WM 2023 Torschützenliste – Wer wird Torschützenkönigin 2023?

Die Fifa Fußballweltmeisterschaft 2023 in Australien und geht in die entscheidende Phase, die Gruppenphase ist so gut wie vorbei. Es fallen viele Tore und es gab einige Kontersiege wie das 6:0 Deutschlands gegen Marokko mit vielen Toren. Auch Norwegen gewinnt 6:0 gegen die Philippinen, Japan 5:0 gegen Jamaika oder Spanien gewinnt mit 5:0 gegen Sambia. Sapnien hat bisher den höchsten Sieg erreicht mit dem 7:0 gegen den Vietnam. Mit dem Erreichen des Achtelfinales wird es wohl mit diesen hohen Siegen nun vorbei sein.

Heute hat z.B. Kadidiatou Diani aus Frankreich drei Tore gegen Panama erzielt. Alex Popp erzielte auch einen Hattrick gegen Marokko. Doch führend derzeit ist die Japanerin Hinata Miyazawa mit bisher 4 Toren. Sie benötigte lediglich 42 Minuten für ein Tor, hat bisher 166 Minute gespielt. Alex Popp braucht im Schnitt 57 Minuten für ein Tor.

Wer wird Torschützenkönigin 2023?

Wird man Weltmeister, hat man sieben Spiele zu absolvieren. Nach drei Spielen gibt es nur eine Spielerin mit vier Toren und gleich sieben Spielerinnen mit drei Toren. 16 Spielerinnen haben zwei Tore. Es kann sich also noch einiges tun in der Torschützenliste dieser WM 2023.

WM 2023 Torschützenliste