegen Türkei wird um 20:45 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Die Kommentatoren der Partie sind Marco Hagemann und Experte Steffen Freund. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, wenn Moderator Florian König das Publikum begrüßen wird. Weiterhin ist Experte Lothar Matthäus am Start, der seine Statements zum aktuellen Stand der Nationalmannschaften abgeben wird.

Wer läuft für Deutschland gegen Türkei in der Startelf auf?

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach der erfolgreichen US-Reise vor dem nächsten Testspiel gegen den kniffligen Gegner Türkei. Die türkische Nationalmannschaft hat im Oktober beide Spiele des neuen Trainers Montella gewonnen und konnte sich vor Kroatien und Wales für die EM 2024 qualifizieren. Für beide Nationalmannschaften steht heute einiges auf dem Spiel – eine Niederlage kann sich keiner erlauben. Das DFB-Team muss sich auf einen motivierten Gegner einstellen, der zudem viel Unterstützung von den Rängen erhalten könnte, wenn viele Türken im Stadion sind. Weiterhin haben beide Teams Verletzungssorgen, weswegen heute andere Spieler eine Chance bekommen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Unter anderem muss Bundestrainer Nagelsmann auf Stammkeeper ter Stegen verzichten.

Die deutsche Aufstellung heute

Es gibt einige umkämpfte Positionen in der deutschen Nationalmannschaft, unter anderem die Außenverteidiger, wo heute Tah und Henrichs spielen könnten. Außerdem sind die Innenverteidiger Süle und Rüdiger sowie Kimmich und Gündogan auf der Doppelsechs am Start. Die Offensivkräfte sind wahrscheinlich Havertz, Wirtz, Sané und Füllkrug, die ihre Positionen flexibel einnehmen sollen. Weiterhin gibt es einige Nationalspieler die für die Startaufstellung gegen Türkei ausfallen. Dazu zählen neben Stammkeeper ter Stegen noch Gosens und Thiaw, die Vater werden, sowie Nmecha, Führich und Musiala, dessen Rückkehr von einer Oberschenkelverletzung noch unbekannt ist. Für ter Stegen könnten Baumann, Blaswich oder Trapp reinkommen.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs – Kimmich, Gündogan – Havertz, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Wer läuft für Türkei gegen Deutschland in der Startelf auf?

Bei der türkischen Nationalmannschaft fehlen Kapitän Calhanoglu sowie Top-Stürmer Ünder. Der gebürtige Mannheimer Calhanoglu ist einer der türkischen Spieler, die in Deutschland geboren wurden. Weiterhin wurde Ayhan in Gelsenkirchen und Özcan in Köln geboren. Die wertvollsten türkischen Spieler sind Linksverteidiger Kadioglu (Fenerbahce) und Aktürkoglu (Galatasaray). Außerdem verfügen die Innenverteidiger Söyüncü (Atletico) und Kabak (Hoffenheim) über Bundesligaerfahrung. Die neue türkische Coach Montella hat in seinen ersten 2 Länderspielen in einem 4-2-3-1 gespielt und wird heute wahrscheinlich wieder mit dieser Aufstellung antreten.

Voraussichtliche Türkei Aufstellung

Cakir – Kadioglu, Kabak, Ayhan, Özkacar – Yüksek, Özcan – Irfan Can, Kutlu, Aktürkoglu – Yilmaz