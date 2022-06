Fußball heute Vorschau: Länderspiel Deutschland – England – UEFA Nations League – ZDF live

Morgen ist es so weit. Am 07. Juni findet das nächste Duell für die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022 gegen England statt. Nachdem sich Deutschland beim ersten Spiel in der Gruppenphase der Gruppe A3 mit einem 1:1 Unentschieden gegen den amtierenden Europameister Italien zufriedengeben musste, hat die deutsche Nationalelf beim Spiel gegen England ein weiteres Mal die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Der EM-Finalist England verlor im ersten Spiel der Nations League 2022 überraschenderweise 1:0 in Ungarn. Die Chancen für die deutsche Nationalmannschaften stehen daher nicht schlecht. Dennoch müssen sie sich nach Bundestrainer Hansi Flick noch weiterentwickeln, um wieder zu „den besten der Welt zu gehören“.

Wann ist das nächste Länderspiel von Deutschland?

Das Duell Deutschland gegen England findet am Dienstag, dem 7. Juni, um 20:45 Uhr statt. Ausgetragen wird das Spiel in der Allianz Arena in München und ist somit ein Heimspiel für die deutsche Nationalelf. Dies dürfte insbesondere den zahlreichen FC Bayern München Spielern in die Karten spielen. Das Spiel wird live aus München im ZDF übertragen.

Tabelle der deutschen Gruppe

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 1 1 0 0 1:0 +1 3 2 🇮🇹 Italien 1 0 1 0 1:1 0 1 2 🇩🇪 Deutschland 1 0 1 0 1:1 0 1 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 0 0 1 0:1 -1 0

2.Spieltag der Nationen Liga 22/23

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 07.06. 20:45 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England A / 3 07.06. 20:45 🇮🇹 Italien - 🇭🇺 Ungarn A / 3

Deutschland gegen England: Die Stimmung vor dem Spiel

Wie ist die Stimmungslage der beiden Teams vor dem nächsten Spiel? Schließlich ist das nächste Gruppenspiel sowohl für Deutschland als auch England nach einem ausbaufähigen Start in die UEFA Nations League richtungsweisend.

Deutschland bei der UEFA Nations League

Nach dem ernüchternden 1:1 Auftakt gegen Italien muss sich die deutsche Nationalelf gegen England steigern. Für das erste Spiel gegen den amtierenden Europameister Italien gab es von Bundestrainer Hansi Flick nur die Note vier. Im Spiel gegen England wünscht er sich hinten mehr Sicherheit und vorne mehr Effektivität. Laut Flick geht es jetzt im Spiel darum „die Dinge besser zu machen“. Auch Müller hat den Anspruch, dass die deutsche Nationalmannschaft zielstrebiger und klarer vorne spielt und sich insgesamt weniger Fehler erlaubt. Laut Flick befanden sich die Italiener auf Augenhöhe mit Deutschland. Auch der Torschütze Joshua Kimmich, der in der 73. Spielminute den Ausgleich erzielte, sagt „Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir haben nicht so intensiv gespielt, wie man das von uns gewohnt ist“.

England bei der UEFA Nations League

England wartet seit dem WM-Sieg 1966 im eigenen Land auf den nächsten großen Titel. Bei der EM 2021 verloren sie das Finale knapp gegen Italien im Elfmeterschießen. Die Three Lions konnten sich aber in der Nations League bisher nicht behaupten. Im Auftaktspiel gegen Ungarn verloren sie 1:0 und legten somit einen schlechten Start für die Nations League hin. Englands Trainer Gareth hat vor dem Spiel gegen Deutschland großen Respekt „Wir wissen, dass man Deutschland immer auf der Rechnung haben muss. Deutschland schläft nicht“. Zudem betitelt er die deutsche Nationalmannschaft als einen der Hauptkonkurrenten bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar.

Aufstellung heute beim Länderspiel Deutschland gegen England

Wie spielen die englische und deutsche Nationalmannschaft im Länderspiel morgen?

Deutschland

Die Startelf umbauen will Bundestrainer Hansi Flick nicht. Seiner Meinung nach sollen die Spieler aufgestellt werden, die „hundert Prozent Leistung bringen“. Reus konnte nach einem überwundenen Infekt ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob er bei dem Duell gegen England auf dem Platz steht, ist jedoch ungewiss. Spätestens beim Rückspiel gegen Italien am 14. Juni und beim Spiel gegen Ungarn am 11. Juni soll Reus aber wieder zur Startelf gehören.

Die heutige Aufstellung wird voraussichtlich wieder aus einem 4-3-2-1-System bestehen. Hier könnte Hansi Flick die gleichen Spieler wie beim Auftaktspiel der UEFA Nations League spielen lassen.

Neuer – Henrichs, Süle, Rüdiger, Kehrer – Goretzka, Kimmich, Gnabry, Müller, Sané – Werner

England

Die Formation der Three Lions basiert wahrscheinlich wieder auf dem 4-4-3-System mit den folgenden Nationalspielern:

Pickford – Walker, Maguire, Coady – Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin – Bowen, Kane, Mount

Länderspiel heute Deutschland gegen England im TV auf ZDF

Das zweite Spiel der deutschen Nationalelf beginnt am Dienstag, den 7. Juni, um 20:45 und wird live im Free-TV auf ZDF ausgestrahlt. Für Deutschland ist es ein Heimspiel in der Allianz Arena in München mit zehntausenden Deutschlandfans im Rücken. Moderiert wird das Duell von Katrin Müller-Hohenstein und kommentiert von Béla Réthy. Die Berichterstattung beginnt eine halbe Stunde vor dem Anpfiff um 20.15.

Im Studio ist der ehemaliger Nationalspieler Christoph Kramer als Experte zu Gast. Hoffentlich kann sich die deutsche Nationalmannschaft beim Spiel gegen England beweisen und die Vorfreude auf die WM 2022 in Katar noch weiter erhöhen.

