DAZN Fußball live heute ab 18 Uhr: WM 2022 Qualifikation Übertragung – Wer spielt heute auf DAZN?

DAZN Fußball live heute ab 18 Uhr: Heute und an den nächsten vier Abenden können sich die Fußballfans wieder auf viele Fußball Länderspiele freuen: Die letzten beiden WM 2022 Qualifikationsspieltage stehen an. Während Deutschland schon für die WM 2022 Endrunde qualifiziert ist, zittern die anderen Teams in der UEFA European Qualifiers um einen der begehrten 13 Starterplätze. Das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein wird auf RTL gezeigt, alle anderen WM-Spiele kann man beim Streaminganbieter DAZN heute ab 18 Uhr und 20:45 Uhr sehen. Die ARD und das ZDF gehen ja schon lange leer aus und übertragen nur noch Freundschaftsspiele der deutschen Nationalelf. Wir sagen dir alles zu den Fernsehübertragungen der Länderspiele auf DAZN heute Abend am 9.Spieltag der WM-Quali.

DAZN Livestream mit Vorteilen gegenüber Sky, ARD, ZDF & Eurosport

Während es um 18 Uhr in vier Stadien losgeht, spielt Deutschland heute Abend erst um 20:45 Uhr. Wer die anderen Spiele anschauen möchte, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen. Das DAZN Abo kostet pro Jahr 149,99 EUR bzw. 14,99 EUR bei einer Monatsmitgliedschaft. Dabei kann man die DAZN Livestreams unterwegs auf Handy und Tablet anschauen sowie auf dem Smart TV zuhause im Wohnzimmer. Die Livestreams können auch auf versch. Geräten gleichzeitig angeschaut werden.

Dafür bekommt man in diesen Tagen allerhand internationalen Fußball auf DAZN geboten. Sehenswert sind auch die Highlights und Mitschnitte der letzten Spieltage.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute live auf DAZN

Bis auf das Deutschlandspiel werden alle anderen Matches auf DAZN gezeigt. Um 18 Uhr geht es los auf vier Plätzen, man kann jederzeit zwischen den Spielen switchen. Dabei ist auch das Spiel in der deutschen Wm-Quali-Gruppe zwischen Armenien und Nordmazedonien, wo es noch um den 2.Tabellenplatz und somit einen der Playoff-Plätze geht. Das weitere Spiel der deutschen Gruppe zwischen Rumänien und Island findet auch um 20.45 uhr statt. Interessant ist auch das Match zwischen Irland und Portugal in der WM-Gruppe A.

WM 2022 Gruppe A – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe A führt Serbien in der Tabelle vor Portugal. Allerdings hat Serbien heute spielfrei und Portugal könnte mit einem Sieg an Serbien vorbeiziehen. Die portugiesische Nationalmannschaft spielt heute in Irland. Außerdem spielt Aserbaidschan gegen Luxemburg.

WM 2022 Gruppe B – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe B liegt die schwedische Nationalmannschaft an der Tabellenspitze. Schweden liegt mit 15 Punkten auf Spanien mit 13 Punkten und Griechenland mit 9 Punkten – alle Teams haben 6 Spiele absolviert. Schweden spielt heute in Georgien. Spanien hat ein Auswärtsspiel in Griechenland, die ihrerseits gewinnen müssen, um noch zweiter werden zu können.

WM 2022 Gruppe H – DAZN live

Die WM 2022 Quali-Gruppe H geht es um die WM-Qualifikation zwischen Russland und Kroatien. Nach 8 Spielen liegt Russland mit zwei Punkten Vorsprung vor Kroatien. Die Verfolger Slowakei und Slowenien haben keine Chance mehr auf die ersten beiden Plätze. Heute spielt die russische Nationalmannschaft gegen Zypern. Außerdem tritt die kroatische Nationalmannschaft auf Zypern.

WM 2022 Gruppe J – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe J steht die deutsche Nationalmannschaft bereits als Gruppensieger fest. Heute geht es gegen Liechtenstein darum, die gute Form zu bestätigen und einen weiteren Sieg einzufahren. Außerdem haben noch Rumänien, Nordmazedonien, Armenien und Island Aussichten auf den zweiten Platz. Rumänien spielt gegen Island und Armenien gegen Nordmazedonien.