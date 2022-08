Fußball heute BVB live: Bundesliga 1. Spieltag – SC Freiburg – BVB live im Stream auf DAZN – Wer spielt heute?

Der Sport-Club aus Freiburg zählte schon in der Saison 2020/21 zu den positiven Überraschungen der 1. Bundesliga. Nicht zum ersten Mal. Übungsleiter Christian Streich wurde zudem zum Trainer des Jahres gekürt. Deswegen wird beim 2. Bundesliga Spieltag heute auch direkt etwas geboten, wenn der SC Freiburg gegen Borussia Dortmund live und in Farbe über die Bühne geht. Denn mit einem fulminanten 4:0-Auswärtssieg beim FC Augsburg eroberten die Breisgauer direkt mal Platz zwei hinter dem FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister hatte sich im Eröffnungsspiel bekanntlich mit 6:1 nicht minder spektakulär beim Europa League Sieger Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Die eigentliche Überraschung blieb aber die Streich-Elf, bei der auf Anhieb auch die Neuzugänge einschlugen. Denn sowohl Michael Gregoritsch, Matthias Ginter wie Ritsu Doan reihten sich allesamt in die Liste der Torschützen ein. Somit trumpft das Team aus dem Schwarzwald offenbar auch in der Saison 22/23 als eingeschworener Haufen auf, der erst einmal geschlagen werden muss.

Genau an diese Mission wagt sich am Freitag Abend (12. August 2022) Borussia Dortmund zum Auftakt des zweiten Bundesliga Spieltags. Der BVB startete ebenfalls erfolgreich. Doch deutlich weniger fulminant. Im Match gegen Bayer 04 Leverkusen, das in der Vergangenheit eigentlich immer für reichlich Tempo, Tore und Temperament stand, genügte dieses ein einziger Treffer zur Entscheidung. Marco Reus drückte das Leder schon in der zehnten Minute zum alles entscheidenden 1:0-Sieg des BVB über die Linie.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 12.08.2022 20:30 SC Freiburg -:- Borussia Dortmund 2. Spieltag

Mit der Partie Freiburg gegen Dortmund wird der zweite Spieltag der Saison 2022/23 eröffnet. Die Partie im Europa Park Stadion beginnt um 20.30 Uhr. Doch der BVB reist mit eher gemischten Gefühlen in den Schwarzwald. Denn schon in der abgelaufenen Spielzeit war diese Paarung Teil der zweiten Runde in der 1. Bundesliga. Und da siegte der SC Freiburg dank der Tore von Vicenzo Grifo und Roland Sallai mit 2:1.

So wie übrigens schon in der Saison 20/21, als es nach 90 Minuten ebenfalls 2:1 für die Heimmannschaft stand. Noch kommen die Schwarzgelben allerdings auf eine positive Bilanz im Breisgau. Denn der BVB siegte in bislang 22 Begegnungen in Freiburg schon zehn Mal und erkämpfte sich noch acht Mal ein Unentschieden. Der Sprot-Club feierte insgesamt gegen die Dortmunder erst vier Heimsiege.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Die Freitagsspiele der 1. Bundesliga werden vom Streaming Portal DAZN ebenso wie die Sonntagsbegegnungen übertragen. Insofern können Fans das Match SC Freiburg – Borussia Dortmund live im Stream auf DAZN nur kostenpflichtig schauen. Ausführliche Zusammenfassungen bieten im Anschluss an die Partie der Pay TV Sender Sky sowie Bild Plus an. In der ARD Sportschau gibt es dazu am Samstag ab 18 Uhr auch eine kompakte Berichterstattung zu Freiburg gegen den BVB im Free-TV. Der Samstag gehört in der Bundesliga morgen dann exklusiv Sky. Inklusive einer Konferenz der fünf Spiele, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Außerdem mit dem Topspiel in der Veltins Arena zwischen Aufsteiger Schalke und Borussia Mönchengladbach.

FREITAG, 12.08.2022

20.30 Uhr DAZN: SC Freiburg – Borussia Dortmund live im Stream

