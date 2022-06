Pressestimmen Länderspiel Deutschland gegen Ungarn

Am morgigen Samstag Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft zum dritten Mal in der UEFA Nations League 2022. Gegner ist nach Italien (1:1) und England (1:1) nun Ungarn, das letzte Mal trennte man sich 2:2 bei der Vorrunde der EM 2021. Ungarn schied aus, Deutschland kam weiter. Nun hatte Ungarn auf sich aufmerksam gemacht, als man am ersten Spieltag gegen müde Engländer 1:0 gewann. Deutschland ist also erneut gewarnt vor diesem tief stehenden Gegner. Wir haben uns die Pressestimmen vorab angeschaut. Hier der Vorberichte zum Länderspiel Deutschland gegen Ungarn.

FLICK: „IN UNGARN FÜR DEN AUFWAND BELOHNEN“

In der DFB Pressekonferenz stellte sich der Bundestrainer Flick den Fragen und Antworten der Presse. Dabei sagte er „Nach England ist das die schwerste Aufgabe, die man haben kann. Ungarn ist sehr kompakt in der Defensive und gibt kaum Räume frei. Wir müssen an die Leistung von England anknüpfen, jeder muss eine 100-prozentige Leistungsbereitschaft zeigen. Das wird eine ganz große Aufgabe.“

„Wir wollen drei Punkte holen. Wir wollen uns belohnen in den nächsten beiden Spielen für den Aufwand, den wir betreiben. Wichtig ist, dass wir die Spiele seriös und konzentriert angehen. Gegen England war es ein großer Schritt nach vorne, das gilt es zu bestätigen. Es ist gut, wenn wir für die WM eingespielt sind. Aber wir wollen auch anderen Spielern Einsatzchancen geben. Das Ergebnis steht aber schon im Fokus.“ Hansi Flick, deutscher Bundestrainer

Welt online: „Pfiffe der Ungarn-Fans? „Nebensächlichkeiten, die nicht interessieren“ – Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Ungarn. Einer möglichen aufgeheizten Stimmung in Budapest will Bundestrainer Hansi Flick vor der Partie keinen hohen Stellenwert einräumen.

Internationale Pressestimmen

