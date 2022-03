Fußball heute: DFB Pressekonferenz heute der Nationalmannschaft – Liveticker mit Manuel Neuer & Oliver Bierhoff

Nach dem Wiedersehen gestern Abend steht für den DFB-Kader auf dem Trainingsgelände der SG Eintracht Frankfurt heute das erste Training an. Danach nehmen Manuel Neuer und Oliver Bierhoff an der Pressekonferenz teil. DFB-TV und n-tv überträgt ab 12.45 Uhr live. Wir sind im Liveticker mit dabei.

Manuel Neuer und Oliver Bierhoff auf der DFB Pressekonferenz

Das erste Länderspiel 2022 geht gegen die Nationalmannschaft von Israel, am kommenden Samstag Abend, live in Sinsheim bzw. bei ZDF zu sehen. Die Nummer 77 der FIFA-Weltrangliste wird allerdings kein Gradmesser zum Stand der Fitness sein, dafür wartet nächste Woche Dienstag die Niederlande. Gegen Israel spielte man bisher vier Mal, zuletzt im Mai 2012 und 2002. Deutschland gewann 2:0 du 7:1. Bisher stehen vier Siege in der Länderspielstatistik.

Heute in der Pk wird es seitens Oliver Bierhoffs um die Planung der WM 2022 in Katar gehen. Die Planung ist vorangeschritten, denn das WM-Quartier im Norden des Landes ist anscheinend schon gebucht.

Sorgen gibt es wie immer im DFB-Kader, zuletzt mussten Koch, Adeyemi und Kimmich verzichten, Süle und Goretzka vom FC Bayern fehlen sowieso.

Dieser Artikel wird fortlaufend ab 12:45 Uhr aktualisiert!

