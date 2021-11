Fußball heute Corona Update * Bundesliga Ergebnisse 12. Spieltag – Wer spielt heute Fußball? Sky & DAZN live

Nach der Länderspielpause der WM-Qualifikationsspiele geht es heute wieder mit der Bundesliga los. Um 20:30 Uhr heute Abend empfängt der FC Augsburg den Nachbarn aus München. In Bayern brennts, Süle ist weiterhin in Corona-Krankenstand, Joshua Kimmich muss erneut in Quarantäne und fällt heute Abend ebenso aus. Zudem darf das Stadion in Augsburg nur zu 25% besetzt werden, nachdem die Auslastung zuletzt bei 100% lag. Morgen um 15:30 Uhr geht es dann weiter, es bleibt abzuwarten, wie viele Fans dann in die anderen Stadien aufgrund der lokalen Corona-Situation dürfen. Dortmund empfängt zu Hause den VfB Stuttgart, der Tabellendritte FC Freiburg spielt am Sonntag gegen Frankfurt.

Wer spielt an diesem Wochenende in der Bundesliga?

Der BVB spielt morgen gegen Stuttgart. BVB-Trainer Rose könnte einen neuen Rekord aufstellen und den siebten Heimsieg zu Beginn einer Saison holen. Bayer 04 Leverkusen empfängt den Aufsteiger aus Bielefeld, die jüngste Startelf (Leverkusen mit 24,6 Jahre) gegen die zweitälteste Mannschaft (28,3 Jahre). Borussia Mönchengladbach spielt zu Hause gegen Greuter Fürth, die erst einen Punkt auf dem Konto haben, doch Gladbach ist zu Hause bisher ungeschlagen. Hoffenheim freut sich auf das Duell mit RB Leipzig, der den Anschluß nach oben etwas verloren haben wie es scheint. Hoffenheim hat die letzten drei Heimspiele gewonnen, Leipzig hat auswärts seit acht Partien nicht mehr gewonnen.

Samstag Abend um 18:30 Uhr dann das Derby in unserer Hauptstadt zwischen der Hertah und der Union, Austragungsort ist Köpenick im Osten der Stadt bei der Union. Die zwei Sonntagspiele: Freibuzrg gegen Frankfurt und Mainz gegen Köln.

Ergebnisse & Bundesliga Spielplan am 12.Spieltag am 19.bis 21.November 2021

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 19.11.2021 20:30 FC Augsburg -:- Bayern München 20.11.2021 15:30 Borussia Dortmund -:- VfB Stuttgart 15:30 Bayer Leverkusen -:- VfL Bochum 15:30 Bor. Mönchengladbach -:- SpVgg Greuther Fürth 15:30 1899 Hoffenheim -:- RB Leipzig 15:30 Arminia Bielefeld -:- VfL Wolfsburg 18:30 1. FC Union Berlin -:- Hertha BSC 21.11.2021 15:30 SC Freiburg -:- Eintracht Frankfurt 17:30 1. FSV Mainz 05 -:- 1. FC Köln

Hier der letzte 11.Spieltag

Wann spielt der FC Bayern München dieses Wochenende?

Für die Süddeutschen steht heute ein Derby an, der FC Bayern München fährt ins 50 Kilometer entfernte bayrisch-Schwaben, nach Augsburg. Dort traf Golagetter Robert Lewandowski 21 Mal in 17 Begegnungen – gutes Omen für heute Abend? In dieser Saison traf er bereits 13 Mal – mehr als Augsburg insgesamt. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt, doch bei den Bayern fehlen Coman mit Muskelproblemen sowie die beiden Nationalspieler Süle und Kimmich wegen Corona bzw. einer angeordneten Quarantäne.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München aus?

FCB: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Richards – Tolisso, Goretzka – Gnabry, Müller, Sane – Lewandowski

Wer fehlt beim FC Bayern München? Coman (muskuläre Probleme), Stanisic (Corona), Süle (Corona), Kimmich (Corona-Quarantäne)

Wann spielt Borussia Dortmund dieses Wochenende?

Morgen um 15:30 Uhr ist Anstoß in der Signal-Iduna-Arena wenn der VfB Stuttgart zu Gast ist.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des BVB aus?

BVB: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel – Brandt, Bellingham – Reus – Malen, Hazard

Wer fehlt beim BVB? Haaland (Hüftbeugerverletzung), Morey (Knieverletzung), Reyna (Muskelverletzung), Schmelzer (Knie-OP), Schulz (Muskelfaserriss), Wolf (Muskelverletzung), Zagadou (Trainingsrückstand)

Wann startet der 12.Bundesliga Spieltag?

Am Freitag Abend spielt um 20:30 Uhr in Augsburg der FC Augsburg gegen den Nachbar des FC BAyern München, nur knapp 50 Kilometer liegen zwischen den beiden Stadien. Das Spiel wird auf DAZN live im Internet übertragen.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

DAZN und Sky teilen sich die Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Im Free-TV läuft dagegen kein Spiel, am Samstag um 18 Uhr gibt es wie gewohnt die Sportschau im Ersten. Während DAZN das Freitagspiel sowie die Sonntagspiele überträgt, zeigt Sky in der Konferenz und in der Einzelberichterstattung die Samstagspiele.