Das neue DFB Deutschland Auswärtstrikot zur EM 2020/2021

Alle Jahre wieder ist es soweit – ein neues Deutschlandtrikot muss für die Fußballnationalmannschaft Deutschlands her, das die Fans dem DFB regelmäßig aus den Händen reißen. Natürlich darf auch bei der EM 2020/2021 ein neues Jersey nicht fehlen, mit dem Toni Kroos, Manuel Neuer oder Serge Gnabry auflaufen werden. Das DFB Heimtrikot gibt es ja schon einige Zeit lang. Neben dem obligatorischen Heimtrikot bekommt die deutsche Nationalmannschaft auch ein neues Away-Trikot. Beim letzten Turnier von Nationaltrainer Jogi Löw könnten die Nationalspieler somit auch im DFB Away Trikot auflaufen und wollen Weltmeister Frankreich Paroli bieten.

Wie sieht das neue DFB Trikot Away aus?

Das EM-Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft

Schon lange vor der offiziellen Vorstellung des EM-Trikots gab es die ersten Leaks. Alle Welt grübelt, wie das Trikot des mehrfachen Weltmeisters aussehen wird. Die deutsche Nationalmannschaft hat schließlich für die EM 2020/2021 Großes vor. Die Schmach der WM 2018 in Russland soll vergessen gemacht werden. Zugleich wollen die Spieler dem Bundestrainer Jogi Löw eine angemessene Verabschiedung ermöglichen.

Während die letzten Away-Trikots der deutschen Nationalmannschaft grün oder grün-grau waren, wird es dieses Mal eine dunkle Variante. Die neuen Trikots für die deutsche Mannschaft sollen fast ausschließlich schwarz sein. Auf den ersten Fotos sehen Fans ein schwarzes Jersey und eine schwarze Hose. Der gesamte Eindruck ist dezent und hochwertig. Ob die schwarzen Auswärtstrikots für die Fußball Europameisterschaft 2020/21 eine einzigartige Struktur haben, lässt sich auf den geleakten Fotos nicht erkennen. Der Kragen ist dezent aufgesetzt.

So sieht das neue DFB Trikot in der Auswärtsversion aus!

Die typischen Adidas-Streifen an Schultern oder der Hose werden grau sein. An den Ärmeln befinden sich schwarz-rot-goldene Streifen, die für farbliche Abwechslung sorgen. Zugleich befinden sich die typischen Applikationen ebenfalls in dezent grauer Farbe auf dem Trikot. Auf der Brust und der Vorderseite der Hose prangen das Adidas-Logo – als langjähriger Ausstatter der deutschen Nationalmannschaft – und das DFB-Emblem mit den vier Weltmeister-Sternen.

Die Rückennummern der Nationalspieler und die Namen der Selbigen werden in Weiß aufgedruckt. Im Nacken befindet sich ebenfalls eine kleine Deutschland-Flagge. Darunter kommen weiße Rückennummern und die Spielernamen. Über die Farbe der Stutzen ist noch nichts bekannt. Mit Spannung warten die Fans auf das endgültige Design für das Turnier 2021.

Das neue DFB Auswärtstrikot 2021

Das neue DFB Auswärtstrikot 2021

Das neue DFB Auswärtstrikot 2021

Das neue DFB Auswärtstrikot 2021

Offizielle Vorstellung und erstes Spiel

Die offizielle Vorstellung des Auswärtstrikots für die EM 2020/2021 obliegt dem Ausrüster Adidas. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas wollte ursprünglich das Away-Shirt im März 2020 vorstellen. Ca. ein Jahr später soll die offizielle Präsentation im März 2021 pünktlich vor der verschobenen EM erfolgen. Ende März folgt dann das erste Spiel im neuen Outfit. Gegen die isländische Nationalmannschaft werden die deutschen Spieler das schwarze EM-Auswärtstrikot erstmals tragen. Optisch kann die Fußball Europameisterschaft 2020/2021 dann endlich kommen. Schon in naher Zukunft werden wir sehen, wie beliebt die neue Variante des Deutschlandtrikots sein wird.

Die 4 WM Sterne auf dem neuen DFB Auswärtstrikot

Fragen & Antworten rund um das DFB-Trikot für die EM 2020/2021

Ab wann gibt es das Deutschlandtrikot?

Offiziell sollte die Vorstellung im März 2020 folgen – doch dann kam Corona und alles wurde anders. 15 Monate nach der erstmaligen Produktion kommt das schwarze EM-Trikot nun in den Handel.

Wie sieht das Away Trikot der deutschen Nationalmannschaft aus?

Die Grundfarbe des Away-Trikots ist schwarz. Die Trikots sind schlicht und elegant. Die typischen Applikationen dürfen auch auf der Brust bei dem Auswärtstrikot nicht fehlen.

Seit wann gibt es das DFB Heimtrikot?

Das Heimtrikot für die EM 2020/21 gibt es bereits seit 2019. Am 16.11.2019 spielten die Nationalspieler erstmals im EM-Heimtrikot. In der Vorrunde des Turniers werden die deutschen Spieler überwiegend das Heimtrikot tragen.

Was kostet das Away Deutschlandtrikot?

Im Onlinehandel gibt es das Deutschlandtrikot für 89,95 Euro UVP. Immer wieder gibt es zudem Angebote in unseren Partnershops mit deutlichen Rabatten. Das Away-Trikot wird auch für 89,95 Euro in den Handel kommen. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Größen für jeden Bedarf.

Gibt es das Away-Trikot auch für Kinder?

Das Deutschland-Trikot gibt es in unterschiedlichen Größen. Für Kinder kommt das Auswärtstrikot Deutschlands ebenfalls in den Handel.

Wann spielt die deutsche Mannschaft im Away EM-Trikot?

Das schwarze EM-Trikot ist das Ausweichtrikot der deutschen Nationalmannschaft. In ausgewählten Spielen greifen die Verantwortlichen auf das Away-Shirt zurück. Erstmals sollen die deutschen Nationalspieler das Trikot gegen Island in der Qualifikation für die WM 2022 tragen. Beim Turnier könnten die deutschen Spieler in der Vorrunde mit dem schwarzen Trikot auflaufen.

Wer ist der Ausrüster?

Seit mehr als 60 Jahren haben Adidas und der DFB eine intensive Beziehung. Nach intensivem Werben durch den amerikanischen Konkurrenten Nike verlängerten die beiden Partner ihren Vertrag. Bis mindestens 2026 stammen die Heim- und Auswärtstrikots vom deutschen Unternehmen aus Herzogenaurach. Deshalb bleibt das Adidas-Logo auf der Brust der Deutschland-Trikots.

Aus welchem Material ist das DFB-Trikot?

Die genaue Zusammensetzung des Materials sehen wir erst beim Handelsstart. Erfahrungsgemäß wird das Material jedoch von einem hohen Anteil Polyester geprägt sein. Adidas setzt zudem zunehmend auf nachhaltige Lösungen.