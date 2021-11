Fußball heute: live im TV ** Alle Ergebnisse heute * Bundesliga 10.Spieltag * Wer spielt heute Fußball?

Nach der 2.Runde des DFB-Pokals geht es am heutigen Samstag Nachmittag mit dem 10.Spieltag der deutschen Fußball Bundesliga weiter. Welche Mannschaften spielen heute? Wo wird heute Fussball übertragen? Das alles und viel mehr verraten wir dir hier im folgenden Artikel über den Fußball heute!

Nach der 0:5 Pleite der Bayern gegen Gladbach, der höchsten Pokal Niederlage aller Zeiten für den FCB, geht es heute in der Bundesliga weiter. Am Freitag Abendspiel der Bundesliga trafen sich um 20:30 Uhr die Mannschaften aus Hoffenheim und von Hertha – Endstand 2:0. Ein spannendes Spiel wird es heute im Pott geben, wenn sich in Dortmund der 1.FC Köln einfindet, die Nr.7 der aktuellen Tabelle gegen die Nummer 2. Leverkusen wird gegen Wolfsburg mit neuem Trainer spielen und die Bayern dürfen auswärts gegen Union Berlin ran, die aktuelle Nummer 5 der Tabelle und ebenso Überraschungsteam der bisherigen Saison. Die Spielzeiten: Freitag Abend um 20:30 Uhr, heute um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr sowie zwei Sonntagssspiele.

Fußball heute live: Bundesliga 10.Spieltag – Wer spielt heute Fußball?

Beim Freitagspiel trafen die TSG Hoffenheim auf die Hertha aus Berlin. Andrej Kramaric hatte gegen keinen anderen Verein wie gegen die Hertha so oft getroffen, nun traf er glich zwei Mal! Samstag Nachmittag geht es dann in fünf Stadien weiter.

Beim Match zwischen Leverkusen und Wolfsburg gibt es eine statistische Besonderheit: In den vorausgegangenen 10 Spielen ging die Heimmannschaft nie als Sieger vom Platz. So auch dieses mal? Die Freiburger sind diese Saison das einzige Team ohne Niederlage und treffen nun auf Fürth, die bisher noch nicht siegen konnten. Steht hier der erste Absteiger bereits fest? Zweiter Absteiger könnte man im Tabellenkeller bei Bielefeld finden, die gegen Mainz spielen müssen. Doch die Mainzer haben bisher nur eines der acht Spiele gegen die Armenia gewonnen.

Frankfurt empfängt RB Leipzig um 18:30 Uhr am Samstag. Dabei kehrt Andre Silva zu seinem Ex-Club zurück und könnte wieder treffen: Die Leipziger haben doppelt soviele Tore erzielt in deiser Saison wie die Eintracht. Komplettieren wird der Spieltag durch die zwei Sonntagspiele zwischen dem Duell der beiden Süddeutschen aus Stuttgart und Augsburg sowie den Galdbachern um 17:30 Uhr gegen den Vfl Bochum.

News Update Son. 20 Uhr – Das 2.Spiel des sonntags gewinnt Gladbach mit 2:1 gegen Bochum. An der Tabellenspitze stehen nun die Bayern, gefolgt vom BVB mit einem Punkt Rückstand. Es folgt Freiburg und Leverkusen. Son. 17:15 Uhr – Im ersten Sonntagspiel gelingt Augsburg der Befreiungsschlag und gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 4:1.Dennoch steht der FC Augsburg auf dem 16.Tabellenplatz mit nun 9 Punkten nach 10 Spielen. 20:00 Uhr – RB Leipzig und die Eintracht trennen sich 1:1.

19:15 Uhr -Durch ein Tor von Pulsen führt RB Leipzig seit der 37.Minute! 18:30 Uhr – Der Ball rollt in Frankfurt! 17:20 Uhr – Abpfiff! Fast keine Überraschungen. Die Bayern gewinnen mit 5:2 gegen die union (Lwie Tor Nr. 11 und 12), der BVB gewinnt mit 2:0 und die Kellerkinder Fürth und Bielefeld verlieren. Doch Wolfsburg gewinnt gegen Leverkusen – der neue Coach Floria Kohfeldt bringt Schwung und den ersten Sieg nach acht sieglosen Spielen. 15:30 Uhr – Der Ball rollt in den Arenen! 22:00 Uhr – Hoffenheim gewinnt mit 2:0 das Freitagabendspiel! 20:30 Uhr – Der 10.Spieltag läuft! Hoffenheim führt nach einer halben Stunden mit 1:0. Wie im Artikel geschrieben: Kramaric macht sein Tor nach 19 Minuten.

Fußball heute: Spielplan, Ergebnisse, Favoriten, Tipps

Datum Zeit Heim Erg. Auswärts Fr., 29.10. 20:30 Uhr TSG Hoffenheim 2:0 Hertha BSC Sa., 30.10. 15:30 Uhr Borussia Dortmund 2:0 1. FC Köln Sa., 30.10. 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen 0:2 VfL Wolfsburg Sa., 30.10. 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin 2:5 Bayern München Sa., 30.10. 15:30 Uhr SC Freiburg 3:1 Greuther Fürth Sa., 30.10. 15:30 Uhr Arminia Bielefeld 1:2 1. FSV Mainz 05 Sa., 30.10. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 1:1 RB Leipzig Son., 31.10. 15:30 Uhr FC Augsburg 4:1 VfB Stuttgart Son., 31.10. 17:30 Uhr Bo. Mönchengladbach 2:1 VfL Bochum

Fußball heute: Union Berlin – FC Bayern München

Trotz der 0:5 Pleite gegen Gladbach läuft es bei den Bayern in der Bundesliga. Nach neun Spieltagen hat man bereits 33 Tore erzielt, das ist Bundesliga-Rekord. Dabei traf Serge Gnabry sechs Mal und Robert Lewandowski zehn Mal! Doch auch die Union hat einen Goalgetter mit Taiwo Awoniyi, der schon sieben Mal traf! Man darf also gespannt sein!

Aufstellung Union Berlin: Luthe – Jaeckel, Knoche, Baumgartl – Trimmel, Khedira, Gießelmann – Haraguchi, Prömel – Becker, Awoniyi

Aufstellung FC Bayern: Neuer – Pavard, Süle, Upamecano, Davies – Kimmich, Sabitzer – Gnabry, Müller, Musiala – Lewandowski

Fußball heute: Borussia Dortmund – 1. FC Köln

Die Dortmunder blicken auf eine makellose Heimbilanz, in allen fünf Spielen ging man siegreich vom Feld. So auch beim Duell gegen die Kölner?

Aufstellung BVB: Kobel – Akanji, Hummels, Can – Meunier, Witsel, Bellingham, Hazard – Brandt, Reus – Malen

Aufstellung Köln: T. Horn – Schmitz, Kilian, Czichos, Hector – Ljubicic – Özcan, Kainz – Duda – Uth, Modeste

Wo läuft heute Fußball im Fernsehen & TV?

Am Freitag Abend zeigte DAZN das Spiel der Hoffenheimer, am Samstag gibt es die 15:30 Uhr Spiele bei Sky einzeln und in der Konferenz, ebenso das 18:30 Spiel. Die beiden Sonntagspiele zeigt dann wieder DAZN. Am Samstag um 18 Uhr gibt es dann wie gewohnt die ARD Sportschau mit den Zusammenfassungen der Samstag-Spiele. Wer Radiohören will, der wird übrigens dieses Jahr bei Amazon Prime nicht mehr fündig, die Rechte liegen nun bei der ARD.