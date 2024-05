Fußball heute live: PSG Paris gegen Borussia Dortmund – Aufstellungen

1:0 gewonnen daheim! Mit dem Traum von Wembley im Kopf landet Borussia Dortmund für den Rückspiel-Thriller in Paris. Der Wunschtraum Wembley schwebte mit Borussia Dortmund über den Wolken – und Hans-Joachim Watzke ging eine Wette mit der Geschichte ein. „Auch elf Jahre später habe ich mir das Finale von 2013 noch nicht angeschaut“, sagte der Vereinsboss dem SID vor dem Abflug zum Champions-League-Thriller der Extraklasse bei Paris St. Germain. „Wenn wir es wieder ins Endspiel schaffen, dann schaue ich es mir an.“ Das Spiel wird ab 21 Uhr auf Amazon prime Video gezeigt.

Am Vormittag saßen all diejenigen in der Sondermaschine, die mit der Kathedrale des Fußballs seit der traumatisierenden Niederlage gegen Bayern München eine Rechnung zu begleichen haben. Watzke selbst, der sich an diese dramatischen Stunden gar nicht mehr erinnern kann, Sebastian Kehl, damals BVB-Spieler, inzwischen Sportdirektor. Mats Hummels, Marco Reus, die heutigen Co-Trainer Sven Bender und Nuri Sahin: Sie alle standen 2013 auf dem Platz. Und sie alle wollen via Paris unbedingt zurück nach London – für eine zweite Chance.

„Das wäre ein Riesenstatement, nach Wembley zu kommen und die Geschichte noch einmal neu zu schreiben“, sagte Kehl. „Da steht allerdings noch ein Abend bei PSG davor“, ergänzte Watzke. Und dieser Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) kann mit dem dünnen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel sehr, sehr lang werden. „Das wird noch ein bretthartes Ding“, ahnte Hummels, er beschwor den „riesigen Traum, den wir uns erfüllen wollen“. Der BVB sieht keinerlei Grund mehr, sich klein zu machen. Die rauschende Nacht gegen Atletico Madrid, das Hinspiel gegen Kylian Mbappe und die anderen Stars oder das 5:1 gegen den FC Augsburg mit der B-Mannschaft haben das Selbstvertrauen nach und nach genährt. „Wir haben eine Menge Emotionen, Euphorie und Energie gesammelt“, betonte Kehl: „Sie werden anrennen, mit der Arroganz ins Spiel gehen, das zu Hause selbst zu regeln. Aber wir sind vorbereitet.“

Die voraussichtlichen Aufstellungen heute Abend Paris: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembele, Mbappe, Barcola. – Trainer: Luis Enrique Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can, Brandt – Adeyemi (Malen), Sancho – Füllkrug. Trainer: – Terzic Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Die Erinnerung an das 0:2 im Prinzenpark in der Gruppenphase dient als Mahnung. Der BVB spielte sehr zaghaft, ängstlich, verschreckt – er wurde phasenweise vorgeführt. Am Dienstag muss er die Balance zwischen Mut und Zurückhaltung besser auspendeln. „Wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht zu viel riskieren, sonst laufen wir in Konter“, riet Nico Schlotterbeck. „Wir dürfen auch nicht zu nervös sein, das kann dir das Genick brechen.“

In einer Sache gibt sich der Innenverteidiger keinen Illusionen hin: „Mbappe kannst du nicht ganz ausschalten – das ist ein Ausnahmespieler.“ Der teuerste Stürmer der Welt trägt die Last des Hunderte Millionen Euro schweren Katar-Projektes, er soll die Welthauptstadt des Glamours vor seinem Abschied mit dem Silberpokal beschenken. Dass es noch nicht vorbei ist, hat er sofort nach dem Hinspiel dokumentiert: „Mi-temps“, schrieb er bei Instagram. Es ist erst Halbzeit!

„Man hat ein Ergebnis, von dem man weiß, dass man es erreichen müsste“, sagte Füllkrug. Das kann einerseits eine gewisse Trägheit auslösen, andererseits, so hofft der zuletzt treffsichere Nationalstürmer, dazu führen, dass das 1:0 mit Zähnen und Klauen verteidigt wird. „Da ist null Motivation notwendig. Aber wir bleiben demütig.“

Mats Hummels ist 2013 Sekundenbruchteile vor dem 1:2 durch Arjen Robben am Ball vorbeigegrätscht. Er schaute aus nächster Nähe schockiert zu, wie sein Traum platzte. Auf der Zielgeraden seiner Karriere wolle er „natürlich wieder nach Wembley“, sagte er: „Wer immer dann auch kommt“, ob Bayern München oder Real Madrid, „wird ein großes Team mit großer Geschichte sein.“