FIFA Frauen WM Achtelfinale 2023 + Turnierbaum Frauen WM

Seit letzten Sonntag geht es bei der FIFA Frauen WM 2023 in Australien und Neuseeland in den dritten Spieltag der Vorrunde. In der Gruppe A sind die ersten Entscheidungen fallen, wer ins WM-Achtelfinale einziehen wird. Deutschland spielte erst ihr zweites Spiel in der WM Gruppe H (1:2 verloren) und dann am Donnerstag zum dritten Mal. Wir schauen uns jede WM-Gruppe an und welche Frauen Nationalmannschaft weiterkommen könnte. Deutschland wird gegen Südkorea das 3. WM Spiel spielen.



Hier geht es zum Liveticker Deutschland gegen Südkorea heute

Halbzeit Deutschland – Südkorea: Es steht 1:1, Marokko führt gegen Kolumbien. Deutschland wäre als Dritter ausgeschieden!

Turnierregeln & Turniermodus der WM 2023

Wie bei der Männer-WM sind auch hier bei den Frauen 32 WM-Teams am Start, die dann in einem WM-Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale den Weltmeister 2023 küren. Dabei kommen nur die Gruppenersten und Gruppenzweiten weiter.

Bei Punktgleichheit zählt die Tordifferenz, dann die mehr geschossenen Tore. Ist dann immer noch eine Gleichheit, zählt das direkte Aufeinandertreffen.

Fußball WM 2023 Gruppe H Tabelle mit Deutschland

In der deutschen Gruppe werden heute die Weichen gestellt: Gewinnt Deutschland, ist man weiter, Frage ist ob Gruppensieger oder Gruppenzweiter. Hier die aktuelle Tabelle nach dem Kolumbien-Spiels:

Während des 3.Spiels DE-Kor # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇴 Kolumbien 3 2 0 1 4:1 +3 6 2 🇲🇦 Marokko 3 2 0 1 2:6 -4 6 3 🇩🇪 Deutschland 3 1 1 1 8:3 +5 4 4 🇰🇷 Südkorea 3 0 1 1 1:4 -3 1

Wer wird Torschützenkönigin?

WM 2023 Turnierbaum

So sieht der Turnierbaum der FIFA WM 2023 aus. Mit Stand Mittwoch, 02.08. stehen vierzehn Mannschaften aus den WM-Gruppen A,B,C, D,E,F und G im WM-Achtelfinale.

Wer steht im WM Achtelfinale ?

Aus der WM Gruppe A haben sich die Schweiz als Gruppensieger und Norwegen als Gruppenzweiter durchgesetzt. Diese spielen nun gegen Japan (Gruppenerster C) und Spanien (Gruppenzweiter C). In der Gruppe B sind Australien und Nigeria in der k.o.phase. In der EM Gruppe E haben sich die Niederlande und die USA qualifiziert. Und am Dienstag konnten dann England und Dänemark in die Runde der letzten 16 einziehen.

WM 2023 Vorrunde & WM Gruppen

Schauen wir uns alle Gruppen an.

Fußball WM 2023 Gruppe A Tabelle

Der letzte und dritte Spieltag läuft. Die Schweiz spielt derzeit 0:0 gegen Neuseeland, das reicht für den Gruppensieg. Norwegen führt 5:0 und ist im WM-Achtelfinale als Gruppenzweiter. Damit ist der Co-Gastgeber Neuseeland ausgeschieden.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇭 Schweiz 3 1 2 0 2:0 +2 5 2 🇳🇴 Norwegen 3 1 1 1 5:1 +4 4 3 🇳🇿 Neuseeland 3 1 1 1 1:1 0 4 4 🇵🇭 Philippinen 3 1 0 2 1:7 -6 3

Fußball WM 2023 Gruppe B Tabelle

Kanada und Nigeria punktgleich in der Tabelle. Australien hat noch Chancen vorbeizuziehen, Irland ist schon ausgeschieden nach 2 Niederlagen.

Update am 3.Spieltag: Australien gewinnt 4:0 gegen Kanada und ist nun Tabellenführer. Nigeria ist Zweiter, Kanada ist raus, der erste Favorit wäre es, der in Vorrunde scheitert.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇺 Australien 3 2 0 1 7:3 +5 6 2 🇳🇬 Nigeria 3 1 2 0 3:2 +1 5 3 🇨🇦 Kanada 3 1 1 1 2:5 -3 4 4 🇮🇪 Irland 3 0 1 2 1:3 -2 1

Fußball WM 2023 Gruppe C Tabelle

In der WM Gruppe C duellieren sich Spanien und Japan heute am letzten Spieltag um den Gruppensieg, Costa Rica und Sambia fahren nach Hause.

Update: Japan führt zur Halbzeit 3:0 gegen Spanien, somit ist Japan Gruppensieger und Spanien zweiter, beide gehen ins WM-Achtelfinale.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇯🇵 Japan 3 3 0 0 11:0 +11 9 2 🇪🇸 Spanien 3 2 0 1 8:4 +4 6 3 🇿🇲 Sambia 3 1 0 2 3:11 -8 3 4 🇨🇷 Costa Rica 3 0 0 3 1:8 -7 0

Fußball WM 2023 Gruppe D Tabelle

Europameister England mit zwei knappen Siegen vorne, Dänemark und China haben alle Chancen weiterzukommen.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 3 3 0 0 8:1 +7 9 2 🇩🇰 Dänemark 3 2 0 1 3:1 +2 6 3 🇨🇳 China 3 1 0 2 2:7 -5 3 4 🇭🇹 Haiti 3 0 0 3 0:4 -4 0

Fußball WM 2023 Gruppe E Tabelle

Die USA, amtierender Weltmeister, und die Niederlande vorne, doch Portugal hat noch Chancen auf eigene Faust weiter zu kommen.

Update 10:50 Uhr – 7:0 für die Niederlande – Gruppensieger! USA nur Zweiter!

Stand während des 3.Spieltages, ab 9 Uhr, 1.8. # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 3 2 1 0 9:1 +8 7 2 🇺🇸 USA 3 1 2 0 4:1 +3 5 3 🇵🇹 Portugal 3 1 1 1 2:1 +1 4 4 🇻🇳 Vietnam 3 0 0 3 0:12 -12 0

Fußball WM 2023 Gruppe F Tabelle

Eine ganz spannende Gruppe mit Frankreich und Brasilien. Jamaika ist mit 4 Punkten am Drücker und kann am letzten Spieltag gegen Brasilien aus eigener Kraft weiterkommen.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 3 2 1 0 7:4 +3 7 2 🇯🇲 Jamaika 3 1 2 0 1:0 +1 5 3 🇧🇷 Brasilien 3 1 0 2 5:2 +3 4 4 🇵🇦 Panama 3 0 0 3 3:10 -7 0

Fußball WM 2023 Gruppe G Tabelle

Schweden ist schon im WM-Achtelfinale, Italien nach einem Sieg auf dem 2.Platz, doch es wird nach dem 5:0 Sieg der Schweden ganz schwer bei punktgleichheit, denn Argentinien und Südafrika haben noch theoretische Chancen.

Update 9:45 Uhr – Halbzeit! Es bleibt beim Unentschieden auf beiden Plätzen. Aber hier ist lange noch nichts entschieden!

Update 9:30 Uhr – Die ersten Spiele laufen, es steht auf beiden Plätzen unentschieden. Damit wäre Schweden 1. und Italien Zweiter.