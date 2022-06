Fußball heute live 11.6. Länderspiele * Länderspiel Ungarn gegen Deutschland * RTL live

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt heute am Samstag, den 11. Juni 2022, in Ungarn. Es ist das 3. Spiel der UEFA Nations League 2022/23 und Deutschland ist noch auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg. Gegen Italien und England – die heute ebenfalls aufeinander treffen – kam Deutschland jeweils zu einem 1:1. Außerdem gibt es 8 weitere Nations-League-Spiele in den Gruppen A4, B1, B3 und C1.

Die Live-Übertragung von Ungarn gegen Deutschland ist auf RTL. Der Privatsender ist ab 20:15 Uhr aus der Puskas-Arena in Budapest auf Sendung. Das Spiel wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Die weiteren Nations-League-Spiele werden beim Streaming-Anbieter DAZN übertragen. DAZN zeigt die Spiele um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Ungarn gegen Deutschland – Holt Deutschland den ersten Saisonsieg?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der UEFA Nations League 2022/23 noch ohne Sieg. Heute soll es endlich mit dem ersten Sieg klappen. Gegner ist Ungarn, die bisher eine starke Saison absolvieren. Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft holte einen überraschenden Sieg gegen England und verlor knapp gegen Italien.

Bei Deutschland ist gegen Italien und England eine Schwachstelle im Sturm aufgetreten. Weder Werner noch Havertz konnten als Sturmspitze wirklich überzeugen. Heute soll gegen Ungarn Angreifer Kai Havertz eine weitere Chance erhalten. Außerdem könnte Marco Reus nach auskuriertem Muskelfaserriss in die Startelf rücken.

Bei den Buchmachern hat Deutschland die Nase vorn. Für einen Deutschland-Sieg gibt es die Wettquote 1.42. Hingegen bekommt Ungarn nur eine Siegquote von 7.25.

Die Länderspielbilanz zwischen Ungarn und Deutschland ist einigermaßen ausgeglichen. Zwischen 1909 und 2021 trafen Ungarn und Deutschland 35-mal aufeinander. Deutschland konnte 13 Spiele gewinnen bei 11 Remis und 11 Siegen für Ungarn. Deutschland ist seit 3 Spielen gegen Ungarn ungeschlagen. Bei der EM 2021 trennten sich die Teams in der Gruppenphase mit 2:2.

England gegen Italien – Kann Italien die Tabellenführung verteidigen?

England gegen Italien ist das Duell des Tabellenletzten gegen den Tabellenersten in Nations-League-Gruppe A3. England hat laut Wettquoten bessere Chancen auf den Sieg als Italien. England hat eine Siegquote von 1.80 und Italien eine 4.60. Italien braucht wahrscheinlich einen Sieg, um die Tabellenführung zu verteidigen.

Italien hat die bessere Länderspielbilanz bei den direkten Duellen gegen England. Das Spiel England gegen Italien wurde 28-mal ausgetragen. Italien konnte 12 Spiele gewinnen bei 8 Remis und 8 Siegen für England. Außerdem hat Italien ein Tor mehr geschossen – das Torverhältnis beträgt 39:38 Tore. Außerdem konnte England 4 Spiele in Folge nicht mehr gegen Italien gewinnen.

Wales gegen Belgien – Holt Wales die ersten Punkte?

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft hat heute ein Heimspiel gegen die belgische Fußball-Nationalmannschaft und ist Außenseiter in der Partie. Wales hat eine Wettquote von 4.20 und Belgien hat eine 1.83. Außerdem konnte Wales an den ersten 2 Spieltagen noch keine Punkte holen. Hingegen feierte Belgien einen deutlichen 6:1-Sieg gegen Polen am 2. Spieltag.

Das Länderspiel Wales gegen Belgien fand 15-mal statt. Wales hat zwar mehr Tore geschossen (22:21 Tore), aber Belgien hat einen Sieg mehr auf dem Konto. Belgien gewann 6-mal, Wales hingegen nur 5-mal. Außerdem gab es 4 Remis. Das letzte Spiel war in der WM 2022 Qualifikation – das Endergebnis war 1:1.

Niederlande gegen Polen – Bleibt die Niederlande Gruppenerster?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft spielt bisher eine starke Nations-League-Saison mit Siegen gegen Belgien und Wales. Hingegen hat die polnische Fußball-Nationalmannschaft einen Sieg und die 6:1-Klatsche gegen Belgien auf dem Konto. Heute ist die Niederlande klarer Favorit auf den Sieg mit einer Wettquote von 1.38. Außerdem hat Polen eine Quote von 7.75 für einen Sieg.

Die Nationalmannschaften von Niederlande und Polen standen sich bereits in 17 Länderspielen gegenüber. Die Niederlande gewann 8 Spiele. Hingegen holte Polen nur 3 Siege gegen die Niederlande. Außerdem gab es 6 Remis. Der letzte Polen-Sieg war im Rahmen der EM 1980 Qualifikation. Die Niederlande ist seit 10 Spielen ungeschlagen.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Die weiteren Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 finden heute am 10. Juni 2022 in den Gruppen B1, B3 und C1 statt. In Gruppe B1 spielt Ukraine gegen Armenien und Irland gegen Schottland. Schottland, Ukraine und Armenien haben jeweils 3 Punkte auf dem Konto.

Außerdem spielen in Gruppe B3 Montenegro und Bosnien-Herzegowina sowie Rumänien und Finnland gegeneinander. Finnland und Bosnien-Herzegowina führen die Gruppe mit je 4 Punkten an.

Weiterhin gibt es 2 Spiele in Gruppe C1, wo vieles auf den Gruppensieg der türkischen Nationalmannschaft hindeutet. Die Türkei spielt heute in Luxemburg (beide 6 Punkte). Außerdem spielt Färöer gegen Litauen.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 11.06.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande - 🇵🇱 Polen A / 4 11.06.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇧🇪 Belgien A / 4 11.06.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇮🇹 Italien A / 3 11.06.2022 20:45 🇭🇺 Ungarn - 🇩🇪 Deutschland A / 3 11.06.2022 15:00 🇲🇪 Montenegro - 🇧🇦 Bosnien B / 3 11.06.2022 18:00 🇮🇪 Irland - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland B / 1 11.06.2022 18:00 🇫🇴 Färöer Inseln - 🇱🇹 Litauen C / 1 11.06.2022 20:45 🇺🇦 Ukraine - 🇦🇲 Armenien B / 1 11.06.2022 20:45 🇷🇴 Rumänien - 🇫🇮 Finnland B / 3 11.06.2022 20:45 🇱🇺 Luxemburg - 🇹🇷 Türkei C / 1

Wer überträgt heute Fußball live?

Die Nations-League-Auswärtsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden live bei RTL übertragen. Die Übertragung von Ungarn gegen Deutschland auf RTL beginnt heute um 20:15 Uhr. Moderator ist Florian König. Als Experte ist Lothar Matthäus mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Die 9 weiteren Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 werden heute am 11. Juni 2022 live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Sender DAZN überträgt die Partien ab 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

B1: Irland – Schottland (18:00 Uhr) – Kommentator: Matthias Naebers

A3: England – Italien (20:45 Uhr) – Kommentator: Uli Hebel / Experte: Christian Bernhard

A4: Niederlande – Polen (20:45 Uhr) – Kommentator: Uwe Morawe

A4: Wales – Belgien (20:45 Uhr) – Kommentator: Chris Putz

