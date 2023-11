Deutschland Aufstellung heute gegen Türkei: Wie startet die Nationalelf heute?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute – am Samstag, den 18. November 2023 – ein wichtiges Testspiel gegen die Türkei. Bundestrainer Nagelsmann muss in seinem 3. Länderspiel auf einige Nationalspieler verzichten, unter anderem fällt Torwart ter Stegen aus. Somit wird er erneut eine neue Deutschland Aufstellung präsentieren. Beim Testspiel gegen Türkei geht es um die Umsetzung von Nagelsmanns Philosophie und darum sich für die Heim-EM einzuspielen. Weiterhin will das DFB-Team die Abwehrprobleme in den Griff bekommen. Die offizielle Startaufstellung gibt es in der Live-Übertragung vom Fußball-Länderspiel bei RTL ab 20:15 Uhr – Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

In der Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft werden laut Bundestrainer Nagelsmann auf jeden Fall Kimmich und Sané starten. Nagelsmann plant mit Kimmich als Sechser und sagt über Sané, dass er „herausragende Qualitäten“ hat. Weiterhin muss Nagelsmann den Stammkeeper ter Stegen ersetzen, der wegen Rückenbeschwerden ausfällt. Im Problembereich Abwehr könnten heute Henrichs, Rüdiger, Tah und Süle eine Chance erhalten. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich nach 3 Spielen ohne Niederlage im Aufwind und will gegen die Türkei den Lauf weiter ausbauen. Dafür ist allerdings eine gute Leistung notwendig, denn die türkische Nationalmannschaft kann an guten Tagen mit den Großen mithalten.

Wie spielt Deutschland heute gegen Türkei?

Die deutsche Nationalmannschaft wird wahrscheinlich wieder in einem 4-2-3-1 oder 4-2-2-2 spielen. Wichtig ist, dass die Viererkette und die Doppelsechs defensiv funktionieren und dass die Spieler in der Offensive flexibel agieren. Der Bundestrainer wünscht sich einen „sportlichen Wettkampf mit Emotionen“. Außerdem baut er auf kreativen Spielwitz und das Straßenkicker-Gen von Spielern wie Wirtz und Musiala.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die offizielle Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat jedoch einen Startplatz für Kimmich und Sané fürs Testspiel gegen die Türkei angekündigt. Weiterhin wird Trapp wahrscheinlich für ter Stegen kommen, da Neuer nicht nachnominiert wird.

In der Startelf der deutschen Nationalmannschaft haben aktuell Rüdiger, Gündogan, Kimmich und Sané einen Stammplatz so gut wie sicher. Wichtige Offensivspieler in der Startelf sind Havertz, Wirtz und Füllkrug, die den Vorzug vor Gnabry, Müller und Brandt erhalten. Coach Nagelsmann hat außerdem die Defensive im Blick, wo heute Henrichs und Tah auf den Außenverteidigerpositionen spielen könnten. Zudem rückt Süle von rechts ins Zentrum neben Rüdiger. Weiterhin kehrt Kimmich ins zentrale Mittelfeld zurück, wo er neben Kapitän Gündogan spielen soll. Hummels, Groß, Goretzka und Raum sind nah an der ersten Elf, sitzen aber heute wahrscheinlich auf der Bank.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Trapp – Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs – Kimmich, Gündogan – Havertz, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Wie spielt Türkei heute gegen Deutschland?

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft spielte unter Neu-Coach Montella zweimal in einem 4-2-3-1 und wird gegen Deutschland wahrscheinlich wieder in dieser Formation starten. Die Türkei hat starke Innenverteidiger mit Bundesligaerfahrung wie Söyüncü sowie dem Duo Kabak und Ayhan, welches heute wahrscheinlich spielt. Ein weiterer Bekannter aus der Bundesliga ist Mittelfeldspieler Özcan (BVB). Außerdem ist der 18-jährige Kenan Yildiz (Juve) im Aufgebot. Der Stürmer wurde in Regensburg geboren und könnte heute in seinem 2. Länderspiel als Joker zum Einsatz kommen. Der 1,91 Meter große Mittelstürmer Yildirim (Rennes) hat 2 Tore in 3 Länderspielen und könnte heute gefährlich werden.

Mögliche Türkei Aufstellung

Cakir – Kadioglu, Kabak, Ayhan, Özkacar – Yüksek, Özcan – Irfan Can, Kutlu, Aktürkoglu – Yilmaz

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Türkei?

Beim Test-Länderspiel gilt Deutschland gegen Türkei als großer Favorit und könnte einen Sieg davontragen. Bei den Buchmachern ist Deutschland mit einer Siegquote von 1.41 vorne – hingegen kommt Türkei lediglich auf eine 6.50-Siegquote. Weiterhin spricht die bessere Länderspielbilanz für einen Sieg des DFB-Teams – Deutschland gewann 14-Mal bei 4 Remis und 3 Niederlagen. Außerdem hat Deutschland einen viel höheren Gesamtmarktwert als Türkei und liegt auf der FIFA-Weltrangliste vor der türkischen Fußball-Nationalmannschaft – Deutschland liegt auf Platz 16, Türkei auf 38.