In einem hochspannenden Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel steht Bayern München, angeführt von Kapitän Manuel Neuer, der nach einer kurzen Pause wieder ins Training zurückgekehrt ist, vor einer bedeutenden Begegnung mit Lazio Rom. Mit mehreren Schlüsselspielern, die verletzungsbedingt fehlen, darunter Konrad Laimer und Alphonso Davies, wird das Team von Trainer Thomas Tuchel versuchen, die jüngste Niederlage in der Bundesliga hinter sich zu lassen und seine Stärke auf europäischer Ebene zu beweisen. Lazio Rom, unter der Leitung von Trainer Maurizio Sarri und Kapitän Ciro Immobile, sieht sich trotz der Außenseiterrolle und einer schwierigen Phase mit weniger Spielfreude, bereit für das Duell und hofft auf eine Überraschung gegen die Bayern, die fast immer das Viertelfinale in den letzten Jahren erreichten. Heute dann das Spiel Leipzig gegen Real Madrid.

Vor dem Spiel: Neuer und Bayerns Hoffnungen

Manuel Neuer, der 37-jährige Kapitän von Bayern München, hat sich rechtzeitig für das Spiel gegen Lazio Rom fit gemeldet, ein positives Zeichen für die Bayern, die nach der Niederlage gegen Leverkusen unter Druck stehen. Die Rückkehr von Schlüsselspielern wie Joshua Kimmich und Dayot Upamecano stärkt das Team weiter, während Tuchel auf einige verletzte Spieler verzichten muss.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Rom: Provedel – Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj – Cataldi – Guendouzi, Vecino – Felipe Anderson, Immobile, Pedro. – Trainer: Sarri

München: Neuer – Mazraoui, Kim, Upamecano, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Sane, Müller, Musiala – Kane. – Trainer: Tuchel

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

Am Mittwoch, 14.02. gibt es diese CL-Spiele:

Datum TV Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 14.02., 21 Uhr DAZN Lazio Rom Bayern München 14.02., 21 Uhr DAZN Paris St. Germain Real Sociedad

Lazio: Unter Druck, aber bereit

Lazio Rom, geführt von Maurizio Sarri, sieht sich einer herkulischen Aufgabe gegenüber, bleibt aber optimistisch. Trotz der jüngsten Formschwäche und dem Fehlen des wertvollen Linksaußen Mattia Zaccagni, setzt Lazio auf die Kreativität und Torgefahr von Ciro Immobile und die Unterstützung von Felipe Anderson und Pedro, um für eine Überraschung zu sorgen.

Historische Perspektiven und Erwartungen

Die Geschichte spricht für Bayern, die in den letzten zwölf Champions-League-Teilnahmen elfmal das Viertelfinale erreichten und seit einem 2:3 gegen Inter Mailand in 2011 gegen italienische Teams ungeschlagen sind. Lazio hingegen steht zum dritten Mal unter den Top 16 und hofft, die eigene Geschichte gegen die Bayern zu verbessern.

„Ich habe schon am Anfang der Saison gesagt, dass es immer das Ziel des FC Bayern ist, auch das Champions-League-Finale zu erreichen“ Vorstandschef Jan-Christian Dreesen

Wo läuft Lazio vs. FC Bayern München im TV & Livestream?

Die Partie wird exklusiv von DAZN übertragen, einem Streamingdienst, der ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert. Die Sendung beginnt mit Vorberichten um 20.15 Uhr, während das Spiel selbst um 21 Uhr vom Kommentator Jan Platte begleitet wird. An seiner Seite stehen Moderator Alex Schlüter und der Experte Tim Borowski.

FAQ’s

Was bedeutet Neuers Rückkehr für Bayern? Neuers Rückkehr ist ein enormer psychologischer und sportlicher Boost für Bayern. Seine Erfahrung und Führungsqualität sind unersetzlich, besonders in kritischen Champions-League-Begegnungen.

Kann Lazio gegen Bayern eine Überraschung schaffen? Trotz der Außenseiterrolle und der aktuellen Formschwäche ist im Fußball alles möglich. Lazio muss sich auf seine Stärken besinnen und mit Freude und Leichtigkeit spielen, wie es Ciro Immobile vorschlägt.

Welche Spieler könnten das Spiel entscheiden? Für Bayern könnten Joshua Kimmich und Dayot Upamecano, die frisch aus Verletzungen zurückkehren, Schlüsselrollen spielen. Bei Lazio hängt viel von Ciro Immobiles Fähigkeit ab, entscheidende Tore zu erzielen.