Am heutigen Samstag – den 18. November 2023 – findet der 9. Spieltag der EM 2024 Qualifikation in den Gruppen B, D und I statt. Frankreich und Türkei haben bereits 2 der 6 EM-Tickets sicher, die in den 3 Gruppen zu vergeben sind. Besonders interessant wird es beim Aufeinandertreffen Israel gegen Rumänien, wo Israel beim Heimspiel in Ungarn gewinnen muss. Heute kommen 7 EM-Quali-Spiele live, die man um 15, 18 und 20:45 Uhr auf DAZN sehen kann.

Am 18. November 2023, dem 9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, spielen Niederlande in Gruppe B, Wales und Kroatien in Gruppe D sowie Schweiz, Rumänien und Israel in Gruppe I um die verbliebenen Qualifikationsplätze. Die Niederlande kann sich einen Vorsprung auf Griechenland herausspielen, da die Griechen heute spielfrei haben. Im Fernduell Kroatien gegen Wales kann heute keine Entscheidung fallen – außerdem hat Armenien noch Außenseiterchancen ins Duell einzugreifen. Weiterhin würden sich Schweiz und Rumänien qualifizieren, falls beide gewinnen.

9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 7 Spiele am 18.11.2023 in den Gruppen B, D, I

7 Spiele am 18.11.2023 in den Gruppen B, D, I Anstoßzeiten: 1-mal 15 Uhr, 2-mal 18 Uhr, 4-mal 20:45 Uhr

Anstoßzeiten: 1-mal 15 Uhr, 2-mal 18 Uhr, 4-mal 20:45 Uhr Fußball heute mit Kroatien, Niederlande, Frankreich, Schweiz

Fußball heute mit Kroatien, Niederlande, Frankreich, Schweiz Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

9. Spieltag am 18.11.2023

Am 18.11.2023 geht es in 5 von 7 Spielen um Tickets für die EM 2024. Frankreich hat heute ein Länderspiel mit Testspielcharakter.

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In EM Qualifikationsgruppe B steht Frankreich bereits als EM-Teilnehmer fest. Außerdem hat die französische Nationalmannschaft den Gruppensieg so gut wie sicher und wird ihn heute mit einem Favoritensieg gegen Gibraltar eintüten. Im Rennen um Platz 2 befinden sich Niederlande und Griechenland mit je 12 Punkten. Allerdings hat Griechenland ein Spiel weniger und muss noch gegen Frankreich ran, während die Niederlande noch gegen Irland und Gibraltar spielt.

Die Niederländer müssen nur noch einmal gewinnen, allerdings muss Bondscoach Koeman heute auf Spitzenspieler wie de Ligt, Ake, Depay und de Jong verzichten. Der 17-jährige Jorrel Hato könnte heute sein Debüt geben. Außerdem steht bei Frankreich das Debüt von Warren Zaïre-Emery bevor – ebenfalls erst 17 Jahre alt. Es wäre der jüngste Debütant der Équipe Tricolore seit 1914.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Der Tabellenführer der Quali-Gruppe D Türkei hat heute kein Pflichtspiel, sondern bestreitet ein Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft in Berlin. Weiterhin könnten Wales und Kroatien der Türkei noch den Gruppensieg entreißen, wozu heute allerdings ein Sieg notwendig wäre. Außerdem muss Armenien das Heimspiel gegen Wales gewinnen, um noch eine Chance auf die EM-Qualifikation zu haben.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

Am 9. Spieltag in EM-Quali Gruppe I können wieder alle 3 Spiele gleichzeitig stattfinden, nachdem Israel Nachholspiele bestreiten musste. In Gruppe I sind Schweiz und Rumänien die Favoriten auf die EM-Teilnahme, da Israel bereits 4 Punkte und Kosovo 6 Punkte Rückstand haben. Die Schweiz und Rumänien könnten sich heute die EM-Teilnahme sichern, falls beide Teams ihr Spiel gewinnen. Sollten allerdings Kosovo und Israel punkten, könnte es noch mal spannend werden. Rumänien steht vor 2 schweren Spielen gegen Israel und Schweiz und könnte die EM-Teilnahme noch verspielen.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 18. November 2023 finden 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt, die um 15, 18 und 20:45 Uhr starten. Die Live-Übertragungen von Fußball-Länderspielen mit Nationalmannschaften wie Kroatien, Niederlande und Frankreich, wo man alle Spiele sehen kann.

DAZN-Kommentatoren am 18.11.2023 um 20:45 Uhr