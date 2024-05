Frauen-Fußball heute live: DFB-Pokalfinale, Bundesliga, EM-Qualifikation

An Christi Himmelfahrt steht das Highlight im deutschen Frauenfußball auf dem Programm. Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird ausgetragen, wobei die Titelverteidigerinnen des FC Bayern München auf ihre Herausfordererinnen vom VfL Wolfsburg treffen. Die Spannung steigt, denn die Partie verspricht ein aufregendes Duell der beiden Fußballschwergewichte, die um den begehrten Pokal kämpfen werden. Die Übertragung des Spiels findet live aus Köln statt und wird von zahlreichen Fans mit großer Vorfreude erwartet. Am Donnerstag, 9. Mai 2024, überträgt „sportstudio live“ ab 15.40 Uhr das Pokalfinale live aus Köln.

Die Erfolgssträhne der Bayern-Damen setzt sich fort, nachdem sie sich den Meistertitel der Saison sichern konnten. Doch der Fokus der Fußballwelt richtet sich nicht nur auf das Pokalfinale. Auch die bevorstehende Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Nürnberg zieht Aufmerksamkeit auf sich. Zudem steht ein weiteres wichtiges Event an, wenn die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel auf Polen trifft. Diese und weitere Begegnungen werden die Zuschauer live über die Übertragungswege des ZDF mitverfolgen können.

DFB-Pokal-Endspiel der Frauen im ZDF und auf ZDFmediathek

Der FC Bayern München und VfL Wolfsburg dominieren die Bundesliga der Frauen seit über einem Jahrzehnt. Mit einer beeindruckenden Serie sicherte sich Wolfsburg seit der Spielzeit 2014/2015 ohne Unterbrechung den DFB-Pokal und hat somit insgesamt zehn Titel errungen. Die Frage stellt sich, ob Bayern München in diesem Jahr die Siegesserie von Wolfsburg durchbrechen und damit das erste Double in der Geschichte des Vereins erlangen kann.

An Christi Himmelfahrt wird das Finale im Stadion in Köln zum 15. Mal ausgetragen. Katja Streso wird als Moderatorin den Fußballnachmittag im ZDF begleiten und Kathrin Lehmann als Expertin an ihrer Seite haben. Die Kommentierung des Spiels wird Claudia Neumann übernehmen. Fans können dieses spannende Ereignis sowohl im Fernsehen als auch über die ZDFmediathek verfolgen.

Livestream der Frauen-Bundesliga: FC Bayern gegen 1. FC Nürnberg

Am bevorstehenden Spieltag der Frauen-Bundesliga steht der FC Bayern München kurz davor, seine beeindruckende Siegesserie auszubauen. Mit bisher 37 Spielen ohne Niederlage in Folge treten die Münchnerinnen gegen den 1. FC Nürnberg an, der gegen den Abstieg kämpft. Die Begegnung wird live auf sportstudio.de sowie in der ZDFmediathek gestreamt, mit Gari Paubandt als Kommentator. Bayern könnte mit einem weiteren Sieg seine sechste Meisterschaft sichern und die Verteidigung des Titels fortsetzen.

Frauen Bundesliga RB Leipzig Frauen - - 1899 Hoffenheim Frauen Frauen Bundesliga SGS Essen Frauen - - 1.FC Köln Frauen Frauen Bundesliga MSV Duisburg Frauen - - Bayer Leverkusen Frauen Frauen Bundesliga FC Bayern München Frauen - - FC Nürnberg Frauen Frauen Bundesliga Werder Bremen Frauen - - VfL Wolfsburg Frauen

Sportstudio Live: EM-Qualifikation – Deutschland gegen Polen

Am Freitag, 31. Mai 2024, ist das deutsche Frauenfußballteam im Rostocker Ostseestadion zu Gast, wo sie auf die polnische Mannschaft treffen. Das Ziel des Spiels ist ein weiterer Sieg auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Nach Triumphen über Österreich und Island streben die von Horst Hrubesch trainierten Spielerinnen nun einen Sieg gegen Polen an.

Katja Streso, begleitet von der Expertin Kathrin Lehmann, führt durch die Sendung „Sportstudio Live“, übertragen im ZDF ab 20.15 Uhr. Kurz nach Beginn der Sendung, um 20.30 Uhr, erfolgt der Anpfiff, kommentiert von Gari Paubandt. Zusätzlich zur regulären Übertragung werden Untertitel und Audiodeskription bereitgestellt, um die Zugänglichkeit zu erhöhen.