DFB Fußball Länderspiele heute **** Wer spielt heute? WM 2022 Qualifikation auf RTL & DAZN * Ergebnis 1:2

Länderspiel heute Deutschland gegen Nordmazedonien

Natürlich freut sich Fußball-Deutschland heute auf den dritten Teil dieser Länderspielphase – der deutschen Fußballnationalmannschaft zu zuschauen macht über weite Strecken wieder Spaß. Heute Abend heißt der 3.Gegner der Nationalelf Nordmazedonien. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Die WM 2022 Qualifikation geht heute auch in den anderen Gruppen weiter, so spielen Spanien, Italien, Frankreich und England. Das deutsche Spiel wird im Free-TV auf RTL gezeigt, die anderen WM-Spiele kann man auf DAZN anschauen. Wir sagen dir alles zu den Länderspielen heute!

DFB Fussball Länderspiele heute – Training mit Jogis Jungs (Foto AFP)

Update 22:20 Uhr: Desolat! Es steht 2:1 für die Gäste durch Elmas. Auf einmal sind die Nordmazedonier vor dem deutschen Tor und finden eine Lücke, ter stegen ohne Chance.

Update 22:00 Uhr: Endlich das 1:1 durch Gündogan. Sané wird gefoult – Elfmeter! Inzwischen sind Younes und Werner für Gosens und Havertz im Spiel.

Update 21:30 Uhr: Zur Halbzeit liegt Deutschland 0:1 zurück! In der Nachspielzeit gelingt dem Rekord-Nationalspieler Goran Pandev das 1:0 für Nordmazedonien!

Update 20:15 Uhr: Im 1.Spiel des Abends der deutschen Gruppe gewinnt Armenien auch gegen Rumänien mit 3:2! Mit 9 Punkten nach 3 Siegen ist nun Armenien der Tabellenführer der WM-Gruppe J!

Update 19:15 Uhr: Die Aufstellung ist da. Statt Klostermann spielt Robin Gosens, ansonsten ist es die identische Aufstellung wie bei den letzten beiden Länderspielen!

Unsere Startelf! 🇩🇪🇲🇰



22 ter Stegen

4 Ginter

6 Kimmich

7 Gosens

10 Havertz

16 Rüdiger

18 Goretzka

19 Sané

20 Gnabry

21 Gündogan (C)

23 Can #GERMKD #DieMannschaft

Update 19 Uhr: Gleich kommt die Aufstellung der deutschen Mannschaft, wir sind gespannt und informieren euch hier Minuten genau! außerdem wissen wir noch gar nicht, in welchem DFB-Trikot die Mannschaft heute auflaufen wird. Wir sind gespannt, ob das neue DFB Away Trikot die 3. Chance erhält sich zu beweisen! Und nein, heute wird das weiße DFB Trikot zum Einsatz kommen.

Update 17:00 Uhr: Die Mannschaft ist in Duisburg angekommen im Stadion. Um 20:45 Uhr startet das nächste Länderspiele heute.

Die Aufstellung heute Deutschland gegen Nordmazedonien

Hier gibt es den ausführlichen Vorbericht Deutschland – Nordmazedonien. Bundestrainer Löw fordert gegen Nordmazedonien wieder 90 Minuten lang Vollgas-Fußball, gegen Island und Rumänien stellte er die identische Startelf auf. Heute wird dagegen ter Stegen im Tor für Manuel Neuer stehen, ansonsten könnte Gosens und Werner nachrücken. Gündogan wird DFB-Kapitän sein. Das könnte die DFB Aufstellung heute sein, um 19:45 Uhr wird es ein Update geben.

Ter stegen – Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can – Goretzka, Kimmich, Gündogan – Havertz, Gnabry, Sané

Die Aufstellung Deutschland gegen Nordmazedonien bei der WM-Qualifikation (31.03.2021)

Die WM 2022 Qualifikation geht weiter – Wer spielt heute?

Alle WM 2022 Gruppen in der Qualifikation

Nachdem sich gestern die Favoriten wie Belgien (8:0) oder die Niederlande (7:0) keine Blöße gaben, strauchelte nur Portugal fast, die zur Halbzeit mit 0:1 gegen Luxemburg zurücklagen, dann aber dennoch mit 3:1 als Sieger vom Platz gingen.

Heute stehen weitere Länderspiele auf dem Quali-Plan in den verbleibenden Gruppen B,C,D sowie F und I. In der deutschen Gruppe J stehen sich Armenien und Rumänien sowie Liechtenstein und Island gegenüber.

In der Gruppe B wird Spaniens Nationalmannschaft gegen Kosovo weitere drei Punkte einfahren, Tabellenführer Schweden hat spielfrei (Fünfergruppe!). Italien wird in Gruppe C gegen das bisher sieglose Litauen antreten, dort hat die Schweiz spielfrei.

In der WM-Gruppe D kann sich Frankreich gegen Bosnien zeigen und die Tabellenführung ausbauen nach bisher nur 4 Punkten. In der Gruppe F wird es spannend, wenn die beiden Favoriten Österreich und Dänemark aufeinander treffen. Ebenso in Gruppe I, wo England und Polen sich treffen, ohne den verletzten Lewandowski.

Die nächsten Spieltage im Rahmen der WM 2022 Qualifikation finden dann im September statt.

Die WM 2022 im Fernsehen: bei RTL und DAZN

Während das deutsche Länderspiel auf RTL gezeigt wird, muss man als Fußballfan der anderen Nationen in den Geldbeutel greifen und DAZN abonnieren. Die Zusammenfassungen kommen auch auf RTL nach dem deutschen Länderspiel, die Live-Berichterstattungen laufen nur auf DAZn. Auf RTL geht es um 20:15 Uhr los, Anstoß in Duisburg ist um 20:45 Uhr. Auf DAZn laufen die Spiele ebenso ab 20:45 Uhr heute.