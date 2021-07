EM Trikots & UEFA EM Spielball heute * England gegen Dänemark – Trikots, Rückennummern, Nationalspieler

Heute Abend um 21 Uhr ist Anstoß im Londoner Wembley-Stadion, wenn das zweite EM-Halbfinale vor knapp 60.000 Fans zwischen England und Dänemark ausgetragen wird. Beide Teams sind hoch motiviert, die Dänen wollen nach 1992 das zweite Mal Europameister werden, die Engländer seit 1966 überhaupt mal wieder in ein Finale. Die Trikots sind wichtige Fußballutensilien und stehen beim Public Viewing derzeit wieder hoch im Kurs, auf beiden Seiten! Die Three Lions werden von Nike ausgerüstet, die Dänen vom kleinen Ausrüster Hummel. Hier die Aufstellung heute zwischen England und Dänemark.



In welchen Trikots spielen England und Dänemark heute?

England hat Heimrecht und wählt die weißen Heimtrikots und dunklen Shorts von Nike, Dänemark wählt die roten Heimtrikots mit weißen Shorts von Hummel.

Das England EM Trikot zur Fußball-Europameisterschaft 2020/21

Das England Trikot zur Fußball-Europameisterschaft 2020/21 kommt vom Hersteller Nike. Die EM 2020/21 England Heim Trikots haben die typischen Farben weiß und blau. Die Hauptfarbe des Nike England Heim Trikots ist weiß. Interessanterweise sind das Nike-Logo und das Wappen der Three Lions in der Mitte der Brust angebracht und nicht wie sonst üblich auf der linken und rechten Brust. Sowohl der Kragen als auch der Zick-Zack Streifen an der Seite sind in Dunkelblau mit einem feinen roten Streifen. Eine Besonderheit sind die „normalen“ Ärmel des Trikots statt der Raglanärmel. Hingegen sind die England Away Trikots zur EM 2020/21 in Königsblau mit knallroten Seitenstreifen und Logos. Damit haben England Stars wie Harry Kane, Jadon Sancho und Marcus Rashford zum ersten Mal seit 2017 wieder ein blaues Trikot.

Das Dänemark EM Trikot zur Fußball-Europameisterschaft 2020/21

Das offizielle EM 2020/21 Trikot von Dänemark wird noch präsentiert. Der Ausrüster der dänischen Fußball-Nationalmannschaft ist das Unternehmen Hummel. Allerdings hat Hummel seit der WM 2018 kein neues reguläres Design für die Dänemark Trikots aufgelegt. Aber trotzdem gibt es ein Designkonzept von @Saintetixx, welches zeigt wie das dänische Trikot bei der Fußball-Europameisterschaft 2020 aussehen könnte. 🏆 ⚽ Semifinals Sale: 20% auf fast alles im EURO Trikot Fanshop 🇩🇪 ! Die Dänemark Trikots sind üblicherweise in Rot und Weiß– passend zum dänischen Fangesang „We are Red, We are White, We are Danish Dynamite“. Einige dänische EM 2020/21 Stars sind Christian Eriksen, Pierre-Emil Höjbjerg und Yussuf Poulsen. Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat nur Außenseiterchancen auf den Titel Europameister – allerdings war der Titelgewinn 1992 ebenfalls bereits unerwartet.

Trikots von England und Dänemark im Vergleich

Das sind die beiden Trikots, die heute getragen werden. Zu kaufen gibt es beide Trikots auf emtrikots.net

Die Aufstellungen heute Abend im EM-Halbfinale



Die Rückennummern von England und Dänemark.

Die Kader von England und Dänemark.