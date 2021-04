Länderspiel heute Deutschland – Rumänien (Aufstellung) Ergebnis 1:0

Aufstellung heute Abend Deutschland gegen Island im neuen DFB Trikot Away (Foto AFP Tobias SCHWARZ )

Fußball Länderspiel heute: Deutschland gegen Rumänien 1:0

Fußball heute: Heute steht das 2.Länderspiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft im Länderspieljahr 2021 an. Um 20:45 Uhr ist Anstoß in Bukarest gegen die Nationalelf von Rumänien. Diese gewann im Auftaktspiel 3:2 gegen Nordmazedonien, Deutschlands Gegner am kommenden Mittwoch. Nach dem 3:0 Sieg der Deutschen gegen Island hängt der Haussegen im deutschen Team wieder gerade und man hofft auf eine erfolgreiche Abschiedstour von Bundestrainer Löw. Das Spiel läuft auf RTL ab 20:45 Uhr. Wir sagen dir alles über das Spiel und die deutsche Aufstellung.

Update 22:30 Uhr: Ein knappes 1:0 am Ende! Nach mehreren Großchancen schafft es Deutschland nicht ein klareres Spiel abzugeben.

Update 21:00 Uhr: Da ist das 1:0 durch Gnabry nach Zuspiel von rechts Havertz! 14. Spielminute!

Update 19:30 Uhr: Die deutsche Aufstellung – Jogi Löw bietet die selbe Startelf wie gegen Island auf! 1 Neuer, 4 Ginter, 6 Kimmich, 10 Havertz, 13 Klostermann, 16 Rüdiger, 18 Goretzka, 19 Sané, 20 Gnabry, 21 Gündogan, 23 Can.

Die Aufstellung Deutschland gegen Rumänien bei der WM-Qualifikation (28.03.2021)

Update 17:45 Uhr: Die Deutsche Mannschaft macht sich warm in Bukarest. Wir sind gespannt wie die Aufstellung aussehen wird und ob Sanè und Goretzka spielen können.

Joachim Löw über… die Aktion „Human Rights“: Wir wissen, dass unsere Spieler für diese Werte stehen. Von daher fand ich die Aktion sehr, sehr gut. Unsere Spieler engagieren sich zudem entgegen einiger Pressestimmen nicht aus marketingtechnischen Gründen für solche Dinge, sondern aus Eigeninitative, weil sie sich dafür interessieren und diese Werte so vorleben. (Quelle:DFB Presse)

Die deutschen Fußballnationalspieler senden ein Signal nach Katar! Human Rights! (AFP foto Tobias SCHWARZ)

Die Nationalmannschaft im 2.Länderspiel 2021

Das 3:0 war überzeugend, auch dank der vielen Bayernspieler. Und schon ist die Rede vom Bayernblock rund um Kapitän Neuer und Mittelfeldmotor Kimmich. Auf die Frage, ob sich der derzeit geschonte Toni Kroos Sorgen um seinen Stammplatz machen müsse, entgegnete der Bundestrainer nur, dass Kroos ein Weltklassespieler sei und das Team präge – Warum also Sorgen machen. Kimmich könnte also wieder nach rechts auf die Außenbahn geschoben werden, da das Mittelfeld mit Gündogan und Goretka sowieso ein Luxusproblem habe. Und auch heute gilt: Man wolle das bestmögliche Team auf den Platz stellen, für Experimente sei keine Zeit!

Länderspiel Deutschland gegen Rumänien am 28.März 2021

Die mögliche Aufstellung heute

Somit wird der gestern 35 Jahre alt gewordene Manuel Neuer wieder im deutschen Kasten stehen, seine Abwehr wird aus Can, Rüdiger, Ginter und Klostermann bestehen. Das Mittelfeld wird von Kimmich nach hinten abgesichert, davor spielen wieder Gündogan und Goretzka. Dieser habe allerdings Probleme an der Wade und sei unsicher, für ihn könnte Florian Neuhaus kommen. Auch Sané ist angeschlagen, für ihn könnte der junge Bayern Jamal Musiala (Debüt am Mittwoch gegen Island) in die Startelf rücken. Gnabry und Havertz sollten vorne stürmen. Um 19:45 Uhr gibt es spätestens die endgültige deutsche Aufstellung heute.

Rumänien verpasst die Fußball EM 2021

Die rumänische Fußballnationalmannschaft verpasste die Qualifikation zur Fußball EM 2021, zur WM 2022 bestehen auch nur wenige Chancen. Bekannte Spieler sucht man in den Reihen vergeblich, doch das 3:2 gegen Nordmazedonien zeigten dennoch die Qualitäten. Man führte 2:0, gab diesen Vorsprung her und legte aber kurz vor Ende den Siegtreffer hin – der Wille ist also da! Die Bilanz gegen Rumänien ist (natürlich) positiv, bei 13 Spielen gab es zwei Niederlagen und drei Unentschieden, zuletzt spielte man 2007 gegeneinander (3:1 für Deutschland), verlor 2004 das letzte Mal.

Die WM 2022 Qualifikation – Die Gegner

In der Qualifikation zur Fußball Weltmeisterschaft 2022 trifft Deutschland in der Qualigruppe J neben Island heute auf Rumänien, auf Nordmazedonien (am 31.März) sowie auf Armenien und Liechtenstein. Die weiteren Spieltage finden von September bis November statt, schon mit einem neuen Bundestrainer dann. Heute könnten also die Punkte 4 bis 6 eingefahren werden. Am 1.Spieltag besiegte Rumänien Nordmazedonien (Immerhin Teilnehmer der EM 2021) mit 3:2.

Alles andere als ein Gruppensieg wäre eine Schmach, Deutschland ist die unangefochtene Nummer Eins dieser Gruppe.

Das Länderspiel im TV: RTL überträgt ab 20:15 Uhr

RTL hat sich weiterhin die Rechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gesichert. Um 20:15 Uhr geht die Übertragung los, um 20:45 Uhr ist Anpfiff. Wieder dabei: Uli Hoeneß, der mit Florian König heute Abend das 2.Mal in der RTL-Berichterstattung dabei ist. Beim ersten Mal am Mittwoch gegen Island kommentierte er ruhig und gelassen, doch seine Nähe zum FC Bayern München war nicht abzustreiten. Auch der DFB und seine Präsidenten bekamen etwas zu hören. Die Kommentatoren werden Marco Hagemann und Steffen Freund sein.

Uli Hoeneß wird nun drei Mal als RTL-Experte fungieren, das Geld will er einem Guten Zwecke zukommen lassen und spenden.