RTL Fußball heute live * Länderspiel Deutschland gegen Belgien * Fußball Livestream auf RTL+

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Belgien am heutigen Dienstag, den 28. März 2023 ist ein Top-Spiel von zwei Spitzenmannschaften. Gastgeber Deutschland ist mehrfacher Weltmeister (zuletzt 2014) und die belgische Nationalmannschaft gehört seit 10 Jahren zu den Top-5 der FIFA-Weltrangliste, war lange Zeit die Nummer 1. Außerdem befinden sich Deutschland und Belgien nach dem Vorrundenaus bei der WM 2022 in einer schwierigen Phase. Ein Sieg heute gegen ein konkurrierendes Top-Team hätte einen hohen Wert – selbst wenn es „nur“ ein Testspiel ist. Das Live-Spiel wird bei RTL heute im TV übertragen. Außerdem kann man das Spiel bei RTL plus im Livestream schauen. Anpfiff des Spiels ist um 20:45 Uhr – die Übertragung beginnt 20:15 Uhr.

Wer überträgt Deutschland gegen Belgien heute live?

Das Länderspiel Deutschland gegen Belgien wird heute am Dienstag, den 28.03.2023, ab 20:15 Uhr live auf RTL übertragen. Der Kommentator des Länderspiels um 20:45 Uhr aus Köln ist Marco Hagemann mit Experte Steffen Freund. Wer unterwegs ist, kann das Spiel nur im kostenpflichtigen RTL+ PayTV anschauen. Für 4,99 EUR ist man dabei, allerdings gibt es auch eine kostenlose 30 Tage Testphase.

Deutschland gegen Belgien: Wer gewinnt?

Deutschland ist bei den Buchmachern gegen Belgien favorisiert. Die Wettquote für einen Deutschland-Sieg beträgt 1.73. Hingegen kommt Belgien nur auf 4.33. Weiterhin spricht die äußerst positive Länderspielbilanz für Deutschland. Die deutsche Nationalmannschaft hat eine Siegesserie von 9 Siegen gegen Belgien zwischen 1984 und 2011, die bis heute hält. Der letzte Belgien-Sieg gegen Deutschland war zu Herbergers Zeiten im September 1954.

Wie gut ist Deutschland in 2023?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Länderspiel 2023 gegen die kämpferische Nationalmannschaft von Peru ein solides Spiel gemacht und mit 2:0 gewonnen. Weiterhin folgt heute eine richtige Standortbestimmung für das deutsche Team, denn gegen Belgien wird es bedeutend schwerer. Bei den Freundschaftsspielen im März 2023 geht es nicht nur um gute Ergebnisse, sondern auch um die deutsche Aufstellung im aktuellen 4-4-2-System, neue Mechanismen und die Einführung neuer Spieler wie Berisha, Wolf und Schade, die gegen Peru debütierten. Can macht sein 2. Länderspiel unter Hansi Flick. Weiterhin fehlen Havertz und Schlotterbeck gegen Belgien, die in der deutschen Startelf durch Gnabry und Kehrer ersetzt werden sollen. Im Sturm werden wieder Werner und Füllkrug auf Torejagd gehen.

Wie gut ist Belgien in 2023?

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM 2022 einen eher skandalösen Auftritt hingelegt – Rücktritte von Trainer und Kapitän, Lukaku-Ausraster und vorzeitige Abreise einiger Teammitglieder inklusive. In 2023 soll der neue Coach Domenico Tedesco die belgische Nationalmannschaft wieder auf Vordermann bringen. Unter Tedesco erfolgte die Umstellung von Dreier- auf Viererkette sowie auf Doppelspitze. Belgien spielte beim 0:3-Auswärtssieg in Schweden am 24. März 2023 in einem 4-1-3-2-System und könnte heute wieder so auflaufen.