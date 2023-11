Länderspiel: Deutschland gegen Türkei

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute – am Samstag, den 18. November 2023 – auf die türkische Nationalmannschaft beim Heimspiel im Berliner Olympiastadion. Beide Nationalmannschaften zeigten gute Leistungen in den letzten Länderspielen, sodass das Spiel spannend werden könnte. Außerdem bestreiten die Coaches Nagelsmann und Montella beide ihr 3. Länderspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf das Leistungsprinzip und freut sich auf einen sportlichen Wettkampf in einem besonderen Länderspiel. Das Live-Fußballspiel Deutschland gegen Türkei kommt um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung kann man ab 20:15 Uhr bei RTL im Fernsehen und im Internet ansehen.

Am Tag vor dem Testspiel gegen die Türkei musste die deutsche Nationalmannschaft schlechte Nachrichten verkünden, denn Keeper ter Stegen fällt wegen Rückenproblemen aus. Sein Ersatzmann wird wohl Kevin Trapp sein. Außerdem geht es für Bundestrainer Nagelsmann in seinem ersten Heimspiel darum, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und die Trainingsinhalte umzusetzen. Bei den Einheiten ging es vor allem um die Defensive, die für die Heim-EM bei den Punkten Pressingintensität und Geduld gestärkt werden soll. Das Spiel gegen die konterstarken Türken wird heute ein interessanter Gradmesser.

Deutschland Länderspiel– Wo wird heute Fußball live übertragen?

Am 18.11.2023 wird das Fußball-Freundschaftsspiel Deutschland gegen Türkei ab 20:15 live übertragen. Das Länderspiel startet um 20:45 Uhr im Fernsehen bei RTL und online bei RTL+ im Livestream. Die Live-Berichterstattung aus Berlin ist mit Moderator Florian König, der durch den Abend führt, und Fußball-Legende Lothar Matthäus, der nach seinen Einschätzungen gefragt wird. Außerdem wird das interessante Länderspiel von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert. Die RTL-Übertragung geht bis 1:00 Uhr, sodass es ein langer Abend werden könnte.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Neben dem Fußballspiel Deutschland gegen Türkei finden am 18.11.23 noch 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt – unter anderem mit Niederlande und Frankreich.

Länderspiel: Deutschland gegen Türkei

Beim Länderspiel Deutschland gegen Türkei hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Heimdebüt im Finalstadion der EM 2024. Nagelsmann meint, dass man in dem Testspiel nichts zu verlieren hat, aber einiges gewinnen könne. Die DFB-Mannschaft soll Sicherheit gewinnen und den guten Lauf der letzten Spiele fortsetzen. Außerdem braucht das Team eine stabile Startelf für die Heim-EM – heute könnten sich einige Nationalspieler mit einer guten Leistung empfehlen.

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gilt als Favorit bei den Buchmachern mit einer Wettquote von 1.41, wohingegen die Türkei auf eine Quote von 6.50 kommt. Zudem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert und die viel bessere Länderspielbilanz gegen die Türkei. Weiterhin führt Deutschland auf der FIFA-Weltrangliste vor der Türkei. Bisher gab es einige brisante Duelle zwischen den Teams – unvergessen sind das dramatische 3:2 im EM-2008-Halbfinale und das wilde 3:3 im letzten Aufeinandertreffen in 2020.

Wer spielt heute für Deutschland?

Die deutsche Nationalmannschaft wird wahrscheinlich wieder mit Viererkette, Doppelsechs und vier Offensivspielern spielen. In der Viererkette hat Rüdiger seinen Platz so gut wie sicher. Weiterhin erhalten im zentralen Mittelfeld Kimmich und Gündogan den Vorzug. In der Offensive spielt Sané, der bei den Bayern in Top-Form ist. Bundestrainer Nagelsmann hat in allen Mannschaftsteilen gute Optionen auf der Bank

Mögliche Deutschland Aufstellung

Trapp – Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs – Kimmich, Gündogan – Havertz, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Wer spielt heute für Türkei?

Die türkische Nationalmannschaft spielt unter Montella in einem 4-2-3-1. Die Türkei hat Spitzenspieler in der Innenverteidigung und eine hochklassig besetzte linke Außenbahn. Außerdem ruhen im Sturm die Hoffnungen auf jungen Nationalspielern wie Yildirim, Yilmaz und Yildiz.

Mögliche Türkei Aufstellung

Cakir – Kadioglu, Kabak, Ayhan, Özkacar – Yüksek, Özcan – Irfan Can, Kutlu, Aktürkoglu – Yilmaz