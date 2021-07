Fußball heute 8.7. EM * Heute Abend keine Spiele bei der EM 2021 * Kein Spiel um Platz 3

Fußball heute: keine Spiele bei der UEFA EURO 2020 heute am Donnerstag! Nachdem das Finale zwischen Italien und England am kommenden Sonntag ausgetragen wird, finden nun an den kommenden Tagen bis Sonntag keine EM-Spiele mehr statt. Das EM Endspiel in London startet am Sonntag um 21 Uhr zwischen Italien und England. Im Gegensatz zu den FIFA Weltmeisterschaften gibt es kein Spiel um Platz 3. Uns wird also das Spiel Spanien gegen Dänemark vorenthalten.



Die Fußball UEFA EURO 2020 geht ins wichtigste Spiel, das EM-Finale zur Krönung des Europameisters 2021, doch morgen und Samstag ist spielfrei und die beiden Final- Teams dürfen verschnaufen und regenerieren. Wir sagen dir alles über Fußball heute und morgen.

Heute keine EM Spiele – spielfrei!

Ebenso werden sich die Fußballfans erholen können, denn da lagen in den letzten Tagen schon einige Nerven blank, man denke nur an die Elfmeterschießen der Italiener. Doch die Fußballfans können sich auf den heutigen spielfreien Tag freuen: Am heutigen Montag finden keine EM-Spiele statt. Am Sonntagabend um 21 Uhr wird dann der Europameister 2021 gesucht.

Wer spielt heute bei der EM 2021?

Heute am Donnerstag (und auch Freitag und Samstag) gibt es keine EM-Spiele.

Kein Spiel um Platz 3

Das Spiel Spanien gegen Dänemark wäre das Spiel um Platz 3 gewesen, die Verlierer der Halbfinale hätten gegeneinander spielen können. Machbar wäre es gewesen, z.b. am Samstag Abend oder einige Stunden vor dem Finale. Das Spiel um Platz 3 gibt es nur bei Weltmeisterschaften, aber nicht bei der Europameisterschaft.

Der Rückblick auf das EM Halbfinale

Am Dienstag startet das EM-Halbfinale mit der Partie zwischen Italien und Spanien, einen Tag darauf spielen England und Dänemark gegeneinander.

Italien – Spanien 4:2 nach Elfmeterschießen in London , Die. 6.7.

Ein echter Fußballklassiker wartete am Dienstagabend auf die Fans in Wembley. Lange war das Spiel auf Augenhöhe und recht ausgeglichen. Aus dem Nichts heraus erzielt Chiesa das 1:0 in der 60.Spielminute das 1:0 für Italien, doch 20 Minuten später sorgt Morata für den Ausgleich und die Verlängerung. Diese bringt allerdings nichts, die Teams stehend k.o.. Im Elfmeterschießen wie immer ein Drama: Die ersten 2 Elfer von Locatelli und Olma werden nicht verwandelt. Bis zum vorletzten treffen alle, doch dann scheitert Morata and Donnarumma, Jorginho nutzt den Matchball für Italien. Italien weiter, Spanien fährt nach Hause.

„Hinterher fällt dir eine große Last von den Schultern und du denkst es ist geschafft. In dem Moment habe ich natürlich versucht, alles in den Schuss hineinzulegen was ich habe, all das auf das Feld zu bringen wofür ich trainiert habe und natürlich tief durchzuatmen und mein bestes zu geben.“ Jorginho, über seinen entscheidenden Elfmeter:

England – Dänemark 2:1 nach Verlängerung in London, Mitt., 7.7.

Gestern Abend wurde dann ab 21 Uhr der 2.Finalist gesucht und in den Three Lions gefunden. Dänemark spielt richtig gut mit, in der 30.Minute trifft Damsgaard mit einem direkt verwandeltem Freistoß – das erste Tor dieser EM per Freistoß! Danach folgt das 11.Eigentor dieser EM durch Kjaer, der vor Kane retten muss, den Ball aber nicht am Tor vorbeiwuchten kann. In der 2.Halbzeit dann lange keine Ereignis, durch Verletztungen und Wechselpausen werden 6 Minuten nachgespielt. Kurz vor dem Ende der 1.Verlängerung bekommt England einen zweifelhaften Foulelfmeter. Kane tritt an, Schmeichel pariert, kann aber nur nach vorne abprallen lassen und Kane trifft im Nachschuß. England das erste Mal seit 1966 in einem Fußballfinale!

„Mit ein bisschen Abstand werden wir realisieren, was wir hier geleistet haben. Jetzt ist das zu viel verlangt, aber alles in allem war es eine großartige Reise für uns. Wir haben mehr erreicht, als ich je zu hoffen gewagt habe. Ich bin stolz, aber auch wahnsinnig enttäuscht, dass wir das Finale verpasst haben.“ Dänemarks Kapitän Simon Kjær im Gespräch mit DR1:

Wann spielt Deutschland wieder?

Deutschland musste ein 0:2 gegen England hinnehmen und fährt nun nach Hause, die Spieler sind alle schon im Urlaub. Jogi Löw hatte seine letzte DFB Pressekonferenz abgehalten. Am 1.Juli übernahm Hansi Flick, der Nachfolger von Jogi Löw. Am 2.September geht es in der WM 2022 Qualifikation mit dem 1.Spiel des neuen Bundestrainers. In der WM 2022 Qualifkationsgruppe geht es gegen Armenien, Nordmazedonien, Rumänien, Island und Liechtenstein.

Das Halbfinale der EM 2021

Das Em 2021 Halbfinale fand vom Dienstag, 6.7. bis zum Mittwoch 7.7. statt. Am kommenden Sonntag 11.7. steigt dann das EM-Finale um 21 Uhr in London.

Alle spielfreien Tage bei der EM 2021

Es gibt nur wenige Tage bis zum 11.7., dem Tag des EM-Finales, wo kein Fußball auf der europäischen Bühne gespielt wird.



Spielfreier Tag Nächste Runde Donnerstag, 24.06. vor EM-Achtelfinale Freitag, 24.06. vor EM-Achtelfinale Mittwoch, 30.6. vor EM-Viertelfinale Donnerstag, 1.7. vor EM-Viertelfinale Sonntag, 4.7. vor EM-Halbfinale Montag, 5.7. vor EM-Halbfinale Donnerstag, 9.7. vor EM-Finale Freitag, 9.7. vor EM-Finale Samstag, 10.7. vor EM-Finale

Copa America mit dem Finale Brasilien gegen Argentinien

Auch spielfrei heute, aber dennoch für den ein oder anderen Fußballfan spannend ist vielleicht die südamerikanische Meisterschaft, bei der am Sonntag Nacht (deutscher Zeit) ebenfalls das Finale ansteht, natürlich mit Brasilien und Argentinien.