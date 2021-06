Fußball heute am 8.6. Ergebnisse – Alle Länderspiele, Wer spielt heute? Corona Probleme bei Spanien

Nachdem gestern die deutsche Nationalelf die Generalprobe zur UEFA EURO 2020 mit 7:1 gegen Fußballzwerg Lettland mehr als gut gelang, plagen andere EM-Teilnehmer große Corona-Sorgen. Heute finden nochmals einige Länderspiele statt. Wir sagen dir das Wichtigste zu den Testspielen heute.

Spanische Nationalelf vor großen Corona-Sorgen

Die spanische Mannschaft muss bei den ersten beiden Vorrundenspielen auf Kapitän Sergio Busquets verzichten. Er infizierte sich mit Corona und stand mehr als eine Stunde beim Testspiel letzten Freitag gegen Portugal (Ergebnis 0:0) auf dem Platz – und wurde danach positiv getestet.

Somit hatte sich nun auch Portugal in Quarantäne begeben. Für Spanien könnte dies arge Konsequenzen haben für den Verlauf der Europameisterschaft. Haben sich noch mehr Spieler infiziert und kann das erste Gruppenspiel am Montag gegen Schweden nicht stattfinden, so wird dies mit 3:0 für Schweden gewertet.

Die UEFA Regularien lauten, dass mindestens 13 Spieler einsatzfähig sein müssen. Die Trainer können auch nach dem 1.Juni weitere Spieler in den Kader berufen und kranke Spieler ersetzen. Busquets hofft lediglich auf einen Einsatz im 3.Vorrundenspiel gegen die Slowakei.

Das eigentliche Testspiel heute gegen Litauen absolvieren stattdessen die U21-Auswahl. Ob die Portugiesen ihr Testspiel am Mittwoch gegen Israel spielen können, steht derzeit noch in den Sternen.

Update zu den Länderspielen heute 22 Uhr: Frankreich gewinnt mit 3:0 gegen Bulgarien. Ein Doppelschlag von Olivier Giroud in der 83. und 90. Spielminute machen nach dem 1:0 von Griezmann das Spiel eindeutig.

21 Uhr: Die Tschechische Nationalmannschaft gewinnt mit 3:1 gegen Albainien, Ungarn kommt nicht über ein 0:0 gegen Irland hinaus. Und Polen und Island trennen sich 2:2 unentschieden. 12 Uhr: Nach Sergio Busquets‘ positivem Coronatest ist kein weiterer dazugekommen. Dennoch arbeitet Trainer Luis Enrique bereits an einem Parallelkader. Inzwischen ist bekannt geworden, dass der Kader eine Komplett-Impfung mit Biontech bekommt.

Fußball heute Länderspiel: Frankreich gegen Bulgarien

Der große Em-Favorit Frankreich und Vorrundengegner der Deutschen spielt heute Abend gegen Bulgarien, die sich die EM-Endrunde von der Seitenlinie anschauen werden. Die Franzosen gewannen am 2.Juni gegen Wales mit 3:0 und scheinen ready to go zu sein. Trainer Dechamps hat ein Luxusproblem mit seinem Kader: gespickt mit hochkarätigen Spielern sind eigentlich alle Positionen doppelt besetzt. Auch hier wird der Bundestrainer Löw heute nochmals genau hinschauen, ist es doch der letzte Test vor dem Gruppenspiel gegen Deutschland nächste Woche Dienstag.

Fußball heute Länderspiel: Polen testet gegen Island

Die polnische Nationalmannschaft mit Superstar Lewandowski testet heute um 18 Uhr gegen Island, die das EM-Turnier verpassen. Dabei muss sich Polen nun einspielen, nach einem 1:1 gegen Russland (allerdings ohne Lewi) am 1.6. scheint das Team noch nicht 100% fit zu sein.

Fußball heute Länderspiel: Ungarn gegen Irland

Unser deutscher Vorrundengegner Ungarn spielt heute Abend in Budapest gegen Irland, die ebenfalls nicht zu Endrunde fahren. Für Bundestrainer Löw und seine Scouts gilt es heute Abend nochmals genau hinzuschauen und eine Taktik zu erarbeiten.

Fußball heute Länderspiel: Tschechien gegen Albanien

Die Nationalmannschaft von Tschechien, die es bei der EM-Endrunde mit England, Kroatien und Schottland zu tun haben, erwartet heute Abend in Prag gegen das kleine Albanien einen eindeutigen Sieg um gestärkt ins 1.Gruppenspiel gegen Schottland am Montag zu gehen.